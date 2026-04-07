Τα θεσμικά του Κ.Μ με υπουργούς, βουλευτές και ασυμβίβαστο (μην ανησυχείτε… αργεί), το μασάζ στην Κ.Ο. της ΝΔ (λίγο ακόμα…), η Alpha Trust πάει σε τράπεζα και τα ζόρια στην κινητή τηλεφωνία
Χαίρετε, ο Μητσοτάκης αισθάνθηκε την ανάγκη -και σωστά- χθες με το διάγγελμά του να ισιώσει την κατάσταση που δημιουργήθηκε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, απευθυνόμενος τόσο στην κοινή γνώμη όσο και στο εσωτερικό του κόμματος του
Θα έλεγα ότι μεγαλύτερη ανάγκη υπήρχε να πει ορισμένα πράγματα απευθυνόμενος στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα παρά στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος ξέρει ότι στην Ελλάδα (και αλλού βέβαια) η πολιτική, οι πολιτικοί και το ρουσφέτι είναι δυστυχώς συνυφασμένα. Καλώς λοιπόν, κάλυψε κατά κάποιο τρόπο, έστω και με καθυστέρηση τους εμπλεκόμενους με τη δικογραφία βουλευτές του. Παρεμπιπτόντως, δεν έχω ακούσει ούτε έναν νομικό και δη ποινικολόγο που να πείθεται περί της ενοχής πολιτικών προσώπων που δια παραινέσεων ζητούν, άνευ προσωπικού οικονομικού οφέλους, ρουσφέτια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για ψηφοφόρους τους. Μα ούτε έναν νομικό. Ας αφήσουμε όμως να εξελιχθεί η ανάκριση και θα φανεί, στο τέλος σχεδόν πάντα βγαίνει η αλήθεια και οι υπερβολές δεν μένουν.
Ομηρία για πόσο;
-Σωστά επίσης έπραξε ο Μητσοτάκης που εμμέσως πλην σαφώς αναρωτήθηκε ως πότε θα κρατήσει η ομηρία μιας κυβέρνησης χώρας της Ε.Ε. από εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε να τελειώνει η διαδικασία για να μάθουμε αν υπάρχουν και για ποιους ποινικές διώξεις. Ας περιμένουμε όμως να δούμε και πώς η πρωθυπουργική παραίνεση ή έστω «αίτημα» στους εισαγγελείς θα γίνει πράξη. Έχω την εντύπωση -που απέκτησα κατόπιν ρεπορτάζ- ότι κάποια πρωτοβουλία θα αναλάβει ο υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης επί του θέματος, θεσμικά προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
Υπουργοί, βουλευτές και ασυμβίβαστο
-Άκουσα και την ενδιαφέρουσα προσέγγιση του Κ.Μ στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του «βαθέως κράτους», τα σεμί-γαλλικά συστήματα ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών και τις «περικοπές» στον αριθμό των 300, κ.λπ. κ.λπ. Τα θεωρώ όλα αυτά πολύ ωραία και σωστά ως μια βάση συζήτησης για την τρίτη θητεία εφόσον υπάρξει αυτή γιατί γίνονται μόνο κατόπιν Συνταγματικής αναθεώρησης. Εν κατακλείδι δεν έχουν για την ώρα να ανησυχούν οι βουλευτές γιατί δεν θα γίνουν υπουργοί και οι υπουργοί γιατί δεν θα γίνουν βουλευτές. Έχει δρόμο ακόμη και μάλιστα πολύ. Αν γίνουν…
Παρουσίες και υπομνήματα
-Σήμερα πάντως στη Βουλή αναμένεται να γίνει προπασχαλινό πάρτι στην επιτροπή δεοντολογίας που συνεδριάζει εκτάκτως για να εισηγηθεί στην ολομέλεια επί των άρσεων ασυλίας. Την απόφαση θα την λάβει η ολομέλεια της Βουλής, εκεί όπου λέγεται ότι οι βουλευτές της Ν.Δ. θα μπορούσαν να επιφυλάξουν στο Μαξίμου μερικές εκπλήξεις, αλλά προκαταβολικά πολλά μεγάλα λόγια λέγονται συνήθως. Από τους αναφερόμενος στη δικογραφία βουλευτές σήμερα αναμένεται να εμφανιστούν ο Τσιάρας και ο Μηταράκης και υπόλοιποι θα καταθέσουν υπομνήματα. Πάντως, μέχρι ώρας όλοι οι αναφερόμενοι βουλευτές έχουν με κάποιον τρόπο εμφανιστεί. Άλλοι κάνουν γραπτές δηλώσεις, άλλοι ξεκινούν να δίνουν συνεντεύξεις, όλοι κάτι κάνουν τέλος πάντων.
Η σύσκεψη για την αγορά
-Μέσα σε όλο αυτό το ζοφερό σκηνικό ο Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει και τη δουλειά του που περιλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας και κυρίως την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου. Γι’ αυτό και χθες το μεσημέρι έγινε η καθιερωμένη πλέον ευρεία σύσκεψη για την κατάσταση των τιμών στην αγορά. Σε αυτήν έγινε ενημέρωση από την ανεξάρτητη αρχή για την πορεία των ελέγχων σε ολόκληρη την χώρα ειδικά στην πασχαλινή περίοδο και αναλυτική ενημέρωση για τη διακύμανση των τιμών. Έγινε δε ειδική αναφορά στη θέσπιση του μέτρου του πλαφόν το οποίο λειτουργεί και συγκρατεί τις τάσεις αισχροκέρδειας.
Fuel Pass: 3.000 αιτήσεις το δευτερόλεπτο
-Το Δημόσιο υπέγραψε ένα μεγάλο συμβόλαιο με ιδιωτική εταιρεία λογισμικού για να τρέξει ένα σύστημα αιτήσεων του Fuel Pass. Όλοι ξέραμε ότι μπορεί να φρακάρει από την πρώτη ημέρα, αλλά η εταιρεία διαβεβαίωνε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων ότι όλα θα είναι έτοιμα τη Μεγάλη Δευτέρα. Τελικά το σύστημα δεν άντεξε ούτε μία ώρα: μόλις «άναψε πράσινο» για τις αιτήσεις, έγινε πορτοκαλί και μετά κόκκινο. Τυχεροί ήταν μόνον οι πρώτοι 16.000 που μπήκαν και έκαναν αιτήσεις από τις 4 ως τις 4.30 το απόγευμα, δηλαδή στη μισή ώρα περίπου πριν ανακοινωθεί επισήμως ότι άνοιξε η πλατφόρμα. Ύστερα… ήρθε η κατάρρευση! Πέρασαν άλλες 3 ώρες ταλαιπωρίας για να καταφέρουν να μπουν -με το ζόρι- άλλοι 50.000 δικαιούχοι. Και το βάσανο συνεχιζόταν μέχρι και πιο αργά το βράδυ. Ποια ήταν η «δικαιολογία» της εταιρείας; Μπλόκαρε, λέει, η διασύνδεση με τις βάσεις δεδομένων, επειδή γίνονταν μαζικά 3.000 είσοδοι το δευτερόλεπτο. Το «μποτιλιάριασμα» των αιτήσεων για επιδότηση καυσίμων πριν το Πάσχα δείχνει ότι έχουν άδικο όσοι φωνάζουν πως «δεν είναι τίποτα» τα 50-60 ευρώ που δίνει η κυβέρνηση για καύσιμα. Τελικά χθες, κατάφεραν να γραφτούν στην πλατφόρμα 160.000 και στη συνέχεια έκλεισε και σήμερα πρόκειται να ανοίξει ξανά με βάση το ΑΦΜ.
Alpha Trust Συμμετοχών
-Σήμερα το πρωί στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, η Alpha Trust-Ανδρομέδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα χρήσης 2025. Η σημερινή όμως παρουσίαση στην ΕΘΕ δεν θα είναι κανονική. Οι αναλυτές και οι θεσμικοί που θα έχουν απέναντι τους τη διοίκηση της Andromeda γνωρίζουν ήδη τους αριθμούς κι επομένως δεν θα ασχοληθούν πολύ με τα απολογιστικά. Οι ερωτήσεις θα αφορούν το τι έρχεται. Αυτό που έρχεται είναι η εξαγορά. Η Alpha Trust Συμμετοχών, η μητρική του ομίλου, η εισηγμένη με υπό διαχείριση κεφάλαια της τάξης των 2 δισ. ευρώ βρίσκεται σε διαδικασία «γάμου» με τράπεζα. Το πιθανότερο όμως είναι ότι σήμερα -εκτός απροόπτου πάντοτε- θα υπάρχουν απαντήσεις σε όλες τις απορίες.
Οι καραμπόλες από το ναυάγιο του Logistics Park στην Φυλή
-Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού και αυτό όλα δείχνουν θα ισχύσει με το χάος που επικρατεί εδώ και δεκαετίες στον Βοτανικό με τα πρακτορεία διαμεταφορών. Ο διαγωνισμός για το μεγάλο Logistics Park στην Φυλή, έργο προϋπολογισμού έως 250 εκατ. ευρώ, έπεσε στα βράχια καθώς η προθεσμία υποβολής προσφορών εξέπνευσε χωρίς ενδιαφερόμενο. Το αποτέλεσμα αυτό, λένε όσοι παρακολούθησαν από κοντά το διαγωνισμό, ήταν λίγο-πολύ αναμενόμενο, καθώς όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρξαν διαφωνίες μεταξύ του δήμου Φυλής και του Υπερταμείου για την αποτίμηση της έκτασης των περίπου 437 στρεμμάτων που ανήκει στο δήμο και είχε αποφασιστεί να φιλοξενήσει το πάρκο. Παρότι το Υπερταμείο είχε προειδοποιήσει για τις υπερβολικές απαιτήσεις του Δήμου, δεν εισακούστηκε και έτσι η τελική διαμορφωμένη πρόταση του Δήμου Φυλής (Ιανουάριος 2026) προέβλεπε εφάπαξ upfront fee €8.900.000 καταβλητέο πριν την έναρξη της παραχώρησης, εγγυημένο Ετήσιο Μίσθωμα (Ground Rent) €2.500.000 από το 2ο έτος με ετήσια τιμαριθμική αναπροσαρμογή και revenue sharing 6% επί των συνολικών ακαθάριστων εσόδων του αναδόχου από τον 2ο χρόνο λειτουργίας. Εκ του αποτελέσματος, αφού κανείς από τους ενδιαφερόμενους δεν κατέθεσε προσφορά, οι απαιτήσεις αυτές κρίθηκαν μη βιώσιμες επενδυτικά. Την ίδια στιγμή, και οι περιορισμοί στις τιμές μίσθωσης για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας συμπιέζουν τις αποδόσεις, καθιστώντας την επένδυση ακόμη λιγότερο ελκυστική.
Κυκλοφοριακό – Βοτανικός
-Έτσι το έργο που προοριζόταν να φιλοξενήσει τα εμπορευματικά πρακτορεία του Ελαιώνα/Βοτανικό φαίνεται να ματαιώνεται, εκτός θεαματικού απροόπτου, γεγονός που διατηρεί τις αφόρητες πλέον πιέσεις στο κυκλοφοριακό και περιβαλλοντικό αποτύπωμα του λεκανοπεδίου. Η καθημερινή διέλευση χιλιάδων βαρέων οχημάτων από τον Βοτανικό και τον άξονα του Κηφισού θα συνεχίζει να επιβαρύνει την πρωτεύουσα χωρίς ορατή προοπτική αποσυμφόρησης. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. H σχεδιαζόμενη μεταφορά των πρακτορείων διαμεταφορών σχετίζεται έμμεσα και με τη μεγάλη ανάπλαση της περιοχής όπου θα υλοποιηθεί το νέο γήπεδο ποδοσφαίρου του Παναθηναϊκού. Το σχέδιο για το logistics park στη Φυλή είχε σχεδιαστεί ακριβώς για να υποδεχθεί αυτές τις δραστηριότητες, αποσυμφορώντας την περιοχή και απελευθερώνοντας κρίσιμη γη στο πλαίσιο της συνολικής ανάπλασης.
Ο πρώην της Brown και το νέο εγχείρημα
Ο Ισραηλινός επιχειρηματίας Leon Avigad έγινε γνωστός στην Ελλάδα από την έλευση και την εντυπωσιακή ανάπτυξη της ξενοδοχειακής αλυσίδας Brown Hotels, τόσο στο κέντρο της Αθήνας όσο και σε άλλες περιοχές της χώρας. Στην πορεία τα πράγματα άλλαξαν και ο Avigad αποχώρησε από την εν λόγω αλυσίδα, η οποία πέρασε στα χέρια άλλων επενδυτών, επίσης Ισραηλινών. Όπως φαίνεται όμως, δεν είναι διατεθειμένος να εγκαταλείψει και την Ελλάδα. Έτσι, χθες Δευτέρα 6 Απριλίου συστάθηκε μια νέα εταιρεία με την επωνυμία Lush Hospitality και έδρα επί της οδού Λυκαβηττού. Η εταιρεία έχει σκοπό τις ξενοδοχειακές υπηρεσίες (πολυτελείας και Α’ κατηγορίας με εστιατόριο, όπως διευκρινίζεται), τη διαχείριση ιδιόκτητων ακινήτων και την ανάπτυξη οικοδομικών σχεδίων. Το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο έχει οριστεί σε 530.000 ευρώ που διαιρείται σε 530 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ το καθένα. Εξ αυτών ο Leon Avigad κατέβαλε 510.000 ευρώ μετρητά και έλαβε 510 εταιρικά μερίδια, ενώ ο Nitzan Perry κατέβαλε 20.000 ευρώ μετρητά και έλαβε 20 εταιρικά μερίδια.
Νέες επενδύσεις από το Elikonos Capital Partners
-Η Elikonos Capital Partners ετοιμάζεται να προχωρήσει σε τρεις νέες επενδύσεις το προσεχές διάστημα, αξιοποιώντας το pipeline που έχει ήδη διαμορφώσει με το τρίτο της fund, Elikonos 3 S.C.A. SICAR. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι διαδικασίες διαπραγματεύσεων και ελέγχων έχουν ήδη ωριμάσει, με αποτέλεσμα να μην αποκλείεται και οι τρεις κινήσεις -που αφορούν διαφορετικούς κλάδους- να ολοκληρωθούν μέσα στην άνοιξη. Υπενθυμίζεται ότι το τρίτο fund της εταιρείας, ύψους 170 εκατ. ευρώ, έχει ήδη υλοποιήσει δύο επενδύσεις, με την πιο πρόσφατη να αφορά τη συνεπένδυση με το fund GR Pioneer στη Ribco. Η τελευταία συγκαταλέγεται στις ταχέως αναπτυσσόμενες ελληνικές εταιρείες στον χώρο του σχεδιασμού και της κατασκευής premium φουσκωτών σκαφών με άκαμπτη γάστρα (τύπου RIB). Παράλληλα, η ομάδα της Elikonos Capital Partners, υπό τους Παντελή Παπαγεωργίου, Τάκη Σολωμό και Δημήτρη Βιδάκη, κινείται και στο μέτωπο των αποεπενδύσεων, με δύο πιθανά exits να βρίσκονται υπό συζήτηση, πέραν της συμφωνίας για τη Medfrigo, η οποία τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Το ΤΜΕΔΕ εκτός από εγγυήσεις δίνει τώρα και μικροπιστώσεις
-Για δεκαετίες, ο ρόλος του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) περιορίζονταν σε μία μόνο βασική δραστηριότητα, την εγγυοδοσία. Το ΤΜΕΔΕ εξέδιδε εγγυητικές επιστολές στα μέλη του (μηχανικούς και τεχνικές εταιρείες), για να μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημοσίων έργων. Ήταν μια εξαιρετικά χρήσιμη, αναγκαία αλλά και πολύ περιορισμένη δραστηριότητα. Τον τελευταίο καιρό η στρατηγική άλλαξε. Το ΤΜΕΔΕ απέκτησε άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος για να γίνει Φορέας Μικροπιστώσεων. Για πρώτη φορά στην ιστορία του ενεργοποιήθηκε ως πιστοδοτικός οργανισμός σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Ήδη έχει να επιδείξει 886 εγκεκριμένες αιτήσεις συνολικού ύψους 19,2 εκατ. ευρώ. Οι 423 αφορούν άμεσα μέλη του Ταμείου (8,5 εκατ. ευρώ) και 463 είναι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στο πρόγραμμα ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ (10,7 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, το κοινό πρόγραμμα ΕΑΤ–ΤΜΕΔΕ έχει εγκρίνει 413 αιτήσεις χρηματοδότησης μικρών και μεσαίων τεχνικών εταιρειών, συνολικού ύψους 58 εκατ. ευρώ. Έτσι αλλάζει η λειτουργία του ΤΜΕΔΕ στην οικονομική καθημερινότητα. Ένα ταμείο που παραδοσιακά παρείχε «εγγυήσεις» τώρα πια χρηματοδοτεί και με τον τρόπο αυτό συνδυάζει τη γνώση της αγοράς που έχει ως φορέας του κλάδου, με τα εργαλεία της αναπτυξιακής τραπεζικής. Τα μέλη του ΤΜΕΔΕ στις πρόσφατες αρχαιρεσίες επέλεξαν συνέχεια αυτής της κατεύθυνσης που χάραξε ο Πρόεδρος του Κωνσταντίνος Μακέδος. Επιβεβαιώθηκε έτσι ότι ο νέος ρόλος του Ταμείου ανταποκρίνεται σε πραγματικές ανάγκες. Τεχνικές εταιρείες που δυσκολεύονται να χρηματοδοτηθούν από το τραπεζικό σύστημα βρήκαν στο ΤΜΕΔΕ έναν φορέα που τις γνωρίζει και τις εμπιστεύεται.
Πρόστιμο 11,5 εκατ. στην Revolut
-Την περασμένη εβδομάδα η Revolut δέχθηκε πρόστιμο ύψους 11,5 εκατομμυρίων ευρώ στην Ιταλία, καθώς κατηγορήθηκε ότι παρείχε παραπλανητικές πληροφορίες στους πελάτες της σχετικά με τις χρεώσεις και τους όρους των επενδυτικών προϊόντων της. Η ιταλική αρχή ανταγωνισμού έκρινε ότι οι διαφημίσεις της εταιρείας fintech, οι οποίες προωθούσαν συναλλαγές με μηδενική προμήθεια και επενδύσεις σε κλασματικές μετοχές από μόλις 1 ευρώ, ήταν παραπλανητικές.
Η απάντηση Αβραμόπουλου στον Θανάση Μαρτίνο
-Στην πρόσφατη εκδήλωση του Propeller Club Πειραιά, την περασμένη Παρασκευή στον Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος με θέμα «Ναυτιλία και Γεωπολιτική», ο Δημήτρης Αβραμόπουλος ως βασικός ομιλητής, απάντησε σε ερώτηση του εφοπλιστή Θανάση Μαρτίνου σχετικά με το αν κατά τη θητεία του ως Επίτροπος στις Βρυξέλλες συνάντησε ανθρώπους που να αντιλαμβάνονται τη σημασία της ναυτιλίας και ειδικά της ελληνικής ναυτιλίας για την ενεργειακή και επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης. Όπως τόνισε ο Δ.Α. «στις Βρυξέλλες κυριαρχεί η ευρωπαϊκή γραφειοκρατία, η οποία αντρώθηκε στο πέρασμα του χρόνου και, πολλές φορές, ξεπέρασε την πολιτική ηγεσία της Ευρώπης». Σημείωσε, ότι η γραφειοκρατία «είναι παντοδύναμη και δεν έχει ψυχή για να συλλογίζεται. Μπορεί να διαχειρίζεται αριθμούς και λογιστικά, αλλά δεν μπορεί να χαράξει στρατηγική». Ο πρώην Επίτροπος επισήμανε ότι η συγκυρία σήμερα είναι ευνοϊκή για την Ευρώπη ώστε να χαράξει συνολική ναυτιλιακή πολιτική: «Μόνο αν η Ευρώπη αισθανθεί ότι απειλείται από τη διακοπή των θαλασσίων διαδρομών για τη μεταφορά της ενέργειας και των εμπορευμάτων, θα καταλάβει πόσο σημαντική είναι η ναυτιλία». Επίσης, τόνισε ότι «ξυπνάνε ανταγωνισμοί μέσα στην ΕΕ. Ξεχνάμε ότι έχουμε και χώρες, κυρίως της βόρειας Ευρώπης, που δεν βλέπουν με καλό μάτι οποιαδήποτε κίνηση στήριξης της ελληνικής ναυτιλίας. Όλα αυτά περνάνε μέσα από τη γραφειοκρατία. Δεν χρειάζεται να βγει ένας Νορβηγός υπουργός και να πει την άποψή του. Μπορεί να είναι ο εκπρόσωπός τους μέσα στο Συμβούλιο ή ακόμα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.» Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον Δ.Α., έχει τη δυνατότητα να επιβληθεί, αλλά χρειάζεται αφενός σωστή εκμετάλλευση της συγκυρίας να είναι Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Ευρωπαϊκής Ένωσης ο Απόστολος Τζιτζικώστας και αφετέρου ευφυείς κινήσεις πίσω από κλειστές πόρτες. Στην πραγματικότητα, η Ελλάδα κρατάει ένα ισχυρό χαρτί στο τραπέζι της ΕΕ, αλλά για να αποδώσει, απαιτείται συντονισμός, πολιτική τόλμη και συνεχής πίεση στο γραφειοκρατικό σύστημα.
Αναγκαία η δημιουργία αυτόνομου Think Tank από την ελληνική ναυτιλία
-Εν μέσω δραματικών γεωπολιτικών εξελίξεων που αλλάζουν μια για πάντα τον κόσμο όπως τον ξέραμε, ο Δημήτρης Αβραμόπουλος στη διάρκεια της ίδιας εκδήλωσης επεσήμανε ότι ήρθε η ώρα, εκ των πραγμάτων η ελληνική ναυτιλία να πάρει την κατάσταση και το μέλλον της στα χέρια της. «Η ελληνικά ναυτιλία θα πρέπει να δημιουργήσει το δικό της, αυτόνομο, Think Tank, το οποίο θα ασχολείται και με τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Μέσω αυτού θα αντιλαμβάνεται το πώς εξελίσσονται ή θα εξελιχθούν οι καταστάσεις και θα προετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα, Αυτό δεν μπορεί να το κάνει καμία κρατική υπηρεσία ή οικονομικοί αναλυτές».
Ο Aριστοτέλης Ωνάσης «επέστρεψε» στο Ελληνικό
-Η τοποθέτηση του ανδριάντα του Αριστοτέλη Ωνάση στο Ελληνικό δεν είναι απλώς μια ακόμη συμβολική κίνηση μνήμης. Η επιλογή της Πλατείας Ολυμπιακής Αεροπορίας, δίπλα στο εμβληματικό Boeing 727 «Mount Olympus», επαναφέρει στο προσκήνιο το αποτύπωμα της Ολυμπιακής Αεροπορίας και του ανθρώπου που τη δημιούργησε. Ο Ωνάσης δεν υπήρξε μόνο επιχειρηματίας, αλλά και σύμβολο μιας εποχής όπου η Ελλάδα επιχειρούσε να αποκτήσει διεθνή παρουσία και αυτοπεποίθηση. Η πρωτοβουλία του ΠΟΛΚΕΟΑ, (Πολιτιστικό Κέντρο Εργαζομένων Ολυμπιακής Αεροπορίας) με αφορμή τις επετείους για τα 50 χρόνια από τον θάνατό του και τα 70 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας, δείχνει ότι η ιστορική μνήμη εξακολουθεί να αποτελεί πεδίο διεκδίκησης και συμβολισμών. Δεν είναι τυχαίο ότι εργαζόμενοι της παλιάς Ολυμπιακής αναλαμβάνουν τον ρόλο του «θεματοφύλακα» αυτής της κληρονομιάς. Ταυτόχρονα, η παρουσία του έργου του Θεόδωρου Παπαγιάννη δίνει έναν πιο επίσημο τόνο στην προσπάθεια, προσδίδοντας κύρος.
Ο… αθεράπευτος δαίμων
-Δεν είναι ούτε η πρώτη ούτε βεβαίως και η τελευταία φορά που ο… δαίμων των πλειστηριασμών «παρεμβαίνει» στην ηλεκτρονική πλατφόρμα κάνοντας τα… δικά του. Αυτή τη φορά όμως φαίνεται ότι είχε μεγάλα κέφια καθώς ένα διαμέρισμα με (κανονική) τιμή πρώτης προσφοράς 97.324 ευρώ, εμφανίζεται να έχει… 97.324.000 ευρώ. Και με αυτή την τιμή είναι πρώτο πρώτο καθότι το… ακριβότερο ακίνητο. Δηλαδή του έδωσε και κατάλαβε… Σύμφωνα με την περιγραφή και για την ιστορία, πρόκειται για διαμέρισμα πρώτου ορόφου διώροφης οικοδομής που βρίσκεται σε διακεκριμένο τμήμα ενός οικοπέδου εμβαδού 620 τ.μ., εντός της τοπικής κοινότητας Γόμφων του Δήμου Πύλης της περιφερειακής ενότητας Τρικάλων Θεσσαλίας. Το εν λόγω διαμέρισμα έχει εμβαδόν 117,71 τ.μ. και υπολογίζεται ότι κατασκευάστηκε το 2010. Το σφυρί που αναρτήθηκε χθες Δευτέρα, έχει προγραμματιστεί για τον ερχόμενο Νοέμβριο με επισπεύδουσα τη doValue για οφειλή ύψους 18.990,67 ευρώ. Δεν του έφτανε ο πόνος του του ανθρώπου, έμαθε κι ότι το διαμέρισμά του «αξίζει» κοντά στα… 100 εκατ. ευρώ.
Οι δυσκολίες στην αγορά κινητής τηλεφωνίας
-Αυτές τις μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από την επίσημη είσοδο στην ελληνική αγορά της Orizon η οποία είναι εικονικός πάροχος κινητής τηλεφωνίας (MVNO) που λειτουργεί ως θυγατρική της Volton. Οι πληροφορίες από την αγορά λένε ότι οι πωλήσεις μέχρι σήμερα κινούνται «εντός του αρχικού business plan». Ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι η διοίκηση της Orizon έχει επιλέξει συνειδητά να μην επαναλάβει τα λάθη άλλων εταιρειών που επιχείρησαν διείσδυση στην αγορά κινητής τηλεφωνίας στο παρελθόν (π.χ. CYTA και Q Telecom και άλλες). Δεν χρησιμοποιεί την επιθετική τιμολόγηση ως εισιτήριο εισόδου στην αγορά και γι’ αυτό δεν αιμορραγεί κεφαλαιακά όσο «χτίζει» την πελατειακή βάση. Η Orizon ακολουθεί ένα μοντέλο που χρησιμοποιεί ως κίνητρο τον τομέα της ενέργειας. Εκμεταλλεύεται την στρατηγική ομπρέλα της Volton και προσφέρει πακέτα τηλεπικοινωνιών και ενέργειας.
Οι πρώτες ρωγμές στο θεμέλιο των αγορών
-Όλοι οι πρωτοετείς φοιτητές οικονομικών σχολών, μαθαίνουν ότι τα αμερικανικά κρατικά ομόλογα είναι το «ασφαλές καταφύγιο» της παγκόσμιας οικονομίας. Είναι ο βράχος πάνω στον οποίο χτίζεται κάθε τιμολόγηση κινδύνου, κάθε επιτόκιο, κάθε δανεισμός κράτους ή επιχείρησης στον πλανήτη. Αυτός ο βράχος τώρα απέκτησε ρωγμές. Η Bank of America έχει δημιουργήσει έναν δείκτη, τον ICE BofA MOVE που μετρά την μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων, κάτι σαν τον δείκτη «VIX» των μετοχών. Ο ICE BofA MOVE, εκτινάχθηκε στις αρχές Απριλίου πάνω από τις 100 μονάδες. Μετά από 18 μήνες σταδιακής αποκλιμάκωσης, η μεταβλητότητα επέστρεψε με ορμή. Αφορμή, φυσικά, ο πόλεμος στο Ιράν και η αναταραχή στις αγορές ενέργειας. Η αγορά των 30 τρισεκατομμυρίων δολαρίων εμφανίζει προβλήματα… ρευστότητας. Οι Financial Times σε χθεσινό πρωτοσέλιδο το αναφέρουν διακριτικά: «η ευκολία διαπραγμάτευσης στη μεγαλύτερη και πιο σημαντική χρηματοπιστωτική αγορά του κόσμου έχει επιδεινωθεί τις τελευταίες εβδομάδες». Όταν η ρευστότητα στα «Treasuries» υποχωρεί, τα spreads προσφοράς και ζήτησης διευρύνονται. Οι μεγάλοι επενδυτές δυσκολεύονται να εκτελέσουν εντολές χωρίς να δημιουργούν θόρυβο και κινήσεις στην αγορά. Η τιμολόγηση των στεγαστικών δανείων αλλά και του εταιρικού δανεισμού δυσκολεύει σημαντικά. Όταν το «benchmark» γίνεται «ασταθές», η αβεβαιότητα πλημμυρίζει τις αγορές.
To υπερτίμημα της ανεπάρκειας
-Η Saudi Aramco ανακοίνωσε χθες ότι η επίσημη τιμή πώλησης του Arab Light crude για τις φορτώσεις Μαΐου, προς την Ασία, διαμορφώνεται με ένα υπερτίμημα («καπέλο» το λέμε αλλού, premium το λένε οι επαΐοντες) της τάξης των 19,50 δολαρίων ανά βαρέλι. Αυτό το υπερτίμημα μπαίνει πάνω από το μέσο όρο της τιμής του Ομάν και του Ντουμπάι. Είναι μια αύξηση 17 δολαρίων σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα και φυσικά αποτελεί ιστορικό ρεκόρ. Πέρυσι, το αντίστοιχο premium ήταν μόλις 2,50 δολάρια. Το Bloomberg δημοσίευσε ένα γράφημα που εξηγεί ότι για πολλά χρόνια, ένα επίπεδο διαφοράς τιμής μεταξύ 0 και 5 δολαρίων ήταν ο κανόνας. Σήμερα όλα άλλαξαν. Η Aramco ανακατευθύνει τις εξαγωγές μέσω του λιμανιού Γιανμπού, στην Ερυθρά Θάλασσα. Είναι μια διαδρομή που παρακάμπτει το Ορμούζ, αλλά η χωρητικότητα του αγωγού, δεν αντισταθμίζει πλήρως τα παγωμένα δρομολόγια του Στενού. Οι ασιατικές αγορές που απορροφούν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών του Κόλπου, πληρώνουν πλέον ιστορικά υψηλά για βαρύ αργό. Η Κίνα, η Ινδία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, το Κατάρ και το Μπαχρέιν αδυνατούν να ανεβάσουν παραγωγή. Ούτε φυσικά τις εξαγωγές μέσω του Στενού του Ορμούζ. Ο πόλεμος παύει να είναι απλώς ενεργειακό σοκ και γίνεται δομικό πρόβλημα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Motor Oil και HelleniQ Energy εισάγουν βαρύ αργό από τον Κόλπο. Κάθε βαρέλι που φτάνει στη χώρα μας, έρχεται με premium 19,50 δολαρίων που ένα μήνα πριν δεν υπήρχε. Το κόστος εισαγωγής αυξήθηκε δραματικά και αυτό, αργά ή γρήγορα, τιμολογείται από τη βενζίνη ως το πλαστικό.
Όταν ο πόλεμος φορολογεί
-Οι φόροι συνήθως ψηφίζονται από τα Νομοθετικά Σώματα. Υπάρχουν και οι φόροι που επιβάλλονται από τα γεγονότα. Η Moody's Analytics περιγράφει πλέον ανοιχτά τον αντίκτυπο του πολέμου στα αμερικανικά νοικοκυριά: «Το υψηλότερο κόστος βενζίνης και ενέργειας λειτουργεί σαν φόρος, μειώνοντας το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα. Καθώς οι καταναλωτές δαπανούν περισσότερα για βασικά αγαθά, θα περικόπτουν τις υπόλοιπες δαπάνες τους.» Ο επικεφαλής οικονομολόγος της Moody's, Mark Zandi, εξηγεί ότι οι υψηλότερες τιμές καυσίμων λειτουργούν σαν αντίστροφος (παλινδρομικός) φόρος. Τα χαμηλά εισοδήματα διαθέτουν δυσανάλογα μεγαλύτερο μερίδιο του προϋπολογισμού τους για το κόστος της Ενέργειας. Επιταχύνεται έτσι αυτό που η Moody's αποκαλεί «K-shaped economy», μια οικονομία σε σχήμα Κ. Τα υψηλά εισοδήματα κινούνται ανοδικά, τα χαμηλά και μεσαία βυθίζονται. Ο «φόρος του πολέμου» επιβάλλεται σε μια συγκυρία που οι πραγματικοί μισθοί υποχωρούν και τα νοικοκυριά έχουν μειώσει τις αποταμιεύσεις τους σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα. Μόνο μέσα στον πρώτο μήνα από την έναρξη του πολέμου, οι Αμερικανοί κατέβαλαν επιπλέον 8,4 δισ. δολάρια για βενζίνη. Κάθε αύξηση 10 δολαρίων ανά βαρέλι αντιστοιχεί σε πρόσθετο ετήσιο κόστος περίπου 450 δολαρίων για το τυπικό αμερικανικό νοικοκυριό, σύμφωνα με τον Ζάντι. Ο πόλεμος έφτασε στο πορτοφόλι, στο καλάθι του νοικοκυριού, στην κάρτα ανεφοδιασμού. Το φορολογικό βάρος κατανέμεται άνισα όπως άλλωστε όλοι οι φόροι που κανείς δεν ψήφισε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα