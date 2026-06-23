H παγκόσμια πρωτεύουσα των λουλουδιών
H παγκόσμια πρωτεύουσα των λουλουδιών
Από ένα χωριό ψαράδων δίπλα στις λίμνες του Άμστερνταμ έγινε το κέντρο που διακινεί τα μισά λουλούδια του πλανήτη
Αν κάποιος κοιτάξει τον χάρτη της Ολλανδίας, δύσκολα θα σταματήσει το βλέμμα του στο Ααλσμέερ. Πρόκειται για μια μικρή πόλη περίπου 33.000 κατοίκων, λίγα χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Άμστερνταμ, χτισμένη δίπλα στις λίμνες Βαστάιντερπλασεν και σχεδόν κολλημένη στο διεθνές αεροδρόμιο Σίπχολ. Με την πρώτη ματιά, αλλά και με τη δεύτερη και την τρίτη, δεν μοιάζει με τόπο που θα μπορούσε να επηρεάζει την παγκόσμια οικονομία. Δεν διαθέτει ουρανοξύστες, δεν φιλοξενεί χρηματοπιστωτικά κέντρα, δεν αποτελεί τεχνολογικό κόμβο. Κι όμως, τα φαινόμενα απατούν: Αυτή η μικρή γωνία της γης κάθε πρωί, πριν ακόμη ξημερώσει, γίνεται το επίκεντρο μιας βιομηχανίας δισεκατομμυρίων ευρώ.
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