5 ταξίδια με τρένο που αξίζει να ζήσετε έστω μία φορά
5 ταξίδια με τρένο που αξίζει να ζήσετε έστω μία φορά
Καθώς το «αργό ταξίδι» κερδίζει έδαφος, μια νέα γενιά ταξιδιωτών ανακαλύπτει ξανά τη μαγεία των ιστορικών τρένων και των πολυήμερων διαδρομών
Δεν είναι όλες οι φαντασιώσεις ίδιες. Ορισμένες ταξιδεύουν πάνω σε ράγες. Για τους λάτρεις της Αγκάθα Κρίστι, το όνειρο μπορεί να περιλαμβάνει ένα λευκό λινό κοστούμι, ένα μαρτίνι στο χέρι, μια μπάντα τζαζ και ένα ιστορικό τρένο που διασχίζει τη νότια Αφρική, τη Μαλαισία ή τα Βαλκάνια. Και όπως φαίνεται, ολοένα περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν ακριβώς αυτή την εμπειρία.
«Εμπιστευθείτε το τρένο», έλεγε ο Ηρακλής Πουαρό, «διότι το οδηγεί ο καλός Θεός». Σήμερα, βέβαια, η αναβίωση των σιδηροδρομικών ταξιδιών πολυτελείας οφείλεται λιγότερο στη μοίρα και περισσότερο στην επιθυμία για εμπειρίες που θυμίζουν κινηματογραφικό σκηνικό. Η επιστροφή του λεγόμενου «αργού ταξιδιού» συναντά την ανάγκη για αυθεντικότητα, κινηματογραφική φινέτσα και εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από άλλη εποχή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
«Εμπιστευθείτε το τρένο», έλεγε ο Ηρακλής Πουαρό, «διότι το οδηγεί ο καλός Θεός». Σήμερα, βέβαια, η αναβίωση των σιδηροδρομικών ταξιδιών πολυτελείας οφείλεται λιγότερο στη μοίρα και περισσότερο στην επιθυμία για εμπειρίες που θυμίζουν κινηματογραφικό σκηνικό. Η επιστροφή του λεγόμενου «αργού ταξιδιού» συναντά την ανάγκη για αυθεντικότητα, κινηματογραφική φινέτσα και εικόνες που μοιάζουν βγαλμένες από άλλη εποχή.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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