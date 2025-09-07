Πηγές υπουργείου Εθνικής Οικονομίας: Δεν υπάρχει θέμα παραπομπής της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τον ΦΠΑ
«Η κοινοτική οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας» ανέφεραν
Σχετικά με την ερώτηση δημοσιογράφου στη συνέντευξη τύπου του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ για τη «μη εναρμόνιση» της κυβέρνησης με Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη μείωση ή και μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα και στα φάρμακα και την αύξηση του ορίου απαλλαγής ΦΠΑ για μικρές επιχειρήσεις, για την οποία μάλιστα η Κομισιόν «προειδοποιεί με παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο», πηγές του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας ανέφεραν κατηγορηματικά ότι κάτι τέτοιο «προφανώς δεν ισχύει».
«Η σχετική οδηγία καθιστά προαιρετική τη δυνατότητα για το ποια προϊόντα έχουμε σε μειωμένο και ποια σε υψηλό ΦΠΑ και όχι υποχρέωση της χώρας» ανέφεραν χαρακτηριστικά οι ίδιες πηγές και προσέθεταν ότι «η φορολογική πολιτική εντός ευρωπαϊκού πλαισίου συνιστά κυρίαρχη δυνατότητα των κρατών-μελών».
«Οι διατάξεις υποχρεωτικής εφαρμογής της σχετικής οδηγίας ενσωματώθηκαν με τον Τελωνειακό Κώδικα που ψηφίστηκε τον Ιούλιο και άρα η διαδικασία της προειδοποιητικής επιστολής που είχε κινηθεί από την Επιτροπή δεν θα συνεχιστεί» ανέφεραν επίσης οι ίδιες πηγές και τόνιζαν ότι «η Ελλάδα έχει ήδη μειωμένο ΦΠΑ σε πολλές περισσότερες κατηγορίες από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες».
