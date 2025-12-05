Τα σπίτια του μέλλοντος στον Άρη – Αυτή είναι η κατασκευαστική ιδέα που κάνει σήμερα τη διαφορά
Με «ντόπια» υλικά θα μπορούν να «εκτυπωθούν» κατοικίες στον Κόκκινο Πλανήτη, χωρίς τη μεταφορά τσιμέντου από τη Γη
Ήταν τον Φεβρουάριο του 2021 όταν το ρομποτικό όχημα Perseverance -«χαϊδευτικά» Percy- προσεδαφίστηκε στον πλανήτη Άρη, στο πλαίσιο της αποστολής Mars 2020 της NΑSA. Στόχος του προγράμματος ήταν η συγκέντρωση στοιχείων που θα αποκάλυπτε: αν υπήρξε ποτέ ζωή στον Κόκκινο Πλανήτη, τις κλιματικές συνθήκες, τη γεωλογική σύσταση και -το σημαντικότερο- την πιθανότητα επανδρωμένης αποστολής. Το Perseverance εντόπισε πετρώματα με πιθανές ενδείξεις μικροβιακής ζωής και κατέγραψε δεδομένα που μαρτυρούν την ύπαρξη αρχαίας λίμνης, κοιλάδων και πάγου σε παγετώνες και στο έδαφος.
Ο πλανήτης Άρης ασκούσε πάντα γοητεία, ίσως περισσότερο από κάθε άλλο πλανήτη. Η δημιουργία ανθρώπινης αποικίας, αυτό το σύνθετο εγχείρημα, αποτελεί όνειρο πολλών, παρά τις τεράστιες επιστημονικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Εντούτοις, η πιθανή ανάγκη μετακίνησης πληθυσμού σε άλλους πλανήτες ωθεί ακόμα περισσότερο του ειδικούς να μελετήσουν σε βάθος τα μυστήρια του Άρη. Ανάμεσα στις δυσκολίες που θα χρειαστεί να αντιμετωπιστούν είναι η παροχή τροφής, νερού, ο αέρας που η τοξικότητά του δεν επιτρέπει τη διαβίωση, οι εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και οι λύσεις στέγασης των μελλοντικών εποίκων. Πριν, λοιπόν, ο Άρης γίνει… σπίτι μας, θα πρέπει να έχουν λυθεί όλα τα παραπάνω. Για αυτό το σκοπό, η NASA φιλοδοξεί να στείλει αστροναύτες στην επιφάνειά του τη δεκαετία του 2030.
