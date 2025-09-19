Moody’s: Αμετάβλητη η βαθμολογία της Ελλάδας σε «Baa3» με σταθερό outlook

Η αποκλιμάκωση του χρέους, τα πρωτογενή πλεονάσματα και η πρόοδος του ελληνικού τραπεζικού τομέα στα σημεία-κλειδιά της έκθεσης του διεθνούς οίκου, που μας έδωσε την επενδυτική βαθμίδα τον περασμένο Μάρτιο