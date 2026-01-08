Ο λογαριασμός της Μαρίας (και ένας υπεύθυνος να τους μιλήσει λίγοοο), ο πιανίστας Φαραντούρης, τα γούτσου-γούτσου στους αγρότες, τα χρυσά ναυτιλιακά μερίσματα

Κλείσιμο

Όταν πέρυσι τέτοια εποχή σύσσωμη η αντιπολίτευση έστρωνε το χάλι για τη μεγαλειώδη συγκέντρωση του Συντάγματος με πρωταγωνίστρια τη Μαρία των Τεμπών, τα ξυλόλια, τα τουλόλια και τα χαμένα βαγόνια, τι περίμενε άραγε, ότι δεν θα ερχόταν ο λογαριασμός; Το χειρότερο είναι γι' αυτούς -και να ξεκαθαρίσω ότι δεν μιλάω για το ΠΑΣΟΚ- ότι η Καρυστιανού δεν λέει κάτι διαφορετικό, ούτε από την Ζωή, ούτε από τον Βελόπουλο, ούτε από τη Νίκη, ούτε καν από το ΚΚΕ. Τα ίδια λέει και η Μαρία με αλλά λόγια για την κάθαρση, τον καπιταλισμό, τους Ρώσους και τους Αμερικανούς και κυρίως για τους διεφθαρμένους πολιτικούς που θέλει να βάλει φυλακή. Μόνο που (η Μαρία) είναι το καινούργιο κοσκινάκι, η χαρά και το απάγκιο του λαϊκιστή, κάτι σαν τον Αλέξη μας το 2012 και το 2015, που θα βάραγε τα νταούλια και θα χόρευαν οι ευρωπαίοι και οι «Βάστα Γερούν» αντίπαλοι γερμανοτσολιάδες. Είναι γυναίκα, είναι το φρέσκο και άφθαρτο και κυρίως, είναι το βασανισμένο, οπότε είναι πιο ελκυστικό από τον Βελό και την Ζωίτσα, από τον Αλέξη και φυσικά από τα αντιτουριστικά υπόλοιπα του ΣΥΡΙΖΑ.Φαραντούρης - ο πιανίστας!-Χθες, είχαμε την πρώτη ουσιαστικά «οικειοθελή αποχώρηση» ενός ακόμη σταθερού πολιτικού από αυτούς που βρίθει η Αριστερά, του Νικόλα Φαραντούρη, που παίζει και πιάνο και τραγουδάει όμορφα. Ο Νικόλας, σου λέει, που θα ξαναβρώ την εικοσάρα μηνιαίως και τα σουλάτσα στην Ευρωβουλή με τον ΣΥΡΙΖΑ και άρχισε τις καντάδες στην Μαρία για να αναγκαστούν να τον διαγράψουν χωρίς φυσικά να παραιτηθεί από την κονόμα του Ευρωβουλευτή. Ο Νικόλας θυμίζω, ξεκίνησε από ΠΑΣΟΚ στα χαμηλά, βοηθός βουλευτή, πήγε ΣΥΡΙΖΑ με Αλέξη, ΣΥΡΙΖΑ με Στέφανο, άδειασε Κασσελάκη όταν κατάλαβε ότι δεν τραβάει ο Αστραχάν και τώρα έφυγε από τη σίγουρη ήττα που είναι ο Φάμελλος. Μην πυροβολείτε τον πιανίστα!Αγρότες: Πολύ… γούτσου-γούτσου-Τώρα πάμε στο άλλο φλέγον θέμα της ημέρας, το αγροτικό. Κάθισα και είδα τη χθεσινή συνέντευξη του κυβερνητικού κονκλαβίου υπό τον Χατζηδάκη με τα προτεινόμενα μέτρα και τις παροχές. Πολύ… στοργή και προδέρμ ρε αδερφάκι μου, πολύ γούτσου - γούτσου μετά από 20 ημέρες ταλαιπωρίας του κόσμου. Καταρχάς δεν καταλαβαίνω γιατί απολογείται μια κυβέρνηση επειδή άργησε (30 ημέρες) να πάρει ένας κλάδος ευρωπαϊκές επιδοτήσεις, όταν 7.000 συνάδελφοί τους εισέπρατταν παράνομα λεφτά εδώ και χρόνια. Στην κοινωνία και γενικότερα στην υπόλοιπη κοινή γνώμη έπρεπε να απολογηθεί η κυβέρνηση που δεν έκανε τόσα χρόνια σωστά τη δουλειά της. Νομίζω κάπου εδώ πρέπει να τελειώνει η πλάκα με τα μπλόκα. Στο μεταξύ μετά την ανακοίνωση του πακέτου από τους αγρότες, μαθαίνω ότι υπήρξε ένας καταιγισμός τηλεφωνημάτων στον Τσιάρα, με ερωτήσεις, αιτήματα για διευκρινίσεις, αλλά και μια διάθεση από αρκετούς αγρότες να λήξουν το ματς και να πάνε σε έναν διάλογο με την κυβέρνηση για τα… κανονικά θέματα του πρωτογενούς τομέα. Ξαναλέω αυτή δεν είναι η άποψη των αγροτοπατέρων των μπλόκων, οι οποίοι μιλάγανε για μπλόκα τουλάχιστον μέχρι χθες το απόγευμα αν και αργότερα άρχισαν να καταλαβαίνουν κι αυτοί ότι κάπου το παρακάνανε. Θεωρώ ότι μετά και από την χθεσινοβραδινή πρόταση της κυβέρνησης να πάνε σε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους θα δυσκολευτούν. Ας όψεται… η Μαρία που έχει τρελάνει το ΚΚΕ και τους αγρότες-Ζωίτσες…Η διαπραγμάτευση Θεοδωρικάκου, Κώτσηρα και Πετραλιά-Στην κοινωνία πάντως, διαμορφώνεται το κλίμα «κάνε κι εσύ μια απεργία, μπορείς». Έτσι έκαναν και οι λαϊκατζήδες, οι οποίοι χθες έστησαν παράσταση στην οδό Νίκης, μπροστά στο ΥΠΟΙΚ και στο υπουργείο Ανάπτυξης, διαμαρτυρόμενοι για τα θέματα του κλάδου τους. Ο πρώτος που είδαν ήταν ο Θεοδωρικάκος, από τον οποίον έφυγαν ευχαριστημένοι γιατί τους ικανοποίησε το αίτημα για νέες άδειες που «πάγωνε» με ρύθμιση του 2021. Ο Θεοδωρικάκος δεν αντέδρασε υπό το πρίσμα της απεργίας, αλλά έκανε κουβέντα μαζί τους εδώ και 4 μήνες, ενώ η ρύθμιση είναι ήδη στη γενική γραμματεία της κυβέρνησης. Οι εκπρόσωποι των Λαϊκών είδαν μετά και τους υφυπουργούς Οικονομίας Κώτσηρα και Πετραλιά οι οποίοι έληξαν το θέμα οριστικά.Το ελληνοτουρκικό ραντεβού-Εβδομάδες με πολλά ταξίδια μπροστά του έχει ο Κ.Μ. Την Παρασκευή στο Μάιντς της Γερμανίας με τον Μερτς, τη Δευτέρα στη Μαδρίτη για συνάντηση με τον Σάντσεθ και τον Βασιλιά Φελίπε και σε κανένα δεκαήμερο αναχωρεί για το Νταβός και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ. Πάντως να σας πω ότι για το μείζον ελληνοτουρκικό ραντεβού με τον Ερντογάν στην Άγκυρα, ο Γεραπετρίτης και ο Φιντάν εξετάζουν τις διαθεσιμότητες για το πρώτο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου, ενώ φέτος ο Κ.Μ προγραμματίζει να δώσει το παρών και στη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου που γίνεται από τις 13 ως τις 15 Φεβρουαρίου.Ημέρα Alpha Bank στο Χρηματιστήριο-Ολοκληρώθηκε χθες στο Χρηματιστήριο με 7 πακέτα συνολικής αξίας 354,71 εκατ. ευρώ η αύξηση της άμεσης συμμετοχής της UniCredit στην Alpha Bank. Δηλαδή, παραδόθηκαν οι μετοχές των παραγώγων της JPMorgan στην Unicredit που κατέχει πλέον το 29,8%. Το «Total Return Swap» (TRS) είναι μια πρακτική όπου τράπεζες ή θεσμικοί επενδυτές συμφωνούν να αγοράζουν ποσότητες μετοχών από το χρηματιστηριακό ταμπλό, για λογαριασμό του ενδιαφερόμενου επενδυτή. Στο τέλος, ο ενδιαφερόμενος παίρνει πίσω τις μετοχές που αγόρασαν οι άλλοι για λογαριασμό του, αφού έχουν αφαιρεθεί τα κόστη διατήρησης αυτών μετοχών. Χθες, ο κύριος όγκος των «πακέτων» επιστροφής πέρασε στην τιμή των 3,3910 – 3,3920 ευρώ ανά μετοχή (discount 9,5% σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο κλείσιμο). Τα πακέτα αντιστοιχούν στο 4,6% του μετοχικού κεφαλαίου της Alpha. Προσυμφωνημένες συναλλαγές καταγράφηκαν και σε άλλους τραπεζικούς τίτλους, ειδικά στην Piraeus Bank, που έδειχνε κινητικότητα σε όλη τη συνεδρίαση αλλά και στη διαδικασία των δημοπρασιών στο τέλος της ημέρας, με ένα πακέτο 11,7 εκατ. μετοχών αξίας 83,2 εκατ. ευρώ. Μ’ αυτά και μ’ αυτά, η συνολική αξία συναλλαγών στο Χρηματιστήριο της Αθήνα έφτασε στα 821,97 εκατ. ευρώ. Η λήξη της συνεδρίασης βρήκε τον Γενικό Δείκτη σε νέα υψηλά 16 ετών (+0,44%) στις 2.163,88 μονάδες. Μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε και στη μετοχή του ΟΠΑΠ, με συναλλαγές αξίας 21 εκατ. ευρώ (-0,58% στα €18,77) λόγω της έγκρισης της συμφωνίας για τη συνένωση με την Allwyn.Η επόμενη ημέρα για ΟΠΑΠ – Allwyn