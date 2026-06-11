Fourlis: Εθελούσια έξοδος για έως 250 εργαζόμενους με πακέτο άνω των δύο ετών αποδοχών
Fourlis: Εθελούσια έξοδος για έως 250 εργαζόμενους με πακέτο άνω των δύο ετών αποδοχών
Το πρόγραμμα αφορά κυρίως διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες σε Fourlis Holdings και IKEA στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης – Οι αποχωρήσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τέλος Αυγούστου, ενώ τα οφέλη του μετασχηματισμού θα αρχίσουν να αποτυπώνονται από το 2027
Πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου για έως 250 εργαζόμενους που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια συμμετοχής θέτει σε εφαρμογή ο όμιλος Fourlis, προσφέροντας πακέτο αποχώρησης που υπερβαίνει τα δύο έτη καθαρών αποδοχών. Το πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους με περισσότερα από 15 χρόνια υπηρεσίας, οι οποίοι κατέχουν θέσεις προϊσταμένων και στελεχών σε διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες που επηρεάζονται από τη νέα οργανωτική δομή του ομίλου.
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο οργανωτικού μετασχηματισμού της Fourlis και συνοδεύει τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας shared services για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί αύριο και στο επίκεντρο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο οργανωτικού μετασχηματισμού της Fourlis και συνοδεύει τη δημιουργία μιας ενιαίας πλατφόρμας shared services για το σύνολο των δραστηριοτήτων της. Το θέμα αναμένεται να βρεθεί αύριο και στο επίκεντρο της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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