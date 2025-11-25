ΤτΕ: Νέο άλμα στις τιμές των διαμερισμάτων, αυξήθηκαν 7,7% το γ' τρίμηνο του έτους

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων ήταν 6,6% στην Αθήνα, 9,6% στη Θεσσαλονίκη και 8,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ