Fourlis: Εθελούσια έξοδος για έως 250 εργαζόμενους με πακέτο άνω των δύο ετών αποδοχών

Το πρόγραμμα αφορά κυρίως διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες σε Fourlis Holdings και IKEA στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης – Οι αποχωρήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τέλος Αυγούστου, ενώ τα οφέλη του μετασχηματισμού θα αρχίσουν να αποτυπώνονται από το 2027