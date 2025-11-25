ΤτΕ: Νέο άλμα στις τιμές των διαμερισμάτων, αυξήθηκαν 7,7% το γ' τρίμηνο του έτους
Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων ήταν 6,6% στην Αθήνα, 9,6% στη Θεσσαλονίκη και 8,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΤτΕ
Αλμα 7,7% έκανε το γ΄ τρίμηνο του 2025 ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων για το σύνολο της χώρας, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ). Η Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται «πρωταθλήτρια» στις αυξήσεις, τόσο στο τρίμηνο όσο και το 2024.
Με βάση την παλαιότητα ακινήτου, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των νέων διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 6,6% και των παλαιών στο 8,5%.
Με βάση τη γεωγραφική θέση, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων διαμορφώθηκε σε 6,6% στην Αθήνα, 9,6% στη Θεσσαλονίκη, 8,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας.
Αναλυτικά, με βάση τα διαθέσιμα προσωρινά στοιχεία, εκτιμάται ότι το γ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων (σε ονομαστικούς όρους) ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,7% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024. Για το 2024, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 9,1% (αναθεωρημένα στοιχεία), έναντι αύξησης 13,9% το 2023.
Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,6% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 8,5% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, για το 2024, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τιμών για τα νέα διαμερίσματα ήταν 10,2%, έναντι ρυθμού αύξησης 12,9% το 2023, ενώ ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης για τα παλαιά διαμερίσματα ήταν 8,3% το 2024, έναντι ρυθμού αύξησης 14,5% το 2023.
«Πρωταθλήτρια» η ΘεσσαλονίκηΑπό την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2025 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 6,6% στην Αθήνα, 9,6% στη Θεσσαλονίκη, 8,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 8,5% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2024, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2023 ήταν 8,5%, 11,7%, 7,5% και 10,9% αντίστοιχα (αναθεωρημένα στοιχεία). Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ΄ τρίμηνο του 2025 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν κατά μέσο όρο αυξημένες κατά 7,7% σε σχέση με το γ΄ τρίμηνο του 2024, ενώ για το 2024 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 8,7% (αναθεωρημένα στοιχεία).
