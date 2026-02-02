Κωστής Φραγκούλης: Μήνυμα συνεργασίας και στρατηγικής σύμπλευσης με τις ΗΠΑ μέσω ναυτιλίας
Κωστής Φραγκούλης: Μήνυμα συνεργασίας και στρατηγικής σύμπλευσης με τις ΗΠΑ μέσω ναυτιλίας
Η εκδήλωση του Propeller Club ανέδειξε την στρατηγική αξία της ελληνικής ναυτιλίας
Ένα σαφές μήνυμα συνέχειας, συνεργασίας και στρατηγικής σύμπλευσης εξέπεμψε η εκδήλωση του Propeller Club Port of Piraeus για την έναρξη της νέας χρονιάς. Σε μια περίοδο διεθνούς αβεβαιότητας και αυξημένων προκλήσεων για τη ναυτιλία, ο θεσμός επιβεβαίωσε τον ρόλο του ως σταθερή γέφυρα επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής και της αμερικανικής ναυτιλιακής και επιχειρηματικής κοινότητας.
Κεντρικό πρόσωπο ήταν ο πρόεδρος του Propeller Club Port of Piraeus, Κωστής Φραγκούλης, ο οποίος, ανοίγοντας την εκδήλωση, αναφέρθηκε στο ιδιαίτερα σύνθετο και επικίνδυνο διεθνές περιβάλλον μέσα στο οποίο καλείται σήμερα να λειτουργήσει η ναυτιλία, καταδικάζοντας κάθε απειλή κατά της ασφάλειας των ναυτικών και της ελεύθερης ναυσιπλοΐας. Επισήμανε ότι οι γεωπολιτικές εντάσεις, οι επιθέσεις σε πλοία και η αστάθεια σε κρίσιμες θαλάσσιες περιοχές έχουν δημιουργήσει ένα νέο, απαιτητικό πλαίσιο, το οποίο η ελληνική ναυτιλία καλείται να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα, επαγγελματισμό και διεθνή συνεργασία.
