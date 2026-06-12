ΣΕΒ: Οι αλλαγές προσώπων που φέρνουν οι εκλογές της 16ης Ιουνίου
ΣΕΒ: Οι αλλαγές προσώπων που φέρνουν οι εκλογές της 16ης Ιουνίου
Χωρίς αντίπαλο ο Σπύρος Θεοδωρόπουλος για δεύτερη θητεία στην προεδρία – Η αποχώρηση Βασιλάκη, η αναβάθμιση Ψάλτη και ποιοι δίνουν μάχη για μία θέση στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο
Μπορεί οι φετινές εκλογές του ΣΕΒ να μην έχουν το σασπένς και τις έντονες διεργασίες που χαρακτήρισαν την αναμέτρηση του 2024, όταν για πρώτη φορά δύο επιχειρηματίες διεκδίκησαν την προεδρία του Συνδέσμου, ωστόσο οι αρχαιρεσίες της ερχόμενης Τρίτης μόνο διαδικαστικού χαρακτήρα δεν είναι. Αν και μέχρι την τελευταία ημέρα υποβολής υποψηφιοτήτων δεν έλειψαν οι συζητήσεις για το αν η φετινή διαδικασία θα επιφύλασσε κάποια έκπληξη, τελικά ο σημερινός πρόεδρος Σπύρος Θεοδωρόπουλος θα είναι ο μοναδικός διεκδικητής της θέσης και αναμένεται να ανανεώσει τη θητεία του για ακόμη δύο χρόνια.
Το ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται στις αλλαγές που φέρνει η νέα σύνθεση της διοίκησης του ισχυρότερου επιχειρηματικού συνδέσμου της χώρας. Η αποχώρηση του Ευτύχη Βασιλάκη από το Διοικητικό Συμβούλιο, η αναβάθμιση του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη σε αντιπρόεδρο, αλλά και η μάχη που θα δοθεί για τις θέσεις των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνθέτουν το πραγματικό διακύβευμα της φετινής κάλπης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
Το ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται στις αλλαγές που φέρνει η νέα σύνθεση της διοίκησης του ισχυρότερου επιχειρηματικού συνδέσμου της χώρας. Η αποχώρηση του Ευτύχη Βασιλάκη από το Διοικητικό Συμβούλιο, η αναβάθμιση του διευθύνοντος συμβούλου της Alpha Bank Βασίλη Ψάλτη σε αντιπρόεδρο, αλλά και η μάχη που θα δοθεί για τις θέσεις των αιρετών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συνθέτουν το πραγματικό διακύβευμα της φετινής κάλπης.
Διαβάστε περισσότερα: https://www.newmoney.gr
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