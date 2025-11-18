Νέα καριέρα ως Νο2 στην Παγκόσμια Τράπεζα για τον Πασκάλ Ντόναχιου – Παραιτείται από το ΥΠΟΙΚ της Ιρλανδίας και το Eurogroup
Νέα καριέρα ως Νο2 στην Παγκόσμια Τράπεζα για τον Πασκάλ Ντόναχιου – Παραιτείται από το ΥΠΟΙΚ της Ιρλανδίας και το Eurogroup
Η μετάβασή του ακολουθεί χρόνια έντονης παρουσίας σε κορυφαία ευρωπαϊκά όργανα, και κυρίως στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup
Ο υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας, Πασκάλ Ντόναχιου, αποχωρεί από την κυβέρνηση της χώρας του και από τη θέση του προέδρου του Eurogroup, προκειμένου να αναλάβει υψηλόβαθμη θέση στην Παγκόσμια Τράπεζα.
Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναχιου θα αποχωρήσει για να αναλάβει ρόλο Managing Director -ουσιαστικά Νο2- στον οργανισμό. Η μετάβασή του ακολουθεί χρόνια έντονης παρουσίας σε κορυφαία ευρωπαϊκά όργανα, και κυρίως στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup.
Η αποχώρηση αναμένεται να προκαλέσει ανασχηματισμό στην κυβέρνηση και να οδηγήσει σε συμπληρωματική εκλογή (by-election) στη βουλευτική του περιφέρεια στο Δουβλίνο. Το κόμμα Fine Gael καλείται τώρα να διαχειριστεί ένα δύσκολο πολιτικό κενό, ενώ η κυβέρνηση συνολικά χάνει μια από τις πιο σταθερές και τεχνοκρατικές φωνές της.
Όπως επισημαίνουν οι Irish Times, η επιλογή του Ντόναχιου από την Παγκόσμια Τράπεζα δείχνει πως τα μεγάλα διεθνή ιδρύματα στρέφονται σε πολιτικούς με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, την ευρωπαϊκή συνεννόηση και τη σταθερότητα των αγορών.
Σε πολιτικό επίπεδο, η Ιρλανδία χάνει έναν από τους πιο επιδραστικούς εκπροσώπους της στην ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική. Ωστόσο, αποκτά ισχυρότερη παρουσία σε έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η διεθνής οικονομία βρίσκεται σε καμπή, με την Παγκόσμια Τράπεζα να επιδιώκει ενίσχυση του ρόλου της απέναντι στην κλιματική κρίση, τον αναπτυξιακό δανεισμό και την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.
Ενισχύσαμε το ευρώ χάρη στη συνεργασία, τη συντονισμένη δράση και την προθυμία μας να εργαστούμε από κοινού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το νόμισμά μας είναι κάτι περισσότερο από ένα οικονομικό εγχείρημα, είναι μια απόδειξη των κοινών μας αξιών.
Πιστεύω ότι προωθήσαμε το ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών, της διεύρυνσης με την ένταξη της Κροατίας και της Βουλγαρίας, καθώς και του έργου μας για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το ψηφιακό ευρώ και την τραπεζική ένωση. Η σημασία και τα οφέλη της διεθνούς συνεργασίας μας υπήρξαν βασικό θέμα της δημόσιας ζωής μου.
Τώρα μου δόθηκε η ευκαιρία να συμβάλω περαιτέρω σε αυτή τη συνεργασία σε διαφορετικό επίπεδο. Σύντομα θα αναλάβω τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Chief Knowledge Officer της Παγκόσμιας Τράπεζας, με έδρα την Ουάσιγκτον.
Υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου της Ευρωομάδας και του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, με ισχύ από σήμερα.
Η κάλυψη των αναγκών των πιο ευάλωτων και η αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων της εποχής μας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Η αποστολή της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι να "τερματίσει την ακραία φτώχεια και να ενισχύσει την κοινή ευημερία σε έναν βιώσιμο πλανήτη". Διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον κόσμο μας μέσω της ανάπτυξης πολιτικών και χρηματοδοτικών μέτρων που ενισχύουν την οικονομική ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη για πολλούς. Θέλω να υποστηρίξω αυτό το έργο. Η θέση αυτή μου δίνει την ευκαιρία να το κάνω και να συνεχίσω να υπηρετώ το δημόσιο συμφέρον, με διαφορετικό τρόπο.
Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω ως Πρόεδρος και μέλος του Eurogroup. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα κάθε μέρα. Θέλω να κάνω το ίδιο στο έργο του παγκοσμίως ζωτικού θεσμού στον οποίο θα ενταχθώ τώρα, σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών στον κόσμο μας».
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Η κυβέρνηση της Ιρλανδίας επιβεβαίωσε ότι ο Ντόναχιου θα αποχωρήσει για να αναλάβει ρόλο Managing Director -ουσιαστικά Νο2- στον οργανισμό. Η μετάβασή του ακολουθεί χρόνια έντονης παρουσίας σε κορυφαία ευρωπαϊκά όργανα, και κυρίως στη θέση του επικεφαλής του Eurogroup.
Η αποχώρηση αναμένεται να προκαλέσει ανασχηματισμό στην κυβέρνηση και να οδηγήσει σε συμπληρωματική εκλογή (by-election) στη βουλευτική του περιφέρεια στο Δουβλίνο. Το κόμμα Fine Gael καλείται τώρα να διαχειριστεί ένα δύσκολο πολιτικό κενό, ενώ η κυβέρνηση συνολικά χάνει μια από τις πιο σταθερές και τεχνοκρατικές φωνές της.
Όπως επισημαίνουν οι Irish Times, η επιλογή του Ντόναχιου από την Παγκόσμια Τράπεζα δείχνει πως τα μεγάλα διεθνή ιδρύματα στρέφονται σε πολιτικούς με αποδεδειγμένη εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων, την ευρωπαϊκή συνεννόηση και τη σταθερότητα των αγορών.
Σε πολιτικό επίπεδο, η Ιρλανδία χάνει έναν από τους πιο επιδραστικούς εκπροσώπους της στην ευρωπαϊκή οικονομική αρχιτεκτονική. Ωστόσο, αποκτά ισχυρότερη παρουσία σε έναν από τους σημαντικότερους παγκόσμιους χρηματοπιστωτικούς θεσμούς.
Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η διεθνής οικονομία βρίσκεται σε καμπή, με την Παγκόσμια Τράπεζα να επιδιώκει ενίσχυση του ρόλου της απέναντι στην κλιματική κρίση, τον αναπτυξιακό δανεισμό και την παγκόσμια οικονομική σταθερότητα.
H δήλωση του Πασκάλ Ντόναχιου για την αποχώρηση από το Eurogroup«Η ευκαιρία να υπηρετήσω ως Πρόεδρος της Ευρωομάδας ήταν μία από τις μεγαλύτερες τιμές της δημόσιας μου ζωής. Σε συνεργασία με τους συναδέλφους μου στην Ευρωομάδα, αντιμετωπίσαμε πολλές προκλήσεις, όπως την πανδημία του Covid, τις επιπτώσεις της ραγδαίας αύξησης του πληθωρισμού λόγω του αδικαιολόγητου πολέμου κατά του λαού της Ουκρανίας και τις συνέπειες για την Ευρώπη ενός ταχέως μεταβαλλόμενου κόσμου.
Ενισχύσαμε το ευρώ χάρη στη συνεργασία, τη συντονισμένη δράση και την προθυμία μας να εργαστούμε από κοινού. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το νόμισμά μας είναι κάτι περισσότερο από ένα οικονομικό εγχείρημα, είναι μια απόδειξη των κοινών μας αξιών.
Πιστεύω ότι προωθήσαμε το ευρώ, μεταξύ άλλων μέσω του συντονισμού των δημοσιονομικών πολιτικών, της διεύρυνσης με την ένταξη της Κροατίας και της Βουλγαρίας, καθώς και του έργου μας για την Ένωση Κεφαλαιαγορών, το ψηφιακό ευρώ και την τραπεζική ένωση. Η σημασία και τα οφέλη της διεθνούς συνεργασίας μας υπήρξαν βασικό θέμα της δημόσιας ζωής μου.
Τώρα μου δόθηκε η ευκαιρία να συμβάλω περαιτέρω σε αυτή τη συνεργασία σε διαφορετικό επίπεδο. Σύντομα θα αναλάβω τα καθήκοντα του Διευθύνοντος Συμβούλου και του Chief Knowledge Officer της Παγκόσμιας Τράπεζας, με έδρα την Ουάσιγκτον.
Υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του Προέδρου της Ευρωομάδας και του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας, με ισχύ από σήμερα.
Η κάλυψη των αναγκών των πιο ευάλωτων και η αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων της εποχής μας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική. Η αποστολή της Παγκόσμιας Τράπεζας είναι να "τερματίσει την ακραία φτώχεια και να ενισχύσει την κοινή ευημερία σε έναν βιώσιμο πλανήτη". Διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στον κόσμο μας μέσω της ανάπτυξης πολιτικών και χρηματοδοτικών μέτρων που ενισχύουν την οικονομική ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη για πολλούς. Θέλω να υποστηρίξω αυτό το έργο. Η θέση αυτή μου δίνει την ευκαιρία να το κάνω και να συνεχίσω να υπηρετώ το δημόσιο συμφέρον, με διαφορετικό τρόπο.
Ήταν τιμή μου να υπηρετήσω ως Πρόεδρος και μέλος του Eurogroup. Έκανα το καλύτερο που μπορούσα κάθε μέρα. Θέλω να κάνω το ίδιο στο έργο του παγκοσμίως ζωτικού θεσμού στον οποίο θα ενταχθώ τώρα, σε μια εποχή μεγάλων αλλαγών στον κόσμο μας».
Ειδήσεις σήμερα:
Τρεις συλλήψεις για τον θάνατο του 58χρονου στο Νέο Κόσμο - Του χτύπησαν πολλές φορές το κεφάλι στο τιμόνι
Πιτ Ηλιάδης: Πέθανε ο «βασιλιάς των strip clubs» του Λας Βέγκας - Από την Καστοριά, ταξιτζής στις ΗΠΑ έως την αυτοκρατορία της νύχτας
Έρευνα: Δεν μας χωράει πια η Αθήνα - 6 εκατ. τα αυτοκίνητα, 2 εκατ. αντέχουν οι δρόμοι
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα