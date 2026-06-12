ΣΕΒ: Οι αλλαγές προσώπων που φέρνουν οι εκλογές της 16ης Ιουνίου
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ΣΕΒ: Οι αλλαγές προσώπων που φέρνουν οι εκλογές της 16ης Ιουνίου

Χωρίς αντίπαλο ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος για δεύτερη θητεία στην προεδρία – Η αποχώρηση Βασιλάκη, η αναβάθμιση Ψάλτη και ποιοι δίνουν μάχη για μία θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο

ΣΕΒ: Οι αλλαγές προσώπων που φέρνουν οι εκλογές της 16ης Ιουνίου
Μπορεί οι φετινές εκλογές του ΣΕΒ να μην έχουν το σασπένς και τις έντονες διεργασίες που χαρακτήρισαν την αναμέτρηση του 2024, όταν για πρώτη φορά δύο επιχειρηματίες διεκδίκησαν την προεδρία του Συνδέσμου, ωστόσο οι αρχαιρεσίες της ερχόμενης Τρίτης μόνο διαδικαστικού χαρακτήρα δεν είναι. Αν και μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων δεν έλειψαν οι συζητήσεις για το αν η φετινή διαδικασία θα επιφύλασσε κάποια έκπληξη, τελικά ο σημερινός πρόεδρος Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα είναι ο μοναδικός διεκδικητής της θέσης και αναμένεται να ανανεώσει τη θητεία του για ακόμη δύο χρόνια.

Το ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται στις αλλαγές που φέρνει η νέα σύνθεση της διοίκησης του ισχυρότερου επιχειρηματικού συνδέσμου της χώρας. Η αποχώρηση του Ευτύχη Βασιλάκη από το Διοικητικό Συμβούλιο, η αναβάθμιση του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη σε αντιπρόεδρο, αλλά και η μάχη που θα δοθεί για τις θέσεις των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνθέτουν το πραγματικό διακύβευμα της φετινής κάλπης.

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