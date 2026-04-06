Apple: Από ένα γκαράζ στην κορυφή του κόσμου – Στα 50 της χρόνια με 465 δισ. έσοδα απέναντι στην πρόκληση της AI
Η Apple συμπληρώνει 50 χρόνια πορείας, έχοντας αλλάξει την τεχνολογία και την καθημερινότητα των καταναλωτών σε ολόκληρο τον πλανήτη, όμως σήμερα καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να παραμείνει πρωταγωνίστρια σε μια εποχή που κυριαρχεί η τεχνητή νοημοσύνη
Στις αρχές του 1976, στην Καλιφόρνια, ο Στιβ Βόζνιακ είχε μόλις ολοκληρώσει τον σχεδιασμό μιας μητρικής κάρτας ή αλλιώς πλακέτας υπολογιστή, την οποία σκόπευε να παρουσιάσει σε άλλους χομπίστες σε ένα γνωστό τοπικό κλαμπ. Ο φίλος του, Στιβ Τζομπς, διέκρινε αμέσως μια επιχειρηματική ευκαιρία, να κατασκευάσουν και να πουλήσουν αυτές τις πλακέτες. Έτσι γεννήθηκε η Apple.
Την Τετάρτη 1η Απριλίου η εταιρεία συμπλήρωσε 50 χρόνια ζωής. Η πορεία της έχει επηρεάσει καθοριστικά, τόσο τη βιομηχανία της τεχνολογίας, όσο και την καθημερινότητα των καταναλωτών, φέρνοντας αρχικά τους προσωπικούς υπολογιστές και στη συνέχεια τα «έξυπνα» τηλέφωνα στο ευρύ κοινό, καθιερώνοντας τις εφαρμογές και αποδεικνύοντας πώς μπορούν να λειτουργούν αρμονικά συσκευές και λογισμικό. Ωστόσο, σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πρόκληση, να αποδείξει ότι μπορεί να παραμείνει πρωταγωνίστρια καθώς και τεχνολογική υπερδύναμη στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.
