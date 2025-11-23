Ελευσίνα – Θριάσιο: 500 εκατ. για τον νέο υπερ–κόμβο logistics που αλλάζει τον διαμετακομιστικό χάρτη στην Ανατολική Μεσόγειο
Πάνω από 500 εκατ. ευρώ κατευθύνονται σε λιμάνι, ναυπηγεία και εμπορευματικό κέντρο, με ισχυρή αμερικανική στήριξη και στόχο τη μετατροπή της Ελλάδας σε στρατηγικό διαμετακομιστικό κόμβο
Στο επίκεντρο μιας από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές παρεμβάσεις που εξελίσσονται σήμερα στη χώρα βρίσκεται η Ελευσίνα. Ένα επενδυτικό πακέτο που υπερβαίνει τα 500 εκατ. ευρώ έχει θέσει στο στόχαστρο το λιμάνι, τα Ναυπηγεία Ελευσίνας και τη ζώνη του Θριάσιου Πεδίου, με στόχο να δημιουργηθεί ένας από τους ισχυρότερους κόμβους logistics της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Καταλύτης των εξελίξεων είναι η αμερικανική DFC, η οποία χρηματοδοτεί την αναβάθμιση των ναυπηγείων με 125 εκατ. ευρώ και εξετάζει επιπλέον χρηματοδότηση για το Θριάσιο Εμπορευματικό Κέντρο. Η Ουάσινγκτον βλέπει την Ελλάδα ως νευραλγικό κρίκο για τη διακίνηση LNG προς την περιοχή, αλλά και ως εναλλακτικό πόλο απέναντι στην κινεζική επιρροή που κυριαρχεί στον Πειραιά.
