Εξωδικαστικός: Οι 4 αλλαγές που δίνουν ευκαιρίες σε 1 εκατομμύριο οφειλέτες
Εξωδικαστικός: Οι 4 αλλαγές που δίνουν ευκαιρίες σε 1 εκατομμύριο οφειλέτες
Δίνεις ακίνητο, γλιτώνεις την κατοικία, παίρνεις κούρεμα και μικρότερη δόση - Από Σεπτέμβριο ανοίγει η πόρτα και για ένα εκατομμύριο μικροοφειλέτες- Επανεντάσσονται με νέα αίτηση και όσοι πήραν ρύθμιση, αλλά την έχασαν
Τεράστιο άλμα εξέλιξης στις ρυθμίσεις χρεών μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού φέρνουν 3+1 αλλαγές, τις οποίες θεσπίζει το νομοσχέδιο το οποίο έθεσε σε δημόσια διαβούλευση ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης και αναμένεται να μπουν σε εφαρμογή τον Σεπτέμβριο.
Με ένα νέο πακέτο αλλαγών στον Εξωδικαστικό, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να λύσει τρεις γόρδιους δεσμούς που κρατούσαν εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες εκτός ρύθμισης: τα μικρά χρέη, η αδυναμία προστασίας της πρώτης κατοικίας χωρίς να μπλέκει όλη η περιουσία στον αλγόριθμο, και η εξαίρεση όσων έχασαν προηγούμενη ρύθμιση.
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Με ένα νέο πακέτο αλλαγών στον Εξωδικαστικό, το οικονομικό επιτελείο επιχειρεί να λύσει τρεις γόρδιους δεσμούς που κρατούσαν εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες εκτός ρύθμισης: τα μικρά χρέη, η αδυναμία προστασίας της πρώτης κατοικίας χωρίς να μπλέκει όλη η περιουσία στον αλγόριθμο, και η εξαίρεση όσων έχασαν προηγούμενη ρύθμιση.
Διαβάστε περισσότερα στο www.newmoney.gr
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