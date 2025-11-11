Μελέτη ΚΕΦΙΜ και European Liberal Forum: Αναγκαία η μετάβαση από διανεμητικά σε κεφαλαιοποιητικά συνταξιοδοτικά συστήματα

Η μετάβαση σε κεφαλαιοποιητικά συστήματα είναι για την Ευρώπη προϋπόθεση δημοσιονομικής βιωσιμότητας και πράξη διαγενεακής δικαιοσύνης, αναφέρει ο πρόεδρος του ΚΕΦΙΜ Νίκος Ρώμπαπας