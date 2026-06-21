Η γενιά που δεν έμαθε να ερωτεύεται
Η γενιά που δεν έμαθε να ερωτεύεται
Από το ραντεβού που δεν έρχεται, στο αμήχανο meeting: τι συμβαίνει με τη Gen Z
Σχεδόν οι μισοί άντρες της GenZ δεν είχαν ποτέ σχέση στα εφηβικά τους χρόνια. Οι ίδιοι μπαίνουν τώρα στα γραφεία, και οι nanagers τους διαμαρτύρονται για έλλειψη softs kills. Δύο φαινόμενα που μοιάζουν άσχετα, αλλά δεν είναι. Ένας 22χρονος ολοκληρώνει σπουδές πληροφορικής, βρίσκει την πρώτη του δουλειά σε μια εταιρεία λογισμικού στο Μαρούσι. Την τρίτη εβδομάδα, ο προϊστάμενός του τον καλεί για μια συζήτηση: «Δεν μιλάς στις συναντήσεις. Δεν απαντάς στα μηνύματα της ομάδας. Δεν ξέρουμε τι σκέφτεσαι». Ο εργαζόμενος δεν είναι αναξιόπιστος, ούτε αδιάφορος. Απλώς δεν ξέρει πώς να συντονιστεί με ανθρώπους που δεν επέλεξε κοντά του ο ίδιος. Στο σπίτι του, η ίδια αδυναμία έχει άλλο όνομα. Δεν έχει βρει ποτέ σύντροφο, δεν έχει επιχειρήσει σοβαρά, κι αρχίζει να σκέφτεται ότι ίσως δεν θέλει. Δύο διαφορετικές δυσκολίες, που για έναν ψυχολόγο ή έναν κοινωνιολόγο είναι όψεις του ίδιου νομίσματος.
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