Eθνική Τράπεζα: Η κατανομή του ΤΧΣ για το placement

Mε τιμήδιατέθεικαν οι μετοχές στο πλαίσιο του placement της Εθνικής Τράπεζας αφού τελικώς επικράτησε ως προς την τιμή, μία μέση λύση ανάμεσα σε όσους χαρακτήρισαν εξ αρχής την έκδοση ακριβή όταν το πάνω όριο της κλίμακας διαμορφωνόταν στα 7,95 ευρώ.Ανεβάζοντας το κάτω όριο της κλίμακας και κατεβάζοντας το ανώτερο στο 7,65 ευρώ, επήλθε μια σχετική ισορροπία στην αγορά μετά από μέρες όπου η τιμή παρακολούθησε το Χρηματιστήριο.Ωστόσο το Χρηματιστήριο ο τραπεζικός κλάδος και όχι μόνον πιέστηκαν από τις παραπάνω αυξομειώσεις στο τριήμερο που προηγήθηκε. To Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας άντλησε 690 εκατ. ευρώ περίπου από την πώληση αυτή μιας και διένειμε 91,4 εκατ. μετοχές δηλαδή το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας ενώ στο Ταμείο παρέμειναν ποσοστό λίγο υψηλότερο από το 8% των μετοχών της τράπεζας.Σύμφωνα με την κατανομή, το 85% κατευθύνθηκε στους διεθνείς επενδυτές και 15% στους Έλληνες, οι προσφορές των οποίων ξεπέρασαν τα 130 εκατ. ευρώ.Το διεθνές κομμάτι της έκδοσης καλύφθηκε 10 φορές και δύο φορές το ελληνικό, δηλαδή υπήρχαν προσφορές ύψους περί τα 8 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες πληροφορίες από πηγές εμπλεκόμενες με τη διαδικασία, το μεγαλύτερο κομμάτι των προσφορών -70%- που εισήλθαν στην έκδοση, είναι funds θεσμικά και με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, κάτι που επισήμως αναμένεται να ανακοινωθεί και στο μετοχολόγιο της τράπεζας.Σημειώνεται πως σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, τις 7 Οκτωβρίου θα πιστωθούν στις μερίδες των μετόχων οι μετοχές που έλαβαν αυτοί μέσα από το placement.Η «EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ.» ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται κατωτέρω) και η «Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ.». ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (όπως ορίζεται παρακάτω) στο πλαίσιο της διάθεσης από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας («ΤΧΣ») συμμετοχής 10% στο μετοχικό κεφάλαιο της «Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.» («ΕΤΕ»), η οποία αντιστοιχεί σε 91.471.515 υφιστάμενες κοινές, ονομαστικές, άυλες μετοχές με δικαίωμα ψήφου, που είναι εισηγμένες στη Ρυθμιζόμενη Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών («Χ.Α.»), ονομαστικής αξίας Euro1,00 εκάστη στο μετοχικό κεφάλαιο της ΕΤΕ (οι «Προσφερόμενες Μετοχές») και κατόπιν της ανακοίνωσης του ΤΧΣ στις 3 Οκτωβρίου 2024 για τον καθορισμό της Τιμής Προσφοράς, τον τελικό αριθμό των Προσφερόμενων Μετοχών και την ολοκλήρωση της Προσφοράς, ανακοινώνουν σύμφωνα με την εγκύκλιο με αρ. 23/22.06.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (η «ΕΚ»), ότι:Οι Προσφερόμενες Μετοχές προσφέρθηκαν παράλληλα μέσω:(α) δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα, σε Ιδιώτες Επενδυτές και Ειδικούς Επενδυτές κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1129 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ο «Κανονισμός Ενημερωτικού Δελτίου»), σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενημερωτικού Δελτίου, τους κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμούς (ΕΕ) 2019/980 και 2019/979, τις εφαρμοστέες διατάξεις του Ν. 4706/2020 και τις σχετικές εκτελεστικές αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚ (η «Ελληνική Δημόσια Προσφορά»). Η EUROXX Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Σύμβουλος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Greek Public Offering Advisor) και Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Greek Public Offering Coordinator and Lead Underwriter) και η Εθνική Χρηματιστηριακή Μονοπρόσωπη Α.Ε.Π.Ε.Υ. ενήργησε ως Συντονιστής Κύριος Ανάδοχος της Ελληνικής Δημόσιας Προσφοράς (Greek Public Offering Coordinator and Lead Underwriter), και(β) εκτός Ελλάδας (ήτοι με ιδιωτική τοποθέτηση μέσω διαδικασίας βιβλίου προσφορών, που δεν συνιστά δημόσια προσφορά κατά την έννοια του άρθρου 2(δ) του Κανονισμού Ενημερωτικού Δελτίου) (i) στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής (οι «ΗΠΑ» ή «Ηνωμένες Πολιτείες») σε πρόσωπα που εύλογα θεωρείται ότι είναι ειδικοί θεσμικοί αγοραστές ("QIB"), όπως ορίζονται και σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α (ο «Κανόνας 144Α») ή σύμφωνα με άλλη εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις καταχώρισης του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί (ο «Νόμος περί κινητών αξιών των ΗΠΑ»), και (ii) εκτός των ΗΠΑ, σε ορισμένους άλλους θεσμικούς επενδυτές, σύμφωνα με τον Κανονισμό S βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ (σε κάθε περίπτωση με βάση εφαρμοζόμενες εξαιρέσεις από τις εφαρμοστέες απαιτήσεις ενημερωτικού δελτίου και καταχώρισης) (η «Διεθνής Προσφορά» και από κοινού με την Ελληνική Δημόσια Προσφορά, η «Προσφορά»). Η J.P. Morgan SE ενήργησε ως Επικεφαλής Παγκόσμιος Συντονιστής (Lead Global Coordinator) για τη Διεθνή Προσφορά. Η Επικεφαλής Παγκόσμιος Συντονιστής, η Goldman Sachs Bank Europe SE, η Morgan Stanley Europe SE και η UBS Europe SE ενήργησαν ως Από Κοινού Παγκόσμιοι Συντονιστές (Joint Global Coordinators) για τη Διεθνή Προσφορά. Η BofA Securities Europe SA, η BNP PARIBAS, η Citigroup Global Markets Europe AG και η Deutsche Bank Aktiengesellschaft ενήργησαν ως Από Κοινού Διαχειριστές Βιβλίου Προσφορών (Joint Bookrunners) για τη Διεθνή Προσφορά, και οι Euroxx Securities S.A. και AXIA Ventures Group Limited ενήργησαν ως Συν-Επικεφαλής Διαχειριστές (Co-Lead Managers) για τη Διεθνή Προσφορά.Η Προσφορά ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2024 και προσφέρθηκαν συνολικά 91.471.515 Προσφερόμενες Μετοχές.Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 1 Οκτωβρίου 2024, αποφασίστηκε στενότερο εύρος τιμών εντός του εύρους τιμών μεταξύ 7,40 ευρώ - 7,65 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή.Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2024, αιτήσεις για την αγορά Προσφερόμενων Μετοχών κάτω των 7,55 ευρώ πιθανότατα δεν θα ληφθούν υπόψη για την κατανομή των Προσφερόμενων Μετοχών.Mε απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2024, η τιμή προσφοράς των Προσφερόμενων Μετοχών («Τιμή Προσφοράς») ορίστηκε εντός του στενότερου εύρους τιμών (7,40 ευρώ - 7,65 ευρώ ) στα 7,55 ευρώ ανά Προσφερόμενη Μετοχή.Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΧΣ που λήφθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2024, από τις Προσφερόμενες Μετοχές:(i) 13.720.727 Προσφερόμενες Μετοχές (δηλαδή το 15% του συνόλου των Προσφερόμενων Μετοχών) κατανεμήθηκαν σε επενδυτές που συμμετείχαν στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά. 