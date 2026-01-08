Ο λογαριασμός της Μαρίας (και ένας υπεύθυνος να τους μιλήσει λίγοοο), ο πιανίστας Φαραντούρης, τα γούτσου-γούτσου στους αγρότες, τα χρυσά ναυτιλιακά μερίσματα
Ο λογαριασμός της Μαρίας (και ένας υπεύθυνος να τους μιλήσει λίγοοο), ο πιανίστας Φαραντούρης, τα γούτσου-γούτσου στους αγρότες, τα χρυσά ναυτιλιακά μερίσματα
Χαίρετε, λοιπόν η κατάσταση στην αντιπολίτευση με το κόμμα της Καρυστιανού, όσο και αν δεν σας πάει το μυαλό μού θυμίζει το νέο σουξέ της Κατερίνας Λιόλιου, «μπορρρρωώ να έχω λίγο τον λογαριασμοοό και έναν υπεύθυνο για λίγο να μιλήσωωω, πόσο χρεώνεται το κάθε σ' αγαπώ, κ.λπ., κ.λπ.»
Όταν πέρυσι τέτοια εποχή σύσσωμη η αντιπολίτευση έστρωνε το χάλι για τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Συντάγματος με πρωταγωνίστρια τη Μαρία των Τεμπών, τα ξυλόλια, τα τουλόλια και τα χαμένα βαγόνια, τι περίμενε άραγε, ότι δεν θα ερχόταν ο λογαριασμός; Το χειρότερο είναι γι' αυτούς -και να ξεκαθαρίσω ότι δεν μιλάω για το ΠΑΣΟΚ- ότι η Καρυστιανού δεν λέει κάτι διαφορετικό, ούτε από την Ζωή, ούτε από τον Βελόπουλο, ούτε από τη Νίκη, ούτε καν από το ΚΚΕ. Τα ίδια λέει και η Μαρία με αλλά λόγια για την κάθαρση, τον καπιταλισμό, τους Ρώσους και τους Αμερικανούς και κυρίως για τους διεφθαρμένους πολιτικούς που θέλει να βάλει φυλακή. Μόνο που (η Μαρία) είναι το καινούργιο κοσκινάκι, η χαρά και το απάγκιο του λαϊκιστή, κάτι σαν τον Αλέξη μας το 2012 και το 2015, που θα βάραγε τα νταούλια και θα χόρευαν οι ευρωπαίοι και οι «Βάστα Γερούν» αντίπαλοι γερμανοτσολιάδες. Είναι γυναίκα, είναι το φρέσκο και άφθαρτο και κυρίως, είναι το βασανισμένο, οπότε είναι πιο ελκυστικό από τον Βελό και την Ζωίτσα, από τον Αλέξη και φυσικά από τα αντιτουριστικά υπόλοιπα του ΣΥΡΙΖΑ.
Φαραντούρης - ο πιανίστας!
-Χθες, είχαμε την πρώτη ουσιαστικά «οικειοθελή αποχώρηση» ενός ακόμη σταθερού πολιτικού από αυτούς που βρίθει η Αριστερά, του Νικόλα Φαραντούρη, που παίζει και πιάνο και τραγουδάει όμορφα. Ο Νικόλας, σου λέει, που θα ξαναβρώ την εικοσάρα μηνιαίως και τα σουλάτσα στην Ευρωβουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ και άρχισε τις καντάδες στην Μαρία για να αναγκαστούν να τον διαγράψουν χωρίς φυσικά να παραιτηθεί από την κονόμα του Ευρωβουλευτή. Ο Νικόλας θυμίζω, ξεκίνησε από ΠΑΣΟΚ στα χαμηλά, βοηθός βουλευτή, πήγε ΣΥΡΙΖΑ με Αλέξη, ΣΥΡΙΖΑ με Στέφανο, άδειασε Κασσελάκη όταν κατάλαβε ότι δεν τραβάει ο Αστραχάν και τώρα έφυγε από τη σίγουρη ήττα που είναι ο Φάμελλος. Μην πυροβολείτε τον πιανίστα!
Αγρότες: Πολύ… γούτσου-γούτσου
-Τώρα πάμε στο άλλο φλέγον θέμα της ημέρας, το αγροτικό. Κάθισα και είδα τη χθεσινή συνέντευξη του κυβερνητικού κονκλαβίου υπό τον Χατζηδάκη με τα προτεινόμενα μέτρα και τις παροχές. Πολύ… στοργή και προδέρμ ρε αδερφάκι μου, πολύ γούτσου - γούτσου μετά από 20 ημέρες ταλαιπωρίας του κόσμου. Καταρχάς δεν καταλαβαίνω γιατί απολογείται μια κυβέρνηση επειδή άργησε (30 ημέρες) να πάρει ένας κλάδος ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όταν 7.000 συνάδελφοί τους εισέπρατταν παράνομα λεφτά εδώ και χρόνια. Στην κοινωνία και γενικότερα στην υπόλοιπη κοινή γνώμη έπρεπε να απολογηθεί η κυβέρνηση που δεν έκανε τόσα χρόνια σωστά τη δουλειά της. Νομίζω κάπου εδώ πρέπει να τελειώνει η πλάκα με τα μπλόκα. Στο μεταξύ μετά την ανακοίνωση του πακέτου από τους αγρότες, μαθαίνω ότι υπήρξε ένας καταιγισμός τηλεφωνημάτων στον Τσιάρα, με ερωτήσεις, αιτήματα για διευκρινίσεις, αλλά και μια διάθεση από αρκετούς αγρότες να λήξουν το ματς και να πάνε σε έναν διάλογο με την κυβέρνηση για τα… κανονικά θέματα του πρωτογενούς τομέα. Ξαναλέω αυτή δεν είναι η άποψη των αγροτοπατέρων των μπλόκων, οι οποίοι μιλάγανε για μπλόκα τουλάχιστον μέχρι χθες το απόγευμα αν και αργότερα άρχισαν να καταλαβαίνουν κι αυτοί ότι κάπου το παρακάνανε. Θεωρώ ότι μετά και από την χθεσινοβραδινή πρόταση της κυβέρνησης να πάνε σε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους θα δυσκολευτούν. Ας όψεται… η Μαρία που έχει τρελάνει το ΚΚΕ και τους αγρότες-Ζωίτσες…
Η διαπραγμάτευση Θεοδωρικάκου, Κώτσηρα και Πετραλιά
-Στην κοινωνία πάντως, διαμορφώνεται το κλίμα «κάνε κι εσύ μια απεργία, μπορείς». Έτσι έκαναν και οι λαϊκατζήδες, οι οποίοι χθες έστησαν παράσταση στην οδό Νίκης, μπροστά στο ΥΠΟΙΚ και στο υπουργείο Ανάπτυξης, διαμαρτυρόμενοι για τα θέματα του κλάδου τους. Ο πρώτος που είδαν ήταν ο Θεοδωρικάκος, από τον οποίον έφυγαν ευχαριστημένοι γιατί τους ικανοποίησε το αίτημα για νέες άδειες που «πάγωνε» με ρύθμιση του 2021. Ο Θεοδωρικάκος δεν αντέδρασε υπό το πρίσμα της απεργίας, αλλά έκανε κουβέντα μαζί τους εδώ και 4 μήνες, ενώ η ρύθμιση είναι ήδη στη γενική γραμματεία της κυβέρνησης. Οι εκπρόσωποι των Λαϊκών είδαν μετά και τους υφυπουργούς Οικονομίας Κώτσηρα και Πετραλιά οι οποίοι έληξαν το θέμα οριστικά.
Το ελληνοτουρκικό ραντεβού
-Εβδομάδες με πολλά ταξίδια μπροστά του έχει ο Κ.Μ. Την Παρασκευή στο Μάιντς της Γερμανίας με τον Μερτς, τη Δευτέρα στη Μαδρίτη για συνάντηση με τον Σάντσεθ και τον Βασιλιά Φελίπε και σε κανένα δεκαήμερο αναχωρεί για το Νταβός και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Πάντως να σας πω ότι για το μείζον ελληνοτουρκικό ραντεβού με τον Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Γεραπετρίτης και ο Φιντάν εξετάζουν τις διαθεσιμότητες για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, ενώ φέτος ο Κ.Μ προγραμματίζει να δώσει το παρών και στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου που γίνεται από τις 13 ως τις 15 Φεβρουαρίου.
Ημέρα Alpha Bank στο Χρηματιστήριο
-Ολοκληρώθηκε χθες στο Χρηματιστήριο με 7 πακέτα συνολικής αξίας 354,71 εκατ. ευρώ η αύξηση της άμεσης συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank. Δηλαδή, παραδόθηκαν οι μετοχές των παραγώγων της JPMorgan στην Unicredit που κατέχει πλέον το 29,8%. Το «Total Return Swap» (TRS) είναι μια πρακτική όπου τράπεζες ή θεσμικοί επενδυτές συμφωνούν να αγοράζουν ποσότητες μετοχών από το χρηματιστηριακό ταμπλό, για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου επενδυτή. Στο τέλος, ο ενδιαφερόμενος παίρνει πίσω τις μετοχές που αγόρασαν οι άλλοι για λογαριασμό του, αφού έχουν αφαιρεθεί τα κόστη διατήρησης αυτών μετοχών. Χθες, ο κύριος όγκος των «πακέτων» επιστροφής πέρασε στην τιμή των 3,3910 – 3,3920 ευρώ ανά μετοχή (discount 9,5% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο). Τα πακέτα αντιστοιχούν στο 4,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha. Προσυμφωνημένες συναλλαγές καταγράφηκαν και σε άλλους τραπεζικούς τίτλους, ειδικά στην Piraeus Bank, που έδειχνε κινητικότητα σε όλη τη συνεδρίαση αλλά και στη διαδικασία των δημοπρασιών στο τέλος της ημέρας, με ένα πακέτο 11,7 εκατ. μετοχών αξίας 83,2 εκατ. ευρώ. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, η συνολική αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Αθήνα έφτασε στα 821,97 εκατ. ευρώ. Η λήξη της συνεδρίασης βρήκε τον Γενικό Δείκτη σε νέα υψηλά 16 ετών (+0,44%) στις 2.163,88 μονάδες. Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και στη μετοχή του ΟΠΑΠ, με συναλλαγές αξίας 21 εκατ. ευρώ (-0,58% στα €18,77) λόγω της έγκρισης της συμφωνίας για τη συνένωση με την Allwyn.
Η επόμενη ημέρα για ΟΠΑΠ – Allwyn
Φαραντούρης - ο πιανίστας!
-Χθες, είχαμε την πρώτη ουσιαστικά «οικειοθελή αποχώρηση» ενός ακόμη σταθερού πολιτικού από αυτούς που βρίθει η Αριστερά, του Νικόλα Φαραντούρη, που παίζει και πιάνο και τραγουδάει όμορφα. Ο Νικόλας, σου λέει, που θα ξαναβρώ την εικοσάρα μηνιαίως και τα σουλάτσα στην Ευρωβουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ και άρχισε τις καντάδες στην Μαρία για να αναγκαστούν να τον διαγράψουν χωρίς φυσικά να παραιτηθεί από την κονόμα του Ευρωβουλευτή. Ο Νικόλας θυμίζω, ξεκίνησε από ΠΑΣΟΚ στα χαμηλά, βοηθός βουλευτή, πήγε ΣΥΡΙΖΑ με Αλέξη, ΣΥΡΙΖΑ με Στέφανο, άδειασε Κασσελάκη όταν κατάλαβε ότι δεν τραβάει ο Αστραχάν και τώρα έφυγε από τη σίγουρη ήττα που είναι ο Φάμελλος. Μην πυροβολείτε τον πιανίστα!
Αγρότες: Πολύ… γούτσου-γούτσου
-Τώρα πάμε στο άλλο φλέγον θέμα της ημέρας, το αγροτικό. Κάθισα και είδα τη χθεσινή συνέντευξη του κυβερνητικού κονκλαβίου υπό τον Χατζηδάκη με τα προτεινόμενα μέτρα και τις παροχές. Πολύ… στοργή και προδέρμ ρε αδερφάκι μου, πολύ γούτσου - γούτσου μετά από 20 ημέρες ταλαιπωρίας του κόσμου. Καταρχάς δεν καταλαβαίνω γιατί απολογείται μια κυβέρνηση επειδή άργησε (30 ημέρες) να πάρει ένας κλάδος ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όταν 7.000 συνάδελφοί τους εισέπρατταν παράνομα λεφτά εδώ και χρόνια. Στην κοινωνία και γενικότερα στην υπόλοιπη κοινή γνώμη έπρεπε να απολογηθεί η κυβέρνηση που δεν έκανε τόσα χρόνια σωστά τη δουλειά της. Νομίζω κάπου εδώ πρέπει να τελειώνει η πλάκα με τα μπλόκα. Στο μεταξύ μετά την ανακοίνωση του πακέτου από τους αγρότες, μαθαίνω ότι υπήρξε ένας καταιγισμός τηλεφωνημάτων στον Τσιάρα, με ερωτήσεις, αιτήματα για διευκρινίσεις, αλλά και μια διάθεση από αρκετούς αγρότες να λήξουν το ματς και να πάνε σε έναν διάλογο με την κυβέρνηση για τα… κανονικά θέματα του πρωτογενούς τομέα. Ξαναλέω αυτή δεν είναι η άποψη των αγροτοπατέρων των μπλόκων, οι οποίοι μιλάγανε για μπλόκα τουλάχιστον μέχρι χθες το απόγευμα αν και αργότερα άρχισαν να καταλαβαίνουν κι αυτοί ότι κάπου το παρακάνανε. Θεωρώ ότι μετά και από την χθεσινοβραδινή πρόταση της κυβέρνησης να πάνε σε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους θα δυσκολευτούν. Ας όψεται… η Μαρία που έχει τρελάνει το ΚΚΕ και τους αγρότες-Ζωίτσες…
Η διαπραγμάτευση Θεοδωρικάκου, Κώτσηρα και Πετραλιά
-Στην κοινωνία πάντως, διαμορφώνεται το κλίμα «κάνε κι εσύ μια απεργία, μπορείς». Έτσι έκαναν και οι λαϊκατζήδες, οι οποίοι χθες έστησαν παράσταση στην οδό Νίκης, μπροστά στο ΥΠΟΙΚ και στο υπουργείο Ανάπτυξης, διαμαρτυρόμενοι για τα θέματα του κλάδου τους. Ο πρώτος που είδαν ήταν ο Θεοδωρικάκος, από τον οποίον έφυγαν ευχαριστημένοι γιατί τους ικανοποίησε το αίτημα για νέες άδειες που «πάγωνε» με ρύθμιση του 2021. Ο Θεοδωρικάκος δεν αντέδρασε υπό το πρίσμα της απεργίας, αλλά έκανε κουβέντα μαζί τους εδώ και 4 μήνες, ενώ η ρύθμιση είναι ήδη στη γενική γραμματεία της κυβέρνησης. Οι εκπρόσωποι των Λαϊκών είδαν μετά και τους υφυπουργούς Οικονομίας Κώτσηρα και Πετραλιά οι οποίοι έληξαν το θέμα οριστικά.
Το ελληνοτουρκικό ραντεβού
-Εβδομάδες με πολλά ταξίδια μπροστά του έχει ο Κ.Μ. Την Παρασκευή στο Μάιντς της Γερμανίας με τον Μερτς, τη Δευτέρα στη Μαδρίτη για συνάντηση με τον Σάντσεθ και τον Βασιλιά Φελίπε και σε κανένα δεκαήμερο αναχωρεί για το Νταβός και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Πάντως να σας πω ότι για το μείζον ελληνοτουρκικό ραντεβού με τον Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Γεραπετρίτης και ο Φιντάν εξετάζουν τις διαθεσιμότητες για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, ενώ φέτος ο Κ.Μ προγραμματίζει να δώσει το παρών και στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου που γίνεται από τις 13 ως τις 15 Φεβρουαρίου.
Ημέρα Alpha Bank στο Χρηματιστήριο
-Ολοκληρώθηκε χθες στο Χρηματιστήριο με 7 πακέτα συνολικής αξίας 354,71 εκατ. ευρώ η αύξηση της άμεσης συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank. Δηλαδή, παραδόθηκαν οι μετοχές των παραγώγων της JPMorgan στην Unicredit που κατέχει πλέον το 29,8%. Το «Total Return Swap» (TRS) είναι μια πρακτική όπου τράπεζες ή θεσμικοί επενδυτές συμφωνούν να αγοράζουν ποσότητες μετοχών από το χρηματιστηριακό ταμπλό, για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου επενδυτή. Στο τέλος, ο ενδιαφερόμενος παίρνει πίσω τις μετοχές που αγόρασαν οι άλλοι για λογαριασμό του, αφού έχουν αφαιρεθεί τα κόστη διατήρησης αυτών μετοχών. Χθες, ο κύριος όγκος των «πακέτων» επιστροφής πέρασε στην τιμή των 3,3910 – 3,3920 ευρώ ανά μετοχή (discount 9,5% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο). Τα πακέτα αντιστοιχούν στο 4,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha. Προσυμφωνημένες συναλλαγές καταγράφηκαν και σε άλλους τραπεζικούς τίτλους, ειδικά στην Piraeus Bank, που έδειχνε κινητικότητα σε όλη τη συνεδρίαση αλλά και στη διαδικασία των δημοπρασιών στο τέλος της ημέρας, με ένα πακέτο 11,7 εκατ. μετοχών αξίας 83,2 εκατ. ευρώ. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, η συνολική αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Αθήνα έφτασε στα 821,97 εκατ. ευρώ. Η λήξη της συνεδρίασης βρήκε τον Γενικό Δείκτη σε νέα υψηλά 16 ετών (+0,44%) στις 2.163,88 μονάδες. Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και στη μετοχή του ΟΠΑΠ, με συναλλαγές αξίας 21 εκατ. ευρώ (-0,58% στα €18,77) λόγω της έγκρισης της συμφωνίας για τη συνένωση με την Allwyn.
Η επόμενη ημέρα για ΟΠΑΠ – Allwyn
-Περίπου 3,5 ώρες κράτησε η χθεσινή έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων του ΟΠΑΠ που έδωσε το πράσινο φως για τη συνένωση με την Allwyn. Μόνο 1,5 ώρα χρειάστηκε η ανάγνωση των θεμάτων από το προεδρείο της ΓΣ και ο υπόλοιπος χρόνος για να απαντηθούν ερωτήσεις των μετόχων, να ακουστούν οι τοποθετήσεις τους, κ.λπ. Χθες είχαμε απ΄ όλα, ερωτήσεις μετόχων που έδειχναν πλήρη άγνοια της διαδικασίας και της δομής του deal και άλλες που έδειχναν ότι κάποιοι ξόδεψαν χρόνο για να μελετήσουν μια, έτσι κι αλλιώς, εξαιρετικά σύνθετη συναλλαγή. Η διαδικασία πάντως κύλησε άψογα και δεν έμειναν απορίες ή αναπάντητες ερωτήσεις, πολλές από τις οποίες αφορούσαν τη μερισματική πολιτική της Allwyn εφεξής, αλλά και το δικαίωμα εξόδου των 19,04 ευρώ. Οι επικεφαλής του ΟΠΑΠ ξεκαθάρισαν πως δεν αλλάζει κάτι στη φορολόγηση του μερίσματος για τους μετόχους - φορολογικά κάτοικους της Ελλάδας (φορολόγηση 5%) παρότι η έδρα της συνενωμένης εταιρείας μεταφέρεται αρχικά στο Λουξεμβούργο και μετά την Ελβετία. Επίσης ξεκαθάρισε πως ανεξάρτητα με τον αριθμό των μετόχων που καταψήφισαν στη ΓΣ την προτεινόμενη συνένωση, υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 9/2 για να ασκηθεί το δικαίωμα εξόδου. Όσοι ασκήσουν το δικαίωμα δεν θα λάβουν φυσικά το ειδικό μέρισμα των 0,80 ευρώ που έχει προβλεφθεί μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, ενώ και οι μετοχές τους θα μείνουν δεσμευμένες για αρκετό χρονικό διάστημα μέχρι και τυπικά να ολοκληρωθεί η συναλλαγή. Η ολοκλήρωση προβλέπεται καλώς εχόντων των πραγμάτων περί τα τέλη Ιουνίου, ανέφερε η διοίκηση, αφού πρέπει να δοθούν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τις ρυθμιστικές αρχές, τις αρχές Ελλάδας και Λουξεμβούργου κ.λπ. Σε κάθε περίπτωση, θα κυλήσει ακόμη πολύ νερό στο αυλάκι και αναμένεται πως πολλοί μέτοχοι που τώρα καταψήφισαν τη συναλλαγή, θα σκεφτούν δύο και τρεις φορές κατά πόσον θα ασκήσουν τελικά το δικαίωμα εξόδου των 19,04 ευρώ. Αυτό που είναι βέβαιο είναι ότι μετά τη συνένωση η χθεσινή θα είναι και η τελευταία φορά που φιλοξενείται γενική συνέλευση στο κτίριο του ΟΠΑΠ στη Λ. Αθηνών, καθώς μετά και την αλλαγή έδρας θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και με τη συμμετοχή των επενδυτών ηλεκτρονικά.
Στενό μαρκάρισμα της ΡΑΑΕΥ στον ΔΕΔΔΗΕ για τις ρευματοκλοπές
-Οι ρευματοκλοπές εξελίσσονται σε ανοιχτή πληγή για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε σοβαρό θεσμικό ζήτημα, αν κρίνει κανείς από τις δεκάδες καταγγελίες που φτάνουν το τελευταίο διάστημα στη ΡΑΑΕΥ. Καταγγελίες που, σε αρκετές περιπτώσεις, περιγράφουν μια εντυπωσιακή ευκολία με την οποία νοικοκυριά χαρακτηρίζονται ως παραβάτες, χωρίς να προκύπτουν πάντα σαφή και επαρκή στοιχεία. Ο ΔΕΔΔΗΕ αντικρούει τα επιχειρήματα λέγοντας ότι έχει αυξήσει τις επιθεωρήσεις σε ετήσια βάση στους 50.000 ελέγχους, κάνοντας λόγο για μια διαχρονική μάστιγα που πλήττει τους νομοταγείς πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το ετήσιο κόστος για την αγορά και τους τελικούς καταναλωτές εκτιμάται σε 450 εκατ. ευρώ, το οποίο σύμφωνα με τον διαχειριστή αντιστοιχεί σε μέση προσαύξηση του ετήσιου λογαριασμού κάθε πολίτη και επιχείρησης κατά 60 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας εμφανίζεται αποφασισμένη για στενό μαρκάρισμα του διαχειριστή, οργανώνοντας ειδικό πρότζεκτ υπό την κωδική ονομασία «Ηρακλής», με στόχο την εις βάθος διερεύνηση των πρακτικών του ΔΕΔΔΗΕ και την αποτύπωση των λόγων για τους οποίους το φαινόμενο φαίνεται να έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, η οποία θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς που συνιστούν Αχίλλειο πτέρνα του διαχειριστή. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρηματική ποινή των 120.000 ευρώ που επιβλήθηκε πρόσφατα στον ΔΕΔΔΗΕ για υπόθεση ρευματοκλοπής που δικαίωσε καταναλωτή μόνο ως προειδοποιητική βολή μπορεί να εκληφθεί καθώς αναμένεται συνέχεια. Το κλίμα βαραίνει περαιτέρω από τους ελέγχους του διαχειριστή προς κάθε κατεύθυνση, ένδειξη ότι τα όρια της διαδικασίας δοκιμάζονται. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις στρεβλώσεις και τις πιέσεις που καταγράφονται συνολικά στην αγορά ενέργειας, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς γιατί στην ανεξάρτητη αρχή θεωρούν πως το θέμα δεν σηκώνει άλλη αναβολή. Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρακτική καταλογισμού ρευματοκλοπών σε βάρος καταναλωτών φαίνεται να έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε να προκαλεί την παρέμβαση ακόμη και της Δικαιοσύνης. Η ραγδαία αύξηση των αγωγών που καταθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ για υποθέσεις φερόμενης ρευματοκλοπής, οδήγησε πρόσφατα τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλο, να ζητήσει σχετικό έλεγχο. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε να διερευνηθεί εάν οι έλεγχοι στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και με τις απαιτούμενες εγγυήσεις νομιμότητας.
Περιμένοντας τις ανακοινώσεις για το βιομηχανικό ρεύμα
-Η γαλλική ΔΕΗ (EDF) ανακοίνωσε στις 6/1/26 ότι υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία για παροχή φθηνού ρεύματος από πυρηνικά εργοστάσια σε όλες τις εγκαταστάσεις της Arcelor Mittal στη Γαλλία. Είναι φανερό ότι οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν συνεχώς συγκεκριμένες ενέργειες για να υποστηρίξουν ουσιαστικά τα κόστη της βιομηχανίας τους. Στο μεταξύ εμείς εδώ, ακόμη περιμένουμε τις πολλαπλώς εξαγγελθείσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τις τιμές του βιομηχανικού ρεύματος.
Costamare, Safe Bulkers και TEN δείχνουν τον δρόμο στην αγορά
-Οι ανακοινώσεις μερισμάτων από ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων όπως Costamare, Safe Bulkers και Tsakos Energy Navigation (TEN) δεν είναι απλά ενημερώσεις για μετρητά στους λογαριασμούς μετόχων. Όπως οι τριμηνιαίοι διακανονισμοί της Costamare σε κοινές και προνομιούχες μετοχές, τα σταθερά μερίσματα της Safe Bulkers και το 30ό μέρισμα της TEN σε προνομιούχες Series F, λειτουργούν ως σήματα σταθερότητας.Η αγορά βλέπει αυτά τα ποσά όχι ως δείκτη ευφορίας, αλλά ως ασφάλεια: μετρητά που μπαίνουν στον λογαριασμό σημαίνουν ότι οι εταιρείες έχουν ορατότητα στις ταμειακές τους ροές και δεν πιέζονται από χρηματοδότηση. Οι προνομιούχες μετοχές, με σταθερό επιτόκιο, επαναφέρουν τη λογική της «επένδυσης χωρίς εκπλήξεις» σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και περιορισμένης ρευστότητας. Το μήνυμα προς τη Wall Street είναι σαφές: η συνέπεια μετράει περισσότερο από τα κατά καιρούς αφηγήματα ανάπτυξης. Όσο εταιρείες όπως οι Costamare, Safe Bulkers και TEN συνεχίζουν να πληρώνουν τα μερίσματα, η αγορά ενισχύει την αίσθηση ότι προετοιμάζεται για μια περίοδο προσεκτικής πειθαρχίας και διαχείρισης ρίσκου. Δεν πρόκειται για ράλι, αλλά για στρατηγική αναμονής με απόδοση και αυτό, στη Wall Street, είναι πιο πολύτιμο από κάθε θεαματική είδηση.
Αναβάθμιση της Dorian LPG των Τζον και Άλεξ Χατζηπατέρα
-Η αναβάθμιση της Dorian LPG, συμφερόντων Τζον και Άλεξ Χατζηπατέρα, από την Pareto Securities από «hold» σε «buy» αντικατοπτρίζει μια προσεκτικά υπολογισμένη κίνηση της αγοράς για εκμετάλλευση της ισχυρής δυναμικής της VLGC (Very Large Gas Carrier) αγοράς στις αρχές του 2026. Πρόκειται για δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια, κυρίως προπάνιο και βουτάνιο (LPG – Liquefied Petroleum Gas). Στην πράξη, το «buy» σημαίνει ότι η συγκεκριμένη νορβηγική επενδυτική τράπεζα και χρηματιστηριακή εταιρεία, θεωρεί τη μετοχή υποτιμημένη σε σχέση με την πραγματική της αξία, καθώς εκτιμάται άνοδος της τιμής στο επόμενο διάστημα, με το πρώτο τρίμηνο να αρχίζει πολύ πιο δυναμικά από ό,τι υποδηλώνει το consensus. Η τρέχουσα τιμή ναύλου στις $70.000 την ημέρα για τα VLGC φορτία αντιστοιχεί σε EPS (Earnings Per Share) $2 ανά τρίμηνο και αναμενόμενο EPS $4,4 για το 2026, 14% πάνω από τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Η Dorian LPG, διατηρεί χαμηλό δανεισμό και ισχυρή ρευστότητα, γεγονός που αφήνει περιθώρια για πιθανή αύξηση μερίσματος ή άλλες στρατηγικές κινήσεις κεφαλαίου. Τα fundamentals της αγοράς παραμένουν σταθερά, με την παραγωγή στις ΗΠΑ υψηλή, τα αποθέματα γεμάτα και τις διεθνείς εντάσεις του 2025 να έχουν εκλείψει. Συμπερασματικά, η αναβάθμιση δεν είναι συμβολική: είναι στρατηγική τοποθέτηση σε VLGC μετοχή με ισχυρά θεμελιώδη, σταθερό cash flow και θετική προοπτική για το 2026.
Η Αγγελική Φράγκου και τα bonds της Navios
-Η Navios Maritime Partners υπό την Αγγελική Φράγκου επανέρχεται στο προσκήνιο, με τα 2.030 bonds της να θεωρούνται κορυφαία επιλογή για το 2026 από την Fearnley Securities, μια επενδυτική τράπεζα και μεσιτική εταιρεία εξειδικευμένη στη ναυτιλία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, που παρέχει ανάλυση ομολόγων, χρηματοδότηση πλοίων και στρατηγικές επενδύσεων, συνδέοντας επενδυτές με ναυτιλιακές εταιρείες διεθνώς. Στην πράξη, η Navios επιχειρεί να αποσυνδεθεί από την παραδοσιακή κυκλικότητα της ναυτιλίας, μεταφέροντας μέρος των εσόδων της σε μακροχρόνιες ναυλώσεις και ενισχύοντας τη σταθερότητα του ισολογισμού της μέσω στρατηγικών ομολογιακών εκδόσεων. Η εταιρεία εμφανίζει έναν στόλο με διαφοροποιημένο προφίλ (dry bulk, tankers, container) και δεσμευμένο backlog ύψους 3,7 δισ. δολαρίων, που υποστηρίζει τη χρηματοοικονομική της εικόνα σε περιβάλλον μεταβλητότητας. Ωστόσο, η θετική ανάγνωση αναλυτών της Wall Street δεν αφορά μόνο την ίδια την εταιρεία, αλλά και το γενικότερο κλίμα αγοράς υψηλού ρίσκου, όπου η προσφορά υψηλών αποδόσεων σε συνδυασμό με στενά spreads δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά και ρίσκο λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων. Η αξία της Navios όπως εκτιμά το περιβάλλον της Wall Street, συνίσταται στην ισορροπία μεταξύ yield, leverage και perception της αγοράς.
Το μοντέλο του Αστέρα Βουλιαγμένης
-Τη διεθνή τάση που θέλει τους επισκέπτες να αναζητούν πολλαπλές εμπειρίες στους προορισμούς ακολουθεί ο Αστέρας Βουλιαγμένης εμπλουτίζοντας σταδιακά το «προϊόν» του εμβληματικού συγκροτήματος. Φιλοξενία, γαστρονομία, αγορές, ψυχαγωγία και yachting συνθέτουν το μείγμα των εμπειριών, παλαιών αλλά και νέων, στο «φιλέτο» της Αττικής Ριβιέρας, όπου φέτος για πρώτη φορά στη μαρίνα λειτούργησε και χριστουγεννιάτικη αγορά (από τις αρχές Δεκεμβρίου ώς και χθες) συνδυάζοντας ακόμη και pop up καταστήματα με ελληνικά brands. To εγχείρημα είναι νέο για τον Αστέρα που έχει περάσει, ως γνωστόν στον εφοπλιστή Προκοπίου και ο εμπλουτισμός με νέες εμπειρίες εξυπηρετεί διττό σκοπό: Πέραν της προσέλκυσης των ίδιων των φιλοξενούμενων επισκεπτών του συγκροτήματος επιχειρείται και μεγαλύτερο άνοιγμα στο αθηναϊκό κοινό ενισχύοντας την επισκεψιμότητα ειδικά στη μαρίνα που φιλοξενεί πολύ ηχηρά ονόματα με brands πολυτελείας (Louis Vuitton, Dior, Gucci, Zegna κ.α.). Το εν λόγω «άνοιγμα» από τη διοίκηση με επικεφαλής τον Ηρακλή Παύλου επιχειρείται σε μία περίοδο που όπως έχουν δείξει οι πληρότητες στην αθηναϊκή διασκέδαση και ψυχαγωγία έχουν χτυπήσει «κόκκινο», ενώ αντίστοιχα συμβαίνει και στα πρωτοκλασάτα καταστήματα της οδού Βουκουρεστίου- βλ. Prada, Hermes, Louis Vuitton κ.ο.κ.
Η Intracom Holdings εξετάζει εξαγορές
-Ήδη από χθες η κεφαλαιοποίηση της Intracom Holdings ξεπέρασε τα 317,6 εκατ. ευρώ δηλαδή, 12% μεγαλύτερη από την προ μηνός χρηματιστηριακή της αξία. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του περασμένου Ιουνίου, η Intracom διαθέτει μετρητά στο ταμείο της τάξης των 140 εκατ. ευρώ και συμμετοχές σε Αμυντικές δραστηριότητες και την Intralot. Προφανώς για αυτό ο στενός συνεργάτης του Σωκράτη Κόκκαλη, Γιάννης Παπαβασιλείου έλεγε στην πρόσφατη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου ότι «ο όμιλος εξετάζει επιπλέον εξαγορές».
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την υψηλότερη απόδοση
-Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ελληνικό Μετοχικό της Optima ΑΕΔΑΚ που διευθύνει ο Αριστοτέλης Παναγιωτάκης σημείωσε για το 2025, την υψηλότερη απόδοση με +53,61%. Ο Γενικός Δείκτης απέδωσε +44,3% κι αυτό σημαίνει ότι μετά την αφαίρεση των προμηθειών η απόδοση του συγκεκριμένοι Αμοιβαίου ξεπέρασε κατά +9,3% την απόδοση του Γενικού Δείκτη.
Ετοιμάζει κινήσεις η διοίκηση του Ιατρικού Κέντρου
-Ξαφνικό επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε τις τελευταίες μέρες στη μετοχή του Ιατρικού Κέντρου. Αυτό μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι η οικογένεια Αποστολόπουλου διατηρεί ένα ποσοστό της τάξης του 45% και μαζί με τον Γερμανικό Όμιλο Asklepios International (36,30%), το ποσοστό των μετοχών στην ελεύθερη διασπορά (free float) δεν ξεπερνά το 19%. Με βάση τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου, οι εταιρείες με κεφαλαιοποίηση μικρότερη των €200 εκατ. οφείλουν να έχουν free float τουλάχιστον 25%. Με τη χθεσινή άνοδο της μετοχής η κεφαλαιοποίηση πλησίασε τα 180 εκατ. ευρώ. Οι επιλογές της διοίκησης είναι δύο: είτε να πουλήσει πακέτο μετοχών της τάξης του 6% σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές για να βελτιώσει την εμπορευσιμότητα της μετοχή είτε να συμβάλει στην αύξηση της κεφαλαιοποίησης πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ ώστε να απαιτείται μόνον 15% free float. Επειδή οι μέρες δεν είναι πολλές μέχρι την πρώτη αξιολόγηση από τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου, η αγορά εκτιμά ότι οι κινήσεις των βασικών μετόχων είναι προ των πυλών…
Ο Έλληνας της Πόλης που έπιασε τον σταυρό στην Χαλκηδόνα
-Στα παγωμένα νερά της Χαλκηδόνας (σημερινό Καντίκιοϊ), στην Ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, γιορτάστηκαν προχθές τα Θεοφάνεια, σύμφωνα με τις παραδόσεις της ελληνικής κοινότητας της Πόλης. Στην τελετή του Καθαγιασμού των Υδάτων και της Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού, παρά το έντονο κρύο που επικρατούσε, αρκετοί κολυμβητές έπεσαν στη θάλασσα για να διεκδικήσουν την ευλογία. Τον Τίμιο Σταυρό κατάφερε τελικά να ανασύρει ο επιχειρηματίας Βύρων Νικολαΐδης, γεννημένος στην Πόλη, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PeopleCert.
Η μεγάλη Παρασκευή των δασμών
-Η διοίκηση Τραμπ φαίνεται πως ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση όμως οι αποφάσεις που θα ανακοινώσει αύριο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ (Supreme Court) θα επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις παγκοσμίως. Ένα πρώτο θέμα αφορά την νομιμότητα της πολιτικής των δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η υπόθεση των δασμών αφορά την εκτελεστική εντολή του Τραμπ που επέβαλε δασμούς με βάση την εθνική ασφάλεια σε εισαγωγές από δεκάδες χώρες, προκαλώντας διπλωματική κρίση και φόβους για εμπορικό πόλεμο. Νομικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι η απόφαση θα καθορίσει τα όρια της προεδρικής εξουσίας στο εμπόριο και θα έχει ευρύτερες συνέπειες για το διεθνές εμπορικό σύστημα. Οι δασμοί έχουν πλήξει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, ιδίως στους τομείς του χάλυβα, του αλουμινίου και των αυτοκινήτων. Ήδη κυκλοφορούν αναλύσεις που προειδοποιούν ότι μια απόφαση υπέρ των δασμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση αντιποίνων, επιδεινώνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως. Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί και για άλλες σημαντικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων μετανάστευσης και κοινωνικής πολιτικής που έχουν διχάσει την αμερικανική κοινωνία.
Ένα παγκόσμιο καζίνο προβλέψεων
-Η πλατφόρμα «Polymarket» έχει εξελιχθεί σε εμμονικό κατάλυμα των πάσης φύσεως τζογαδόρων. Το Polymarket έχει μετατρέψει τα πάντα σε αντικείμενο στοιχήματος. Από τον αυριανό καιρό, μέχρι τη χρονική στιγμή σύλληψης του Μαδούρο. Στοιχήματα πάνω από 3 δισ. δολάρια κάθε εβδομάδα. Τώρα όμως οι αγορές πρόβλεψης εξελίσσονται σε παγίδα. Έχουν γίνει εργαλείο που συγκεντρώνει τη συλλογική(;) γνώση και μετατρέπει τις προσδοκίες σε τιμές. Θέλεις να ξέρεις ποιος θα κερδίσει τις εκλογές; Δες πού πηγαίνουν τα χρήματα. Αναρωτιέσαι για την πορεία του πληθωρισμού; Υπάρχει στοίχημα γι' αυτό. Υπάρχουν στοιχήματα για την… επανεκλογή του Μαδούρο αλλά και για Δευτέρα Παρουσία του Ιησού στον κόσμο. Σκορ και θέαμα. Clicks και publicity. Είναι προφανές ότι ένας μεγάλος παίκτης μπορεί να χειραγωγήσει την αγορά, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της κοινής πεποίθησης. Το 2024, υπήρξαν υποψίες ότι συντονισμένα στοιχήματα προσπάθησαν να επηρεάσουν την αντίληψη για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Φυσικά υπάρχει ρυθμιστικό κενό. Οι παραδοσιακές αγορές έχουν κανόνες, εποπτεία, μηχανισμούς διαφάνειας. Το Polymarket λειτουργεί αυτόνομα σε γκρίζες ζώνες, με ελάχιστο έλεγχο. Η Wall Street έχει αγκαλιάσει το Polymarket γιατί της δίνει ένα ακόμα εργαλείο για να «διαβάσει» την οικονομία. Αλλά αυτό που διαβάζει δεν είναι απαραίτητα η αλήθεια – είναι το τι πιστεύουν όσοι έχουν αρκετά χρήματα για να στοιχηματίσουν πολλά λεφτά. Το παιχνίδι δεν έχει τέλος.
Πηγή: newmoney.gr
Στενό μαρκάρισμα της ΡΑΑΕΥ στον ΔΕΔΔΗΕ για τις ρευματοκλοπές
-Οι ρευματοκλοπές εξελίσσονται σε ανοιχτή πληγή για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και σε σοβαρό θεσμικό ζήτημα, αν κρίνει κανείς από τις δεκάδες καταγγελίες που φτάνουν το τελευταίο διάστημα στη ΡΑΑΕΥ. Καταγγελίες που, σε αρκετές περιπτώσεις, περιγράφουν μια εντυπωσιακή ευκολία με την οποία νοικοκυριά χαρακτηρίζονται ως παραβάτες, χωρίς να προκύπτουν πάντα σαφή και επαρκή στοιχεία. Ο ΔΕΔΔΗΕ αντικρούει τα επιχειρήματα λέγοντας ότι έχει αυξήσει τις επιθεωρήσεις σε ετήσια βάση στους 50.000 ελέγχους, κάνοντας λόγο για μια διαχρονική μάστιγα που πλήττει τους νομοταγείς πολίτες και τις επιχειρήσεις. Το ετήσιο κόστος για την αγορά και τους τελικούς καταναλωτές εκτιμάται σε 450 εκατ. ευρώ, το οποίο σύμφωνα με τον διαχειριστή αντιστοιχεί σε μέση προσαύξηση του ετήσιου λογαριασμού κάθε πολίτη και επιχείρησης κατά 60 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ρυθμιστική αρχή ενέργειας εμφανίζεται αποφασισμένη για στενό μαρκάρισμα του διαχειριστή, οργανώνοντας ειδικό πρότζεκτ υπό την κωδική ονομασία «Ηρακλής», με στόχο την εις βάθος διερεύνηση των πρακτικών του ΔΕΔΔΗΕ και την αποτύπωση των λόγων για τους οποίους το φαινόμενο φαίνεται να έχει λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, η οποία θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς που συνιστούν Αχίλλειο πτέρνα του διαχειριστή. Σε αυτό το πλαίσιο, η χρηματική ποινή των 120.000 ευρώ που επιβλήθηκε πρόσφατα στον ΔΕΔΔΗΕ για υπόθεση ρευματοκλοπής που δικαίωσε καταναλωτή μόνο ως προειδοποιητική βολή μπορεί να εκληφθεί καθώς αναμένεται συνέχεια. Το κλίμα βαραίνει περαιτέρω από τους ελέγχους του διαχειριστή προς κάθε κατεύθυνση, ένδειξη ότι τα όρια της διαδικασίας δοκιμάζονται. Σε συνδυασμό μάλιστα με τις στρεβλώσεις και τις πιέσεις που καταγράφονται συνολικά στην αγορά ενέργειας, δεν είναι δύσκολο να αντιληφθεί κανείς γιατί στην ανεξάρτητη αρχή θεωρούν πως το θέμα δεν σηκώνει άλλη αναβολή. Είναι αξιοσημείωτο ότι η πρακτική καταλογισμού ρευματοκλοπών σε βάρος καταναλωτών φαίνεται να έχει λάβει τέτοιες διαστάσεις, ώστε να προκαλεί την παρέμβαση ακόμη και της Δικαιοσύνης. Η ραγδαία αύξηση των αγωγών που καταθέτει ο ΔΕΔΔΗΕ για υποθέσεις φερόμενης ρευματοκλοπής, οδήγησε πρόσφατα τον προϊστάμενο της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης, Λεωνίδα Νικολόπουλο, να ζητήσει σχετικό έλεγχο. Μεταξύ άλλων, ζητήθηκε να διερευνηθεί εάν οι έλεγχοι στους μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις θεσμοθετημένες διαδικασίες και με τις απαιτούμενες εγγυήσεις νομιμότητας.
Περιμένοντας τις ανακοινώσεις για το βιομηχανικό ρεύμα
-Η γαλλική ΔΕΗ (EDF) ανακοίνωσε στις 6/1/26 ότι υπέγραψε μακροχρόνια συμφωνία για παροχή φθηνού ρεύματος από πυρηνικά εργοστάσια σε όλες τις εγκαταστάσεις της Arcelor Mittal στη Γαλλία. Είναι φανερό ότι οι ευρωπαϊκές χώρες κάνουν συνεχώς συγκεκριμένες ενέργειες για να υποστηρίξουν ουσιαστικά τα κόστη της βιομηχανίας τους. Στο μεταξύ εμείς εδώ, ακόμη περιμένουμε τις πολλαπλώς εξαγγελθείσες κυβερνητικές πρωτοβουλίες για τις τιμές του βιομηχανικού ρεύματος.
Costamare, Safe Bulkers και TEN δείχνουν τον δρόμο στην αγορά
-Οι ανακοινώσεις μερισμάτων από ναυτιλιακές εταιρείες ελληνικών συμφερόντων όπως Costamare, Safe Bulkers και Tsakos Energy Navigation (TEN) δεν είναι απλά ενημερώσεις για μετρητά στους λογαριασμούς μετόχων. Όπως οι τριμηνιαίοι διακανονισμοί της Costamare σε κοινές και προνομιούχες μετοχές, τα σταθερά μερίσματα της Safe Bulkers και το 30ό μέρισμα της TEN σε προνομιούχες Series F, λειτουργούν ως σήματα σταθερότητας.Η αγορά βλέπει αυτά τα ποσά όχι ως δείκτη ευφορίας, αλλά ως ασφάλεια: μετρητά που μπαίνουν στον λογαριασμό σημαίνουν ότι οι εταιρείες έχουν ορατότητα στις ταμειακές τους ροές και δεν πιέζονται από χρηματοδότηση. Οι προνομιούχες μετοχές, με σταθερό επιτόκιο, επαναφέρουν τη λογική της «επένδυσης χωρίς εκπλήξεις» σε περιβάλλον υψηλών επιτοκίων και περιορισμένης ρευστότητας. Το μήνυμα προς τη Wall Street είναι σαφές: η συνέπεια μετράει περισσότερο από τα κατά καιρούς αφηγήματα ανάπτυξης. Όσο εταιρείες όπως οι Costamare, Safe Bulkers και TEN συνεχίζουν να πληρώνουν τα μερίσματα, η αγορά ενισχύει την αίσθηση ότι προετοιμάζεται για μια περίοδο προσεκτικής πειθαρχίας και διαχείρισης ρίσκου. Δεν πρόκειται για ράλι, αλλά για στρατηγική αναμονής με απόδοση και αυτό, στη Wall Street, είναι πιο πολύτιμο από κάθε θεαματική είδηση.
Αναβάθμιση της Dorian LPG των Τζον και Άλεξ Χατζηπατέρα
-Η αναβάθμιση της Dorian LPG, συμφερόντων Τζον και Άλεξ Χατζηπατέρα, από την Pareto Securities από «hold» σε «buy» αντικατοπτρίζει μια προσεκτικά υπολογισμένη κίνηση της αγοράς για εκμετάλλευση της ισχυρής δυναμικής της VLGC (Very Large Gas Carrier) αγοράς στις αρχές του 2026. Πρόκειται για δεξαμενόπλοια που μεταφέρουν υγροποιημένα αέρια, κυρίως προπάνιο και βουτάνιο (LPG – Liquefied Petroleum Gas). Στην πράξη, το «buy» σημαίνει ότι η συγκεκριμένη νορβηγική επενδυτική τράπεζα και χρηματιστηριακή εταιρεία, θεωρεί τη μετοχή υποτιμημένη σε σχέση με την πραγματική της αξία, καθώς εκτιμάται άνοδος της τιμής στο επόμενο διάστημα, με το πρώτο τρίμηνο να αρχίζει πολύ πιο δυναμικά από ό,τι υποδηλώνει το consensus. Η τρέχουσα τιμή ναύλου στις $70.000 την ημέρα για τα VLGC φορτία αντιστοιχεί σε EPS (Earnings Per Share) $2 ανά τρίμηνο και αναμενόμενο EPS $4,4 για το 2026, 14% πάνω από τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Η Dorian LPG, διατηρεί χαμηλό δανεισμό και ισχυρή ρευστότητα, γεγονός που αφήνει περιθώρια για πιθανή αύξηση μερίσματος ή άλλες στρατηγικές κινήσεις κεφαλαίου. Τα fundamentals της αγοράς παραμένουν σταθερά, με την παραγωγή στις ΗΠΑ υψηλή, τα αποθέματα γεμάτα και τις διεθνείς εντάσεις του 2025 να έχουν εκλείψει. Συμπερασματικά, η αναβάθμιση δεν είναι συμβολική: είναι στρατηγική τοποθέτηση σε VLGC μετοχή με ισχυρά θεμελιώδη, σταθερό cash flow και θετική προοπτική για το 2026.
Η Αγγελική Φράγκου και τα bonds της Navios
-Η Navios Maritime Partners υπό την Αγγελική Φράγκου επανέρχεται στο προσκήνιο, με τα 2.030 bonds της να θεωρούνται κορυφαία επιλογή για το 2026 από την Fearnley Securities, μια επενδυτική τράπεζα και μεσιτική εταιρεία εξειδικευμένη στη ναυτιλία και τις χρηματοπιστωτικές αγορές, που παρέχει ανάλυση ομολόγων, χρηματοδότηση πλοίων και στρατηγικές επενδύσεων, συνδέοντας επενδυτές με ναυτιλιακές εταιρείες διεθνώς. Στην πράξη, η Navios επιχειρεί να αποσυνδεθεί από την παραδοσιακή κυκλικότητα της ναυτιλίας, μεταφέροντας μέρος των εσόδων της σε μακροχρόνιες ναυλώσεις και ενισχύοντας τη σταθερότητα του ισολογισμού της μέσω στρατηγικών ομολογιακών εκδόσεων. Η εταιρεία εμφανίζει έναν στόλο με διαφοροποιημένο προφίλ (dry bulk, tankers, container) και δεσμευμένο backlog ύψους 3,7 δισ. δολαρίων, που υποστηρίζει τη χρηματοοικονομική της εικόνα σε περιβάλλον μεταβλητότητας. Ωστόσο, η θετική ανάγνωση αναλυτών της Wall Street δεν αφορά μόνο την ίδια την εταιρεία, αλλά και το γενικότερο κλίμα αγοράς υψηλού ρίσκου, όπου η προσφορά υψηλών αποδόσεων σε συνδυασμό με στενά spreads δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά και ρίσκο λόγω των γεωπολιτικών κινδύνων. Η αξία της Navios όπως εκτιμά το περιβάλλον της Wall Street, συνίσταται στην ισορροπία μεταξύ yield, leverage και perception της αγοράς.
Το μοντέλο του Αστέρα Βουλιαγμένης
-Τη διεθνή τάση που θέλει τους επισκέπτες να αναζητούν πολλαπλές εμπειρίες στους προορισμούς ακολουθεί ο Αστέρας Βουλιαγμένης εμπλουτίζοντας σταδιακά το «προϊόν» του εμβληματικού συγκροτήματος. Φιλοξενία, γαστρονομία, αγορές, ψυχαγωγία και yachting συνθέτουν το μείγμα των εμπειριών, παλαιών αλλά και νέων, στο «φιλέτο» της Αττικής Ριβιέρας, όπου φέτος για πρώτη φορά στη μαρίνα λειτούργησε και χριστουγεννιάτικη αγορά (από τις αρχές Δεκεμβρίου ώς και χθες) συνδυάζοντας ακόμη και pop up καταστήματα με ελληνικά brands. To εγχείρημα είναι νέο για τον Αστέρα που έχει περάσει, ως γνωστόν στον εφοπλιστή Προκοπίου και ο εμπλουτισμός με νέες εμπειρίες εξυπηρετεί διττό σκοπό: Πέραν της προσέλκυσης των ίδιων των φιλοξενούμενων επισκεπτών του συγκροτήματος επιχειρείται και μεγαλύτερο άνοιγμα στο αθηναϊκό κοινό ενισχύοντας την επισκεψιμότητα ειδικά στη μαρίνα που φιλοξενεί πολύ ηχηρά ονόματα με brands πολυτελείας (Louis Vuitton, Dior, Gucci, Zegna κ.α.). Το εν λόγω «άνοιγμα» από τη διοίκηση με επικεφαλής τον Ηρακλή Παύλου επιχειρείται σε μία περίοδο που όπως έχουν δείξει οι πληρότητες στην αθηναϊκή διασκέδαση και ψυχαγωγία έχουν χτυπήσει «κόκκινο», ενώ αντίστοιχα συμβαίνει και στα πρωτοκλασάτα καταστήματα της οδού Βουκουρεστίου- βλ. Prada, Hermes, Louis Vuitton κ.ο.κ.
Η Intracom Holdings εξετάζει εξαγορές
-Ήδη από χθες η κεφαλαιοποίηση της Intracom Holdings ξεπέρασε τα 317,6 εκατ. ευρώ δηλαδή, 12% μεγαλύτερη από την προ μηνός χρηματιστηριακή της αξία. Με βάση τα επίσημα στοιχεία του περασμένου Ιουνίου, η Intracom διαθέτει μετρητά στο ταμείο της τάξης των 140 εκατ. ευρώ και συμμετοχές σε Αμυντικές δραστηριότητες και την Intralot. Προφανώς για αυτό ο στενός συνεργάτης του Σωκράτη Κόκκαλη, Γιάννης Παπαβασιλείου έλεγε στην πρόσφατη Έκτακτη Γενική Συνέλευση του Δεκεμβρίου ότι «ο όμιλος εξετάζει επιπλέον εξαγορές».
Το Αμοιβαίο Κεφάλαιο με την υψηλότερη απόδοση
-Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών, το Αμοιβαίο Κεφάλαιο Ελληνικό Μετοχικό της Optima ΑΕΔΑΚ που διευθύνει ο Αριστοτέλης Παναγιωτάκης σημείωσε για το 2025, την υψηλότερη απόδοση με +53,61%. Ο Γενικός Δείκτης απέδωσε +44,3% κι αυτό σημαίνει ότι μετά την αφαίρεση των προμηθειών η απόδοση του συγκεκριμένοι Αμοιβαίου ξεπέρασε κατά +9,3% την απόδοση του Γενικού Δείκτη.
Ετοιμάζει κινήσεις η διοίκηση του Ιατρικού Κέντρου
-Ξαφνικό επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε τις τελευταίες μέρες στη μετοχή του Ιατρικού Κέντρου. Αυτό μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι η οικογένεια Αποστολόπουλου διατηρεί ένα ποσοστό της τάξης του 45% και μαζί με τον Γερμανικό Όμιλο Asklepios International (36,30%), το ποσοστό των μετοχών στην ελεύθερη διασπορά (free float) δεν ξεπερνά το 19%. Με βάση τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού του Χρηματιστηρίου, οι εταιρείες με κεφαλαιοποίηση μικρότερη των €200 εκατ. οφείλουν να έχουν free float τουλάχιστον 25%. Με τη χθεσινή άνοδο της μετοχής η κεφαλαιοποίηση πλησίασε τα 180 εκατ. ευρώ. Οι επιλογές της διοίκησης είναι δύο: είτε να πουλήσει πακέτο μετοχών της τάξης του 6% σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές για να βελτιώσει την εμπορευσιμότητα της μετοχή είτε να συμβάλει στην αύξηση της κεφαλαιοποίησης πάνω από τα 200 εκατ. ευρώ ώστε να απαιτείται μόνον 15% free float. Επειδή οι μέρες δεν είναι πολλές μέχρι την πρώτη αξιολόγηση από τη διοίκηση του Χρηματιστηρίου, η αγορά εκτιμά ότι οι κινήσεις των βασικών μετόχων είναι προ των πυλών…
Ο Έλληνας της Πόλης που έπιασε τον σταυρό στην Χαλκηδόνα
-Στα παγωμένα νερά της Χαλκηδόνας (σημερινό Καντίκιοϊ), στην Ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης, γιορτάστηκαν προχθές τα Θεοφάνεια, σύμφωνα με τις παραδόσεις της ελληνικής κοινότητας της Πόλης. Στην τελετή του Καθαγιασμού των Υδάτων και της Κατάδυσης του Τιμίου Σταυρού, παρά το έντονο κρύο που επικρατούσε, αρκετοί κολυμβητές έπεσαν στη θάλασσα για να διεκδικήσουν την ευλογία. Τον Τίμιο Σταυρό κατάφερε τελικά να ανασύρει ο επιχειρηματίας Βύρων Νικολαΐδης, γεννημένος στην Πόλη, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της PeopleCert.
Η μεγάλη Παρασκευή των δασμών
-Η διοίκηση Τραμπ φαίνεται πως ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Σε κάθε περίπτωση όμως οι αποφάσεις που θα ανακοινώσει αύριο το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ (Supreme Court) θα επιφέρουν σημαντικές επιπτώσεις παγκοσμίως. Ένα πρώτο θέμα αφορά την νομιμότητα της πολιτικής των δασμών που επέβαλε η κυβέρνηση του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Η υπόθεση των δασμών αφορά την εκτελεστική εντολή του Τραμπ που επέβαλε δασμούς με βάση την εθνική ασφάλεια σε εισαγωγές από δεκάδες χώρες, προκαλώντας διπλωματική κρίση και φόβους για εμπορικό πόλεμο. Νομικοί εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι η απόφαση θα καθορίσει τα όρια της προεδρικής εξουσίας στο εμπόριο και θα έχει ευρύτερες συνέπειες για το διεθνές εμπορικό σύστημα. Οι δασμοί έχουν πλήξει τις ευρωπαϊκές εξαγωγές, ιδίως στους τομείς του χάλυβα, του αλουμινίου και των αυτοκινήτων. Ήδη κυκλοφορούν αναλύσεις που προειδοποιούν ότι μια απόφαση υπέρ των δασμών θα μπορούσε να οδηγήσει σε κλιμάκωση αντιποίνων, επιδεινώνοντας τις πληθωριστικές πιέσεις παγκοσμίως. Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο αναμένεται να αποφανθεί και για άλλες σημαντικές υποθέσεις, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων μετανάστευσης και κοινωνικής πολιτικής που έχουν διχάσει την αμερικανική κοινωνία.
Ένα παγκόσμιο καζίνο προβλέψεων
-Η πλατφόρμα «Polymarket» έχει εξελιχθεί σε εμμονικό κατάλυμα των πάσης φύσεως τζογαδόρων. Το Polymarket έχει μετατρέψει τα πάντα σε αντικείμενο στοιχήματος. Από τον αυριανό καιρό, μέχρι τη χρονική στιγμή σύλληψης του Μαδούρο. Στοιχήματα πάνω από 3 δισ. δολάρια κάθε εβδομάδα. Τώρα όμως οι αγορές πρόβλεψης εξελίσσονται σε παγίδα. Έχουν γίνει εργαλείο που συγκεντρώνει τη συλλογική(;) γνώση και μετατρέπει τις προσδοκίες σε τιμές. Θέλεις να ξέρεις ποιος θα κερδίσει τις εκλογές; Δες πού πηγαίνουν τα χρήματα. Αναρωτιέσαι για την πορεία του πληθωρισμού; Υπάρχει στοίχημα γι' αυτό. Υπάρχουν στοιχήματα για την… επανεκλογή του Μαδούρο αλλά και για Δευτέρα Παρουσία του Ιησού στον κόσμο. Σκορ και θέαμα. Clicks και publicity. Είναι προφανές ότι ένας μεγάλος παίκτης μπορεί να χειραγωγήσει την αγορά, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση της κοινής πεποίθησης. Το 2024, υπήρξαν υποψίες ότι συντονισμένα στοιχήματα προσπάθησαν να επηρεάσουν την αντίληψη για τις προεδρικές εκλογές των ΗΠΑ. Φυσικά υπάρχει ρυθμιστικό κενό. Οι παραδοσιακές αγορές έχουν κανόνες, εποπτεία, μηχανισμούς διαφάνειας. Το Polymarket λειτουργεί αυτόνομα σε γκρίζες ζώνες, με ελάχιστο έλεγχο. Η Wall Street έχει αγκαλιάσει το Polymarket γιατί της δίνει ένα ακόμα εργαλείο για να «διαβάσει» την οικονομία. Αλλά αυτό που διαβάζει δεν είναι απαραίτητα η αλήθεια – είναι το τι πιστεύουν όσοι έχουν αρκετά χρήματα για να στοιχηματίσουν πολλά λεφτά. Το παιχνίδι δεν έχει τέλος.
Πηγή: newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα