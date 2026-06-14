Η πινακίδα αυτοκινήτου που κόστισε στον ιδιοκτήτη 14 εκατομμύρια ευρώ

Από το Ντουμπάι μέχρι το Λονδίνο και το Χονγκ Κονγκ, οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν μετατραπεί στα σύγχρονα οικόσημα για τους ανθρώπους του πλούτου και της δύναμης