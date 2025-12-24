Τέλη κυκλοφορίας 2026: Ο οδηγός για τη διαδικασία με τον μήνα

Η διαδικασία για τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα - Πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα και ποιοι απαλάσσονται

για την καταβολή των τελών κυκλοφορίας και όσοι δεν τακτοποιήσουν εγκαίρως τις υποχρεώσεις τους κινδυνεύουν με τσουχτερό πρόστιμο.



Την ίδια ώρα, ορισμένοι δικαιούνται απαλλαγή υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ άλλοι μπορούν —αν το επιλέξουν— να θέσουν ξανά σε κυκλοφορία τα οχήματά τους πληρώνοντας τέλη «με τον μήνα». Η προθεσμία εξόφλησης είναι η 31η του μήνα, χωρίς καμία δυνατότητα παράτασης.



Από την 1η Ιανουαρίου όσοι δεν έχουν εξοφλήσει τα τέλη θα κληθούν να καλύψουν, πέρα από το οφειλόμενο ποσό, και το σχετικό πρόστιμο. Ο χρόνος, λοιπόν, μετρά αντίστροφα για τους υπόχρεους. Η μη έγκαιρη πληρωμή συνεπάγεται κυρώσεις, ενώ όσοι εντάσσονται στις κατηγορίες απαλλαγής πρέπει να ακολουθήσουν τα απαιτούμενα βήματα ώστε να μη βρεθούν καταχωρισμένοι ως οφειλέτες.



Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς διαμορφώνονται τα πρόστιμα για εκπρόθεσμη πληρωμή Η ΑΑΔΕ έχει θέσει σε ισχύ νέο σύστημα κυρώσεων, το οποίο αυξάνεται ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης:



-25% επί του ποσού του τέλους για πληρωμές εντός Ιανουαρίου 2025.



-50% για πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο 2025.







Το ελάχιστο πρόστιμο ορίζεται στα 30 ευρώ, ανεξάρτητα από το ύψος των τελών.



Ενδεικτικά, για τέλη 240 ευρώ που πρέπει να πληρωθούν έως 31 Δεκεμβρίου:



-390 ευρώ για πληρωμή από 1η έως 28 Φεβρουαρίου.



-480 ευρώ μετά την 1η Μαρτίου.



Ποιοι απαλλάσσονται Απαλλαγή δικαιούνται τα Άτομα με Αναπηρία καθώς και οι γονείς ΑμεΑ, για ένα όχημα ανά οικογένεια. Ωστόσο, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής αυτόματη διαδικασία που να μηδενίζει τα τέλη για όσους το σύστημα εμφανίζει ως δικαιούχους βάσει στοιχείων ΕΦΚΑ, ΑΑΔΕ, ΚΕΠΑ και ΟΠΕΚΑ.



Ακόμη και όσοι διαθέτουν κάρτα στάθμευσης ΑμεΑ ή απαλλαγή από διόδια εμφανίζονται κανονικά ως υπόχρεοι στα τέλη, εφόσον δεν έχουν υποβάλει επίσημη δήλωση στην εφορία ζητώντας την απαλλαγή.



Γι’ αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή: οι δικαιούχοι πρέπει οι ίδιοι να καταθέσουν την απαραίτητη αίτηση στην εφορία ώστε να ενεργοποιηθεί η απαλλαγή τους και να μην επιβαρυνθούν με χρεώσεις που δεν τους αναλογούν.



Η διαδικασία για τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα Όσον αφορά τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, μέσω του myCAR οι ενδιαφερόμενοι μπορούν -αφού πρώτα καταθέσουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες τους- να κάνουν άρση της ακινησίας.



Για έναν μήνα, καταβάλλεται το 1/12 των αναλογούντων στο όχημα ετήσιων τελών κυκλοφορίας, για 2 μήνες τα 2/12 του ποσού κτλ. Το ποσό δηλαδή διαμορφώνεται ανάλογα με το χρονικό διάστημα, που θα επιλέξει ο ιδιοκτήτης του οχήματος. Ο μήνας μέσα στον οποίο θα δηλωθεί άρση ακινησίας μετράει ολόκληρος, ανεξάρτητα από το ποια μέρα έγινε η διαδικασία.



Απόφαση της ΑΑΔΕ ορίζει ότι η πλατφόρμα myCar ενεργοποιείται από την 1η Απριλίου κάθε έτους. Για να αξιοποιήσει βεβαίως κάποιος τα τέλη κυκλοφορίας με τον μήνα, θα πρέπει πρώτα να καταθέσει ηλεκτρονικά τις πινακίδες του, μέσω του myCar.



Προβλέπει ακόμα ότι όποιος κάνει χρήση των τελών κυκλοφορίας με το μήνα στο τέλος της περιόδου άρσης της ακινησίας δεν θα χρειάζεται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία. Η ηλεκτρονική διαδικασία θα γίνεται αυτόματα από την ΑΑΔΕ.



Η τελευταία αυτή παράμετρος οδηγούσε τα προηγούμενα χρόνια πολλούς ιδιοκτήτες οχημάτων σε πρόστιμα καθώς δεν γνώριζαν πως μετά την πάροδο του διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη, απαιτείται νέα θέση σε ακινησία.



Συγκεκριμένα:



1. Από την 1η Απριλίου κάθε έτους ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος επιβατικού οχήματος ιδιωτικής χρήσης ή μοτοσυκλέτας (δίκυκλης ή τρίκυκλης) ιδιωτικής χρήσης, δύναται μέσω της πλατφόρμας myCAR ή στη Δ.Ο.Υ./Υπηρεσία Φορολογικής Εξυπηρέτησης να άρει μία φορά την ακινησία του οχήματος εντός του ίδιου έτους, κατόπιν καταβολής των δωδεκατημορίων των ετήσιων τελών κυκλοφορίας, τα οποία αντιστοιχούν στους μήνες άρσης της ακινησίας (αναλογική καταβολή).



2. Η αναλογική καταβολή διενεργείται πριν την άρση της ακινησίας. Χρονικό διάστημα άρσης μικρότερο του μηνός λογίζεται ως ολόκληρος μήνας.



3. Εκ νέου άρση ακινησίας είναι δυνατή μόνο εφόσον καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού των αναλογικών τελών κυκλοφορίας που έχει καταβληθεί.



4. Αναλογικά τέλη κυκλοφορίας τα οποία έχουν καταβληθεί και δεν έχει διενεργηθεί άρση της ακινησίας εντός του έτους δεν επιστρέφονται.



5. Ο ιδιοκτήτης ή κάτοχος του οχήματος υποχρεούται να θέσει εκ νέου το όχημά του σε ακινησία (μέσω της πλατφόρμας myCAR) έως και την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας του, για την οποία έχουν καταβληθεί τα αντίστοιχα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας και αν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, κατά την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα.



Δεν υφίσταται υποχρέωση εκ νέου θέσης του οχήματος σε ακινησία στη λήξη του διαστήματος, για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, εφόσον αυτή συμπίπτει με την 31/12 εκάστου έτους κι έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για το επόμενο έτος.



Δεν υφίσταται υποχρέωση θέσης του οχήματος εκ νέου σε ακινησία εφόσον, κατά το διάστημα για το οποίο έχει αρθεί η ακινησία κατόπιν καταβολής των αναλογικών τελών κυκλοφορίας, καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί.



6. Εφόσον το όχημα δεν τεθεί σε ακινησία από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο έως την τελευταία ημέρα της περιόδου κυκλοφορίας, για την οποία έχουν καταβληθεί τα αναλογικά τέλη κυκλοφορίας, η ΑΑΔΕ θέτει το όχημα αυτόματα σε ακινησία κατά το πέρας της τελευταίας ημέρας και ώρα 23.59 και αν αυτή είναι μη εργάσιμη ή συμπίπτει με επίσημη αργία, έως την επόμενη εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα και ώρα 23.59.



7. Το όχημα τίθεται σε ακινησία στο αρχικά δηλωθέν σημείο ακινητοποίησης και ενημερώνεται ο ιδιοκτήτης ή ο κάτοχος του οχήματος για την ενέργεια αυτή στη δηλωθείσα στην ΑΑΔΕ διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός της ίδιας ημέρας.



8. Σε περίπτωση που κατά την αυτόματη θέση του οχήματος σε ακινησία και εφόσον έχει επέλθει από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο μεταφορά του οχήματος σε νέο σημείο, διαφορετικό από αυτό που αρχικά είχε δηλωθεί, δηλώνεται στην πλατφόρμα myCAR το νέο σημείο ακινητοποίησης από τον ιδιοκτήτη ή κάτοχο μέχρι την επόμενη ημέρα της αυτόματης θέσης σε ακινησία. Σε περίπτωση παραβάσεων, επιβάλλονται κυρώσεις (τα πρόστιμα μπορούν να φτάσουν έως και τα 10.000 ευρώ).



9. Το όχημα δεν τίθεται αυτόματα σε ακινησία από την ΑΑΔΕ εφόσον, κατά το διάστημα για το οποίο έχει αρθεί η ακινησία κατόπιν καταβολής αναλογικών τελών κυκλοφορίας, καταβληθούν τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί. Δεν τίθεται όχημα αυτόματα σε ακινησία στη λήξη του διαστήματος για το οποίο έχουν καταβληθεί αναλογικά τέλη κυκλοφορίας εφόσον αυτή συμπίπτει με την 31/12 εκάστου έτους κι έχουν καταβληθεί εμπρόθεσμα τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας για το επόμενο έτος.



10. Αν, κατά τη διάρκεια της άρσης ακινησίας με αναλογικά τέλη, το όχημα μεταβιβαστεί ή διαγραφεί οριστικά λόγω εξαγωγής, για το έτος αυτό οφείλονται τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, αφαιρουμένου του ποσού που έχει ήδη καταβληθεί και δεν υφίσταται υποχρέωση για εκ νέου θέση σε ακινησία.