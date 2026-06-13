Η μυθιστορηματική ζωή της Ελληνίδας ενδυματολόγου Ανθεα Σίλμπερτ που έγραψε ιστορία στο Χόλιγουντ
Η μυθιστορηματική ζωή της Ελληνίδας ενδυματολόγου Ανθεα Σίλμπερτ που έγραψε ιστορία στο Χόλιγουντ
Ο δημιουργός του ντοκιμαντέρ «Anthea Sylbert: My Life in 3 Acts», Σάκης Λάλας, μιλά για την πρωτοπόρο σχεδιάστρια που υπέγραψε τα κοστούμια σε θρυλικές ταινίες όπως «Το μωρό της Ρόζμαρι», «Chinatown» και «Shampoo»
Η ζωή της ξεδιπλώθηκε σε τρεις πράξεις: σχεδιάστρια κοστουμιών, ισχυρό στέλεχος σε κορυφαία στούντιο και παραγωγός. Η Ελληνίδα Άνθεα (Γιαννακούρου) Σίλμπερτ γεννήθηκε στο Μπρούκλιν, σπούδασε Ιστορία της Τέχνης από το Κολέγιο Μπάρναρντ, αλλά εγκατέλειψε τις μεταπτυχιακές τις σπουδές για να ασχοληθεί με την ενδυματολογία. Χάρη στο δυναμισμό της, το ταλέντο της και την ειλικρίνεια που τη διέκρινε κατάφερε να αναδειχθεί και να επιβληθεί σε ένα ανδροκρατούμενο περιβάλλον.
Δεν είναι τυχαίο, ότι η Αμερικανίδα ενδυματολόγος, συγγραφέας και καθηγήτρια Ντέμπορα Ναντούλμαν Λάντις έλεγε ότι ήταν μία γυναίκα με ύψος μόλις 1,50, αλλά μόλις έμπαινε σε ένα χώρο, έφτανε τα 2,5 μέτρα. Υπήρξε δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Ενδυματολογίας για την ταινία «Τζούλια» του Φρεντ Τσίνεμαν και την ταινία «Chinatown» του Ρομάν Πολάνσκι. Σε αυτή την «αναμέτρηση», μάλιστα, έχασε το βραβείο από μία άλλη Ελληνίδα ενδυματολόγο, την Θεώνη Βαχλιώτη-Όλντριτζ, η οποία απέσπασε το χρυσό αγαλματίδιο για την ταινία «Ο υπέροχος Γκάτσμπυ». Βραβεύθηκε για το σύνολο του έργου της από την Ένωση Σχεδιαστών Κοστουμιών, αλλά στα τέλη του 1970 άφησε πίσω της τη δημιουργία κοστουμιών για την παραγωγή στη Warner Bros και τη United Artists, ενώ αργότερα μαζί με την Γκόλντι Χον ίδρυσαν την ανεξάρτητη εταιρία παραγωγής Hawn/Sylbert Film Productions.
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Δεν είναι τυχαίο, ότι η Αμερικανίδα ενδυματολόγος, συγγραφέας και καθηγήτρια Ντέμπορα Ναντούλμαν Λάντις έλεγε ότι ήταν μία γυναίκα με ύψος μόλις 1,50, αλλά μόλις έμπαινε σε ένα χώρο, έφτανε τα 2,5 μέτρα. Υπήρξε δύο φορές υποψήφια για Όσκαρ Ενδυματολογίας για την ταινία «Τζούλια» του Φρεντ Τσίνεμαν και την ταινία «Chinatown» του Ρομάν Πολάνσκι. Σε αυτή την «αναμέτρηση», μάλιστα, έχασε το βραβείο από μία άλλη Ελληνίδα ενδυματολόγο, την Θεώνη Βαχλιώτη-Όλντριτζ, η οποία απέσπασε το χρυσό αγαλματίδιο για την ταινία «Ο υπέροχος Γκάτσμπυ». Βραβεύθηκε για το σύνολο του έργου της από την Ένωση Σχεδιαστών Κοστουμιών, αλλά στα τέλη του 1970 άφησε πίσω της τη δημιουργία κοστουμιών για την παραγωγή στη Warner Bros και τη United Artists, ενώ αργότερα μαζί με την Γκόλντι Χον ίδρυσαν την ανεξάρτητη εταιρία παραγωγής Hawn/Sylbert Film Productions.
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