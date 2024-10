Attica – Παγκρήτια: Mε ανταγωνιστικά επιτόκια και ευνοϊκές προϋποθέσεις ήρθαν τα νέα προϊόντα “New Start”

Κλείσιμο

Attica Bank και Παγκρήτια Τράπεζα δίνουν το πρώτο «δείγμα γραφής» στον τομέα των τραπεζικών προϊόντων, παρουσιάζοντας τη νέα σειρά «New Start», λίγες μέρες μετά τη νομική τους συγχώνευση.Τα νέα προϊόντα «Προθεσμιακή Κατάθεση New Start» «Στεγαστικό Δάνειο New Start» και «Κεφάλαιο Κίνησης New Start», ενσωματώνουν προνομιακή τιμολόγηση και όρους, έχοντας σχεδιαστεί για να παρέχουν λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των πελατών, ιδιωτών και επιχειρήσεων.Με ανταγωνιστικά επιτόκια και ευνοϊκές προϋποθέσεις για τους πελάτες, τόσο για τα δανειακά προϊόντα όσο και την προθεσμιακή κατάθεση, Attica Bank και Παγκρήτια Τράπεζα δείχνουν την πρόθεση τους να δημιουργήσουν ένα νέο τοπίο στην τραπεζική αγορά.Τα προϊόντα «New Start» είναι διαθέσιμα σε όλα τα καταστήματα της Attica Bank και της Παγκρήτιας Τράπεζας και αποτελούν την αρχή μιας σειράς πρωτοβουλιών της τράπεζας, με στόχο να καλύψουν τις πραγματικές ανάγκες των πελατών και να ενισχύσουν αποτελεσματικά τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.Tα συγκεκριμένα προϊόντα βγήκαν στην αγορά μέσα σε ελάχιστο χρόνο από την συνένωση δυνάμεων των δύο τραπεζών.Πιο συγκεκριμένα:• Απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που αναζητούν υψηλές αποδόσεις για τις καταθέσεις τους.• Με ελάχιστο ποσό κατάθεσης που ξεκινά από €10.000 και με διάρκεια 4 μηνών, προσφέρει σε νέες καταθέσεις ένα από τα πιο ελκυστικά επιτόκια στην αγορά, σήμερα 3%, εξασφαλίζοντας σημαντικές αποδόσεις για τους καταθέτες.• Η προθεσμιακή είναι διαθέσιμη και σε Δολάρια ΗΠΑ.• Απευθύνεται σε ιδιώτες που επιθυμούν να προχωρήσουν στην αγορά ή ανακαίνιση κατοικίας και παρέχεται με σταθερά προνομιακά επιτόκια που ξεκινούν από 2,7%*(πλέον εισφοράς του Ν. 128/75), εξασφαλίζοντας χαμηλή και σταθερή μηνιαία δόση.