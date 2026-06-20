Seagonia στην Πογωνιά Παλαίρου: Το ξενοδοχείο που δημιουργεί έναν νέο προορισμό στο Ιόνιο
Seagonia στην Πογωνιά Παλαίρου: Το ξενοδοχείο που δημιουργεί έναν νέο προορισμό στο Ιόνιο
Ενα ολοκαίνουριο boutique ξενοδοχείο αποκλειστικά για ζευγάρια άνοιξε τις πόρτες του στην ήσυχη περιοχή της Πογωνιάς -ένα παραθαλάσσιο καταφύγιο πάνω στο Ιόνιο Πέλαγος
Η Πογωνιά της Παλαίρου είναι ένας από τους πιο φωτογενείς κόλπους της Αιτωλοακαρνανίας, με νερό που αλλάζει απόχρωση ανάλογα με την ώρα της μέρας. Εκεί, πρόσφατα, άνοιξε τις πόρτες του το Seagonia, ένα νέο ξενοδοχείο 58 δωματίων. Η ταυτότητά του είναι ξεκάθαρη: λειτουργεί αποκλειστικά για ζευγάρια, χωρίς παιδική χαρά ή animation. Η λογική είναι διαφορετική απ’ ό,τι σε ένα συνηθισμένο οικογενειακό θέρετρο της περιοχής.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα