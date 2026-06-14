Η πινακίδα αυτοκινήτου που κόστισε στον ιδιοκτήτη 14 εκατομμύρια ευρώ
Η πινακίδα αυτοκινήτου που κόστισε στον ιδιοκτήτη 14 εκατομμύρια ευρώ
Από το Ντουμπάι μέχρι το Λονδίνο και το Χονγκ Κονγκ, οι πινακίδες κυκλοφορίας έχουν μετατραπεί στα σύγχρονα οικόσημα για τους ανθρώπους του πλούτου και της δύναμης
«Μετά από ένα ορισμένο σημείο, τα χρήματα παύουν να έχουν σημασία. Σημασία έχει το παιχνίδι». Η φράση αποδίδεται στον Αριστοτέλη Ωνάση και, ανεξάρτητα από το αν διατυπώθηκε ακριβώς έτσι, περιγράφει με εντυπωσιακή ακρίβεια έναν κόσμο όπου η αξία παύει να μετριέται με όρους χρησιμότητας και αρχίζει να μετριέται με όρους συμβολισμού. Έναν κόσμο όπου μια πινακίδα κυκλοφορίας μπορεί να κοστίζει περισσότερο από μια Ferrari LaFerrari, μια Bugatti Chiron ή μια πολυτελή κατοικία στην Κυανή Ακτή.
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