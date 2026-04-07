Τα θεσμικά του Κ.Μ με υπουργούς, βουλευτές και ασυμβίβαστο (μην ανησυχείτε… αργεί), το μασάζ στην Κ.Ο. της ΝΔ (λίγο ακόμα…), η Alpha Trust πάει σε τράπεζα και τα ζόρια στην κινητή τηλεφωνία

Θα έλεγα ότι μεγαλύτερη ανάγκη υπήρχε να πει ορισμένα πράγματα απευθυνόμενος στην Κοινοβουλευτική του Ομάδα παρά στον κόσμο. Γιατί ο κόσμος ξέρει ότι στην Ελλάδα (και αλλού βέβαια) η πολιτική, οι πολιτικοί και το ρουσφέτι είναι δυστυχώς συνυφασμένα. Καλώς λοιπόν, κάλυψε κατά κάποιο τρόπο, έστω και με καθυστέρηση τους εμπλεκόμενους με τη δικογραφία βουλευτές του. Παρεμπιπτόντως, δεν έχω ακούσει ούτε έναν νομικό και δη ποινικολόγο που να πείθεται περί της ενοχής πολιτικών προσώπων που δια παραινέσεων ζητούν, άνευ προσωπικού οικονομικού οφέλους, ρουσφέτια από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για ψηφοφόρους τους. Μα ούτε έναν νομικό. Ας αφήσουμε όμως να εξελιχθεί η ανάκριση και θα φανεί, στο τέλος σχεδόν πάντα βγαίνει η αλήθεια και οι υπερβολές δεν μένουν.Ομηρία για πόσο;-Σωστά επίσης έπραξε ο Μητσοτάκης που εμμέσως πλην σαφώς αναρωτήθηκε ως πότε θα κρατήσει η ομηρία μιας κυβέρνησης χώρας της Ε.Ε. από εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ζήτησε να τελειώνει η διαδικασία για να μάθουμε αν υπάρχουν και για ποιους ποινικές διώξεις. Ας περιμένουμε όμως να δούμε και πώς η πρωθυπουργική παραίνεση ή έστω «αίτημα» στους εισαγγελείς θα γίνει πράξη. Έχω την εντύπωση -που απέκτησα κατόπιν ρεπορτάζ- ότι κάποια πρωτοβουλία θα αναλάβει ο υπουργός Δικαιοσύνης Φλωρίδης επί του θέματος, θεσμικά προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.Υπουργοί, βουλευτές και ασυμβίβαστο-Άκουσα και την ενδιαφέρουσα προσέγγιση του Κ.Μ στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού του «βαθέως κράτους», τα σεμί-γαλλικά συστήματα ασυμβίβαστο μεταξύ υπουργών και βουλευτών και τις «περικοπές» στον αριθμό των 300, κ.λπ. κ.λπ. Τα θεωρώ όλα αυτά πολύ ωραία και σωστά ως μια βάση συζήτησης για την τρίτη θητεία εφόσον υπάρξει αυτή γιατί γίνονται μόνο κατόπιν Συνταγματικής αναθεώρησης. Εν κατακλείδι δεν έχουν για την ώρα να ανησυχούν οι βουλευτές γιατί δεν θα γίνουν υπουργοί και οι υπουργοί γιατί δεν θα γίνουν βουλευτές. Έχει δρόμο ακόμη και μάλιστα πολύ. Αν γίνουν…Παρουσίες και υπομνήματα-Σήμερα πάντως στη Βουλή αναμένεται να γίνει προπασχαλινό πάρτι στην επιτροπή δεοντολογίας που συνεδριάζει εκτάκτως για να εισηγηθεί στην ολομέλεια επί των άρσεων ασυλίας. Την απόφαση θα την λάβει η ολομέλεια της Βουλής, εκεί όπου λέγεται ότι οι βουλευτές της Ν.Δ. θα μπορούσαν να επιφυλάξουν στο Μαξίμου μερικές εκπλήξεις, αλλά προκαταβολικά πολλά μεγάλα λόγια λέγονται συνήθως. Από τους αναφερόμενος στη δικογραφία βουλευτές σήμερα αναμένεται να εμφανιστούν ο Τσιάρας και ο Μηταράκης και υπόλοιποι θα καταθέσουν υπομνήματα. Πάντως, μέχρι ώρας όλοι οι αναφερόμενοι βουλευτές έχουν με κάποιον τρόπο εμφανιστεί. Άλλοι κάνουν γραπτές δηλώσεις, άλλοι ξεκινούν να δίνουν συνεντεύξεις, όλοι κάτι κάνουν τέλος πάντων.Η σύσκεψη για την αγορά-Μέσα σε όλο αυτό το ζοφερό σκηνικό ο Μητσοτάκης προσπαθεί να κάνει και τη δουλειά του που περιλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας και κυρίως την αντιμετώπιση των συνεπειών του πολέμου. Γι' αυτό και χθες το μεσημέρι έγινε η καθιερωμένη πλέον ευρεία σύσκεψη για την κατάσταση των τιμών στην αγορά. Σε αυτήν έγινε ενημέρωση από την ανεξάρτητη αρχή για την πορεία των ελέγχων σε ολόκληρη την χώρα ειδικά στην πασχαλινή περίοδο και αναλυτική ενημέρωση για τη διακύμανση των τιμών. Έγινε δε ειδική αναφορά στη θέσπιση του μέτρου του πλαφόν το οποίο λειτουργεί και συγκρατεί τις τάσεις αισχροκέρδειας.Fuel Pass: 3.000 αιτήσεις το δευτερόλεπτο-Το Δημόσιο υπέγραψε ένα μεγάλο συμβόλαιο με ιδιωτική εταιρεία λογισμικού για να τρέξει ένα σύστημα αιτήσεων του Fuel Pass. Όλοι ξέραμε ότι μπορεί να φρακάρει από την πρώτη ημέρα, αλλά η εταιρεία διαβεβαίωνε μέχρι την Κυριακή των Βαΐων ότι όλα θα είναι έτοιμα τη Μεγάλη Δευτέρα. Τελικά το σύστημα δεν άντεξε ούτε μία ώρα: μόλις «άναψε πράσινο» για τις αιτήσεις, έγινε πορτοκαλί και μετά κόκκινο. Τυχεροί ήταν μόνον οι πρώτοι 16.000 που μπήκαν και έκαναν αιτήσεις από τις 4 ως τις 4.30 το απόγευμα, δηλαδή στη μισή ώρα περίπου πριν ανακοινωθεί επισήμως ότι άνοιξε η πλατφόρμα. Ύστερα… ήρθε η κατάρρευση! Πέρασαν άλλες 3 ώρες ταλαιπωρίας για να καταφέρουν να μπουν -με το ζόρι- άλλοι 50.000 δικαιούχοι. Και το βάσανο συνεχιζόταν μέχρι και πιο αργά το βράδυ. Ποια ήταν η «δικαιολογία» της εταιρείας; Μπλόκαρε, λέει, η διασύνδεση με τις βάσεις δεδομένων, επειδή γίνονταν μαζικά 3.000 είσοδοι το δευτερόλεπτο. Το «μποτιλιάριασμα» των αιτήσεων για επιδότηση καυσίμων πριν το Πάσχα δείχνει ότι έχουν άδικο όσοι φωνάζουν πως «δεν είναι τίποτα» τα 50-60 ευρώ που δίνει η κυβέρνηση για καύσιμα. Τελικά χθες, κατάφεραν να γραφτούν στην πλατφόρμα 160.000 και στη συνέχεια έκλεισε και σήμερα πρόκειται να ανοίξει ξανά με βάση το ΑΦΜ.