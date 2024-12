Το αίσχος στη Βουλή, οι τράπεζες (μετράνε ανάποδα), ο νέος υποδιοικητής της ΕΥΠ, ο Μυλωνάς και η Εθνική Ασφαλιστική, οι Κινέζοι οδηγοί του Πειραιά

-Εφόσον βγει στην αγορά, υπό όρους και προϋποθέσεις η Εθνική τράπεζα θα εξέταζε το ενδεχόμενο να αγοράσει την Εθνική Ασφαλιστική, δήλωσε χθες ο CEO της Εθνικής τράπεζας Π. Μυλωνάς σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφους. Ο Π. Μυλωνάς είπε επίσης πως η Εθνική αυτό το διάστημα αναμένει την απάντηση των θεσμών σε σχέση με τα ειδικά δικαιώματα του Δημοσίου λόγω της συμμετοχής που έχει διατηρήσει στην τράπεζα.Η Eurobank ετοιμάζεται για την πλήρη απορρόφηση της Ελληνικής-Η Eurobank -όπως και οι υπόλοιπες συστημικές τράπεζες- είχε από καιρό καλύψει την Ελάχιστη Απαίτηση Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (MREL) που απαιτούσε η Φρανκφούρτη. Αυτό όμως ίσχυε με τα προηγούμενα ποσοστά συμμετοχής της στην Ελληνική Τράπεζα της Κύπρου (περίπου στο 56%). Τώρα όμως που έκλεισαν οι συμφωνίες με την Demetra Holdings Plc, τη Logicom Services Ltd και τους συνδικαλιστές, το ποσοστό της Εurobank στην Ελληνική ανεβαίνει στο 93,5% και αμέσως μετά θα ακολουθήσει η Δημόσια Πρόταση για όλους τους υπόλοιπους μετόχους. Κατά συνέπεια, οι απαιτήσεις Minimum Requirement for own funds and Eligible Liabilities (MREL) αυξάνονται. Γι' αυτό η τράπεζα έσπευσε να εκμεταλλευτεί το καλό κλίμα που επικρατεί στις αγορές ομολόγων για τους ελληνικούς τίτλους και δανείστηκε 600 εκατ. ευρώ με ελκυστικό επιτόκιο 3,3%, ενώ στο βιβλίο προσφορών κατατέθηκαν πενταπλάσιες προσφορές.Ποιος «πυροβολεί» τη ΔΕΗ-Όποιος παρακολουθεί καθημερινά την πορεία της μετοχής της ΔΕΗ (που χθες σημείωσε άνοδο 1,99%) καταλήγει στο ίδιο συμπέρασμα: Δεν πάει να κάνει παπάδες ο Στάσσης, δεν πάει να έχουν γίνει εξαγορές και deals που μεταμόρφωσαν την εταιρεία, δεν πάει τα EBITDA να αυξάνονται σταθερά, να προστίθενται νέοι τομείς και δραστηριότητες, να “τρέχει” το πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών κ.λπ. κ.λπ. Κάποιος ή κάποιοι σταθερά αδειάζουν τα χαρτοφυλάκιά τους από μετοχές της ΔΕΗ μόλις εμφανιστεί ισχυρό αγοραστικό ενδιαφέρον στην αγορά. Όταν έγινε το placement το 2023, το Helikon είχε αποκτήσει τότε το 6,97% της ΔΕΗ. Στο τέλος Οκτωβρίου 2024 εμφανίζεται ένα fund της Helikon να κατέχει το 1,88% της ΔΕΗ.Ο OΠΑΠ με 27 fund managers στην Πράγα-Σήμερα ολοκληρώνεται το επενδυτικό συνέδριο της Wood & Company «WOOD’s Winter Wonderland EMEA Conference» που πραγματοποιείται στην Πράγα. Στελέχη ελληνικών εταιρειών που συμμετείχαν στο συνέδριο κάνουν λόγο για ένα event με ρεκόρ συμμετοχής τόσο σε εταιρείες όσο και σε investors. Μεταξύ των εγχώριων ομίλων που συμμετείχαν περιλαμβάνονται οι Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, ΟΠΑΠ, ΤΙΤΑΝ, ΓΕΚΤΕΡΝΑ, Motor Oil, Mytilineos, Lamda Development, ΔΑΑ, Fourlis, ενώ από την πλευρά των επενδυτών συμμετείχε και η Alpha Αsset Μanagement. Το ενδιαφέρον για τις ελληνικές εταιρείες ήταν πραγματικά μεγάλο και έγιναν πολλά ραντεβού με διαχειριστές κεφαλαίων. Χαρακτηριστικά, τα στελέχη του ΟΠΑΠ (που ετοιμάζεται να κλείσει τη χρονιά με δυνατές οικονομικές επιδόσεις και παραμένει ένα δυναμικό divident play) είδαν 27 fund managers και αναλυτές σε μια μέρα, τους περισσότερους σε group meetings, ενώ μεγάλη ζήτηση είχαν και οι υπόλοιπες εισηγμένες. Με δεδομένο πως η Wood αποτελεί ισχυρό θεσμικό παίκτη για το ελληνικό χρηματιστήριο, φαίνεται πως επενδυτικά το Greek story θα παίξει δυνατά και το 2025.Οι Κινέζοι οδηγοί-Μια νέα εταιρεία Ι.Κ.Ε. συστάθηκε τις τελευταίες μέρες, με αντικείμενο τις υπηρεσίες ενοικίασης επιβατηγών αυτοκινήτων με οδηγό, δραστηριότητες ταξιδιωτικών πρακτορείων, υπηρεσίες διοργάνωσης υπαίθριων τουριστικών δραστηριοτήτων αναψυχής κ.ά. Θα μου πείτε, πού είναι το περίεργο… Η ιδιαιτερότητα αυτής της εταιρείας, που φέρει την επωνυμία «Xila Tours» και εδρεύει στον Πειραιά, είναι το… κινεζικό «χρώμα» της και κυρίως η μετοχική της σύνθεση. Και τούτο γιατί το αρχικό μετοχικό κεφάλαιο, ύψους 460.000 ευρώ, διαιρείται σε 46.000 εταιρικά μερίδια κεφαλαιακών εισφορών, ονομαστικής αξίας 10 ευρώ το καθένα που τα μοιράζονται ούτε ένας ούτε δύο αλλά… 32 Κινέζοι, με διάφορα ποσοστά ο καθένας, καθώς και άλλη μια Ι.Κ.Ε. - επίσης κινεζικών συμφερόντων. Φαντάζομαι ότι τουλάχιστον όλοι αυτοί θα έχουν φιλικές σχέσεις και θα μπορούν να συνεννοηθούν. Πέραν αυτού, ενδιαφέρον είναι ότι και οι εν Ελλάδι ουκ ολίγοι Κινέζοι ποντάρουν στη διαρκή άνοδο του εγχώριου τουρισμού και πιθανότατα στο target group των προερχομένων από την πατρίδα τους εύπορων τουριστών.Ο ΑΔΜΗΕ και η διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου-Τα δημοσιεύματα πολλά, οι αναλύσεις περισσότερες, όπως και οι πληροφορίες για το θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου που κάνει «τζιζ» από πολλές πλευρές. Οι χρηματοδότες πιέζουν για επιτάχυνση, η Τουρκία αντιδρά και η Αθήνα ξεκαθαρίζει σε όλους τους τόνους ότι το έργο βρίσκεται μέσα στην οριοθετημένη και διεθνώς αναγνωρισμένη αποκλειστική οικονομική ζώνη Ελλάδας – Αιγύπτου. Από τη δική της πλευρά η γαλλική NEXANS περιμένει τον ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει στην παραγγελία κατασκευής του καλωδίου. Μια επίσκεψη του Γάλλου Υπουργού Άμυνας στην Αθήνα ήταν προγραμματισμένη για την ερχόμενη εβδομάδα, αλλά τώρα πια η κυβέρνηση Μπαρνιέ δεν υπάρχει. Μέσα σ’ όλα αυτά παρατηρούμε και τη μετοχή του ΑΔΜΗΕ στην οποία υπάρχει ένας σταθερός αγοραστής, ο οποίος με συναλλαγές 1 έως 1,5 εκατ. ευρώ κάθε μέρα έχει οδηγήσει τη μετοχή από τα 2,29 ευρώ (25 Οκτωβρίου) στα 2,48 ευρώ χθες, που είναι και υψηλό 52 εβδομάδων. Αυτή η επιμονή, ίσως και να επιδέχεται κάποιας θετικής ερμηνείας.Ο “βαρύς λογαριασμός” που πληρώνει ο Φουρλής-Πολύ σοβαρή αποδεικνύεται η κυβερνοεπίθεση τύπου ransomware που δέχθηκε ο όμιλος Fourlis πριν από την Black Friday. Τα ψηφιακά και ηλεκτρονικά συστήματα του ομίλου επηρεάστηκαν και στις τέσσερις χώρες που δραστηριοποιείται (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία) και όπως ανέφερε προ ημερών η στήλη τέθηκαν εκτός τα eshops των ΙΚΕΑ, Intersport, Holland & Barrett. Από την εταιρεία λένε πως πρόλαβαν τα χειρότερα καθώς ενεργοποιήθηκαν όλα τα πρωτόκολλα που ισχύουν σε αυτές τις περιπτώσεις και πως η αποκατάσταση των συστημάτων (με τη βοήθεια εξειδικευμένων εξωτερικών συνεργατών) προχωρά κανονικά και σταδιακά όλα ομαλοποιούνται. Πάντως μέχρι και σήμερα όποιος πελάτης επιχειρήσει να πραγματοποιήσει αγορές ή παραγγελίες από το eshop του ΙΚΕΑ και των άλλων δύο εταιρειών δεν θα τα καταφέρει και ακόμη υπάρχει ανακοίνωση πως οι παραγγελίες δεν είναι δυνατές. Χρηματιστηριακοί αναλυτές αναμένουν να διαπιστώσουν το μέγεθος της επίπτωσης στα οικονομικά μεγέθη του τελευταίου τριμήνου της χρονιάς, που ως γνωστόν για τις εταιρείες του retail είναι από τα πιο σημαντικά της χρονιάς. Με αφορμή το δυσάρεστο αυτό συμβάν να θυμίσουμε πως ανάλογη επίθεση από χάκερ είχε κοντέψει να γονατίσει τα ΕΛΤΑ, ενώ ανά διαστήματα υπάρχουν επιθέσεις σε εταιρείες που δεν βλέπουν καν τη δημοσιότητα, αφού είτε δίνονται λύτρα και το θέμα λύνεται είτε απλά δεν υπάρχει ενημέρωση. Υπάρχουν βέβαια και οι πολύ καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, ωστόσο η γενικότερη αίσθηση είναι πως πολλές αποτελούν τη χαρά των χάκερ, ιδιαίτερα οι οργανισμοί και οι εταιρείες του Δημοσίου.H Aegean ξεχωρίζει-Με απώλειες της τάξης -11,738% από την αρχή του χρόνου, η μετοχή της Aegean Airlines ξεχωρίζει από τον σωρό των ευρωπαϊκών αεροπορικών εταιρειών οι οποίες δεν μπορούν -μήνες τώρα- να σηκώσουν κεφάλι, παρά τη γενικότερα ευνοϊκή χρηματιστηριακή συγκυρία. Οι πόλεμοι δεν κάνουν καλό στις αερομεταφορές και η απειλή δασμών επιδεινώνει την εικόνα του κλάδου. Η Aegean ξεχωρίζει γιατί έχει αλλάξει το μείγμα των δρομολογίων της και ευνοείται από τον Τουρισμό, αλλά και επιπλέον επειδή εκμεταλλεύεται το ισχυρό ταμείο της για να μειώσει τα δάνεια αλλά και να προεξοφλεί -κάθε φορά που κρίνει σκόπιμο- την αγορά ρύπων. Χθες, η μετοχή επέστρεψε πάνω από τα 10,1 ευρώ και η κεφαλαιοποίηση πάνω από τα 901 εκατ. ευρώ. Επόμενος στόχος να ξαναμπεί στο κλαμπ των δισεκατομμυριούχων της αγοράς.Σκαρφαλώνοντας στον τοίχο των Ανησυχιών-«Climbing the Wall of Worry» είναι μια συνηθισμένη φράση των Αμερικανών χρηματιστών όταν βλέπουν τις αγορές να ανεβαίνουν, παρά τα δυσμενή μακροοικονομικά και γεωπολιτικά δεδομένα. Τα μεγάλα διεθνή χρηματιστήρια συμπλήρωσαν χθες 6 διαδοχικές ανοδικές συνεδριάσεις και η Αθήνα είχε το δικό της τετραήμερο με θετική απόδοση και αυξημένο τζίρο. Το Χρηματιστήριο της Αθήνας αξίζει σήμερα περισσότερα από 102 δισ. ευρώ και ο Τραπεζικός Δείκτης, μέχρι χθες, είχε την καλύτερη -σε απόδοση- εβδομάδα του 2024. Με άνοδο +2,3% χθες και +20% από την αρχή του χρόνου, ο Τραπεζικός Δείκτης οδηγεί πάλι την κούρσα της ανόδου του Γενικού Δείκτη προς τον πρώτο στόχο των 1.500 μονάδων. Χωρίς πισωγυρίσματα, με σταθερά θετικό πρόσημο, ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 1.455,81 μονάδες (+1,32%) με αξία συναλλαγών που έφτασε τα 177,98 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 34,19 εκατ. σε πακέτα. Περιττό να υπογραμμίσουμε ότι το 65% της αξίας των συναλλαγών χθες αφορούσε τον τραπεζικό κλάδο ο οποίος απελευθέρωσε ωστόσο κρίσιμη ρευστότητα και στα υπόλοιπα βαριά χαρτιά του Δείκτη. Η Cenergy για δεύτερη διαδοχική συνεδρίαση διαπραγματεύεται πάνω από την τιμή του πρόσφατου placement όπως ακριβώς συνέβη και με το «Ελευθέριος Βενιζέλος» που επιπροσθέτως έχει μοιράσει κι ένα γενναίο μέρισμα 0,33€/μετοχή. Γενικά το κλίμα στη Λεωφόρο Αθηνών είναι καλό, την ερχόμενη εβδομάδα η διοίκηση του Χρηματιστηρίου θα παρουσιάσει επισήμως τη νέα εταιρική ταυτότητα, ενώ οι Αλέξης Πατέλης, Πέτρος Τζανετάκης (της Motor Oil) και ο Γιάννος Κοντόπουλος της ΕΧΑΕ θα εξηγήσουν πώς και γιατί το Χρηματιστήριο της Αθήνας είναι «εκφραστής της αναπτυξιακής δυναμικής της Ελληνικής Οικονομίας».Η τρέλα με το bitcoin και οι συνέπειές της-Αυτή τη στιγμή, η κεφαλαιοποίηση του bitcoin έχει ξεπεράσει τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια, γεγονός που αναβαθμίζει το πρώτο κρυπτονόμισμα στον κόσμο, ως το 7ο μεγαλύτερης αξίας περιουσιακό στοιχείο στον πλανήτη. Αυτά τα 2 τρισεκατομμύρια δολάρια που επενδύονται σε ένα ανταλλακτικό μέσο, μια ανταλλακτική αξία, «λείπουν» από τα χρηματιστήρια του πλανήτη όπου θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πραγματικά παραγωγικών επενδύσεων, δημιουργίας θέσεων εργασίας και για νέες τεχνολογίες. Σε κάθε περίπτωση, σ' αυτά τα επίπεδα τιμών, μοναδική πυξίδα για το πού θα πάει η τιμή του bitcoin είναι πλέον η τεχνική ανάλυση. Τα διαγράμματα των τεχνικών αναλυτών «βλέπουν» τώρα την ισοτιμία του Bitcoin να ανεβαίνει στα 128.000 δολάρια μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Τον τελευταίο μήνα, η τεχνική ανάλυση ανέβασε την τιμή-στόχο του Bitcoin από 77.000 δολάρια σε 128.000 δολάρια. Κάποιοι πιο αισιόδοξοι αναλυτές θεωρούν ότι υπάρχει και 10% πιθανότητα το Bitcoin να ξεπεράσει τα 150.000 δολάρια μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους.