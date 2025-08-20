Αγορά-ρεκόρ της Πάρις Χίλτον ξαναζωντανεύει την αγορά πολυτελών κατοικιών του Λος Αντζελες μετά τις φωτιές
Η αγοροπωλησία βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τα ακριβότερα σπίτια που πωλήθηκαν στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο
Η πρόσφατη αγορά έπαυλης της Πάρις Χίλτον έναντι 63 εκατομμυρίων δολαρίων στο Μπέβερλι Χιλς δεν αποτέλεσε πρώτη είδηση, μόνο λόγω του λαμπερού της ονόματος, αλλά έδωσε και σημαντική ώθηση στην αγορά πολυτελών ακινήτων του Λος Άντζελες, σε μια περίοδο, που οι πωλήσεις υψηλής κατηγορίας βρίσκονται υπό στενή παρακολούθηση.
Η συμφωνία βρέθηκε στην κορυφή της λίστας με τα ακριβότερα σπίτια που πωλήθηκαν στο Λος Άντζελες τον Ιούνιο, σύμφωνα με το therichest. Η Πάρις Χίλτον και ο σύζυγός της, Κάρτερ Ρέουμ, απέκτησαν μια τεράστια έκταση στο Beverly Park, η οποία ανήκε παλαιότερα στον Μαρκ Γουόλμπεργκ. Οι πωλητές αποκόμισαν σημαντικό κέρδος, πουλώντας την ιδιοκτησία έναντι 63 εκατομμυρίων δολαρίων, αφού την είχαν αγοράσει το 2023 για 55 εκατ., ακόμη και μετά την επιβολή φόρου ακίνητης περιουσίας στο Λος Άντζελες.
Για την ίδια τη Χίλτον, η αγορά είχε και προσωπικό χαρακτήρα. Στις αρχές του έτους, το ζευγάρι έχασε το σπίτι του στο Μαλιμπού εξαιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών που έπληξαν την Καλιφόρνια. Οι φωτιές του Ιανουαρίου κατέστρεψαν περισσότερα από 10.000 ακίνητα και εκτόπισαν χιλιάδες κατοίκους, μια τραγωδία που, σύμφωνα με τους μεσίτες, έχει μετατραπεί σε απρόσμενο παράγοντα ενίσχυσης της ζήτησης για πολυτελή ακίνητα.
