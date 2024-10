Ινδία: Πέθανε ο Ράταν Τάτα, πρώην πρόεδρος του ομίλου Tata – Είχε αγοράσει τη Jaguar και τη Land Rover

Κλείσιμο

, ο Ινδός πρώην πρόεδρος του Tata Group, ο οποίος έφερε στο διεθνές προσκήνιο τον βιομηχανικό όμιλο του, τον οποίο επέκτεινε με μια σειρά εξαγορών υψηλού προφίλ, πέθανε σε ηλικία 86 ετών.Ο Τάτα, που υπήρξε πρόεδρος του ομίλου επί περισσότερα από 20 χρόνια, νοσηλευόταν στην εντατική σε νοσοκομείο του Μουμπάι, ανέφεραν δύο πηγές που γνώριζαν την κατάσταση της υγείας του.Αφού σπούδασε αρχιτεκτονική στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, ο Ράταν Τάτα επέστρεψε στην Ινδία και το 1962 άρχισε να εργάζεται για τον όμιλο που είχε ιδρύσει ο προπάππος του σχεδόν έναν αιώνα νωρίτερα. Εργάστηκε σε πολλές εταιρείες Tata, όπως την Telco (σήμερα Tata Motors Ltd) και την Tata Steel Ltd. Κατάφερε ακόμη να εξαλείψει τις ζημιές και αύξησε το μερίδιο αγοράς στη National Radio & Electronics Company.. Ήταν ακριβώς η στιγμή που η Ινδία ξεκινούσε ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις που άνοιξαν την οικονομία της στον κόσμο και οδήγησαν σε μια εποχή υψηλής ανάπτυξης. Στα πρώτα του βήματα, ο Ράταν Τάτα επιχείρησε να ελέγξει ορισμένους επικεφαλής των εταιρειών του ομίλου, επιβάλλοντας υποχρεωτική ηλικία συνταξιοδότησης και προωθώντας νεότερα στελέχη σε ανώτερες θέσεις. Το 1996 ίδρυσε την εταιρεία τηλεπικοινωνιών Tata Teleservices.Για να αναπτυχθεί σωστά, ο όμιλος. «Αναζητώντας την ανάπτυξη και την αλλαγή των κανόνων είπαμε ότι μπορούμε να αναπτυχθούμε με εξαγορές, κάτι που δεν είχαμε κάνει ποτέ στο παρελθόν», εξήγησε ο ίδιος σε συνέντευξή του το 2013.Ο όμιλος αγόρασε τη βρετανική εταιρεία τσαγιών Tetley το 2000 έναντι 432 εκατ. δολαρίων και την αγγλοολλανδική χαλυβουργία Corus το 2007 έναντι 13 δισ. δολαρίων – τότε ήταν η μεγαλύτερη εξαγορά ξένης εταιρείας από οποιαδήποτε ινδική εταιρεία. Στη συνέχεια η Tata Motors αγόρασε τη βρετανική αυτοκινητοβιομηχανία Jaguar και τη Land Rover από τη Ford Motor Co έναντι 2,3 δισ. δολαρίων.Η Tata Motors κατασκεύαζε το Indica, το πρώτο αυτοκίνητο που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε στην Ινδία, καθώς και το Nano, το φτηνότερο αυτοκίνητο του κόσμου, όπως το αποκαλούσε, αφού κόστιζε μόνο 100.000 ρουπίες (περίπου 1.200 δολάρια). Η παραγωγή του Nano σταμάτησε έπειτα από δέκα χρόνια.Ο Ράταν Τάτα είχε δίπλωμα πιλότου και κάποιες φορές πιλοτάριζε ο ίδιος το αεροπλάνο της εταιρείας. Δεν παντρεύτηκε ποτέ και ήταν. Σχεδόν τα δύο τρίτα του μετοχικού κεφαλαίου της Tata Sons, της εταιρείας χαρτοφυλακίου του ομίλου, ανήκουν σε φιλανθρωπικά καταπιστεύματα.Ο Ράταν Τάτα παρέμεινε επίτιμος πρόεδρος του ομίλου, μετά την αποχώρησή του. Τα τελευταία χρόνια επένδυσε σε ινδικές startup, στηρίζοντας πληθώρα εταιρειών, όπως την εταιρεία ψηφιακών πληρωμών Paytm, την Ola Electric και την εταιρεία υπηρεσιών Urban Company.