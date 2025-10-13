Ρεύμα: Με αύξηση στη χονδρική ξεκινά η εβδομάδα - Στα 158,35 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας
Ρεύμα: Με αύξηση στη χονδρική ξεκινά η εβδομάδα - Στα 158,35 ευρώ η τιμή της μεγαβατώρας
Xθες Κυριακή η τιμή ήταν στα 77,41 ευρώ/MWh - Ακραία διακύμανση με την υψηλότερη τιμή να «φλερτάρει» με τα 460 ευρώ
Με μια αύξηση στα όρια του… «ηλεκτροσόκ» στην τιμή της μεγαβατώρας στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ξεκινά η εβδομάδα.
Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, για σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου η μέση τιμή του ρεύματος προσεγγίζει τα 160 ευρώ (158,35 ευρώ/MWh), καταγράφοντας ημερήσια αύξηση κατά 104,56% σε σχέση με χθες Κυριακή που ήταν στα 77,41 ευρώ/MWh.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου παραδοσιακά η ζήτηση υποχωρεί, υπήρξαν και αυτή τη φορά σαφώς χαμηλότερες τιμές. Έτσι, το Σάββατο ο πήχης είχε μειωθεί στα 72,37 ευρώ/MWh ενώ την Κυριακή ανέβηκε ελαφρά στα 77,41 ευρώ/MWh.
Μάλιστα τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή καταγράφηκαν μέχρι και αρνητικές τιμές στο κάτω άκρο της διακύμανσης σε ορισμένες ώρες υψηλής παραγωγής των ΑΠΕ, και συγκεκριμένα -1 ευρώ το Σάββατο και -3,81 ευρώ την Κυριακή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, για σήμερα Δευτέρα 13 Οκτωβρίου η μέση τιμή του ρεύματος προσεγγίζει τα 160 ευρώ (158,35 ευρώ/MWh), καταγράφοντας ημερήσια αύξηση κατά 104,56% σε σχέση με χθες Κυριακή που ήταν στα 77,41 ευρώ/MWh.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, όπου παραδοσιακά η ζήτηση υποχωρεί, υπήρξαν και αυτή τη φορά σαφώς χαμηλότερες τιμές. Έτσι, το Σάββατο ο πήχης είχε μειωθεί στα 72,37 ευρώ/MWh ενώ την Κυριακή ανέβηκε ελαφρά στα 77,41 ευρώ/MWh.
Μάλιστα τόσο το Σάββατο όσο και την Κυριακή καταγράφηκαν μέχρι και αρνητικές τιμές στο κάτω άκρο της διακύμανσης σε ορισμένες ώρες υψηλής παραγωγής των ΑΠΕ, και συγκεκριμένα -1 ευρώ το Σάββατο και -3,81 ευρώ την Κυριακή.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ειδήσεις σήμερα:
Βιντεοπαιχνίδια και 20 διαμερίσματα γεμάτα κρύσταλλο και μάρμαρο: Η χλιδάτη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα υπό την προστασία του Πούτιν
Σε Ισραήλ και Αίγυπτο σήμερα ο Τραμπ για τη Συμφωνία της Γάζας - «Ο πόλεμος τελείωσε» ανακοινώνει από το Air Force One
Το ζεϊμπέκικο και ο χορός αλά Παπαρίζου της Κλέλιας Ανδριολάτου για τα γενέθλιά της - Δείτε βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα