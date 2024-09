Στις παρυφές των 1.430 μονάδων το Χρηματιστήριο Αθηνών - Τρίτη διαδοχική άνοδος

Κλείσιμο

Παρόμοιο μοτίβο με εκείνο της χθεσινής συνεδρίασης παρουσίασε την Τρίτη (17/9) το. Αυτό που επικρατούσε αρχικά ήταν χαμηλοί τόνοι και αρκετές εναλλαγές στο πρόσημο. Τουλάχιστον μέχρι να πάρουν τα ηνία οι αγοραστές, οι οποίοι έκαναν -ξανά- πιο αισθητή την παρουσία τους στο τελευταίο δίωρο των συναλλαγών.Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ονα κλείσει με κέρδη 6,18 μονάδων ή +0,43% στις 1.429,79 μονάδες, που ήταν και το υψηλό ημέρας. Το χαμηλό ημέρας εντοπίστηκε στις 1.421,15 μονάδες. Πρόκειται για την τρίτη συναπτή άνοδο του Χ.Α., έχοντας ενισχυθεί συνολικά κατά +1,63%. Η επίδοση του ΓΔ εντός του Σεπτεμβρίου ανέρχεται στο -0,1% και για φέτος στο +10,57%.Οι επενδυτές εμφανίζονται πιο επιφυλακτικοί στην εγχώρια αγορά, σε σύγκριση με το εξωτερικό όπου τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια παρουσιάζουν πιο δυναμικές ανοδικές τάσεις και η Wall Street κινείται σε επίπεδα ρεκόρ. Η Αθήνα απέχει αρκετά από τις δικές της κορυφές, καθώς πρέπει να υπερβεί πολλά σημεία αντίστασης μέχρι να επιστρέψει στις 1.500 μονάδες και τα υψηλά έτους.Όσον αφορά τη σημερινή συνεδρίαση του Χ.Α., οι τράπεζες παρείχαν μεγαλύτερες στηρίξεις συγκριτικά με τους υπόλοιπους κλάδους. Η Alpha Bank ξεχώρισε από τις συστημικές. Αντίστοιχα, στην υψηλή κεφαλαιοποίηση πρωταγωνιστές αναδείχθηκαν η ΔΕΗ, η Jumbo, η Cenergy και η Lamda Development, με την τελευταία να λαμβάνει ώθηση από το νέο deal με τον εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου. Νέο ρεκόρ για την Κρι Κρι, με τη διοίκηση της γαλακτοβιομηχανίας να ενημερώνει σήμερα πως θα προχωρήσει σε πώληση μετοχών για να αυξηθεί το free float της.Υποστηρικτικό για το Χ.Α. είναι το κλίμα ικανοποίησης στις ΗΠΑ, με νέο ιστορικό υψηλό του Dow Jones και την ελπίδα ότι η Fed θα προχωρήσει σε μείωση των επιτοκίων κατά 50 μονάδες βάσης, αντί για 25 μ.β. που ήταν το αρχικό σενάριο. Κερδισμένα βγαίνουν και τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια.Ο τραπεζικός κλάδος παραμένει στο προσκήνιο, καθώς πέραν του επερχόμενου placement για το 8% με 10% που κατέχει το ΤΧΣ στην Εθνική Τράπεζα, χθες -μετά τη λήξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης- η Moody’s αναβάθμισε τις προοπτικές της ΕΤΕ και της Eurobank, από σταθερές σε θετικές. Είχε προηγηθεί ανάλογη κίνηση από τον αμερικανικό οίκο για το outlook της ελληνικής οικονομίας.Όσον αφορά την Eurobank, οι εξελίξεις «τρέχουν» και στο πεδίο της έκδοσης του 6ετούς ομολόγου της. Η τράπεζα βγήκε σήμερα στις αγορές με green bond και με στόχο την άντληση 850 εκατ. ευρώ (από αρχικά 750 εκατ. ευρώ). Ξεπέρασαν τα 4 δισ. ευρώ οι προσφορές. Σχετικά το ΤΧΣ, μέχρι το τέλος της τρέχουσας εβδομάδας θα παρθούν οι οριστικές αποφάσεις για το ακριβές ποσοστό των μετοχών της Εθνικής Τράπεζας που θα πουλήσει, από το συνολικά 18,39% που κατέχει. Last but not least, το πράσινο φως που άναψε η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χ.Α. στην Τράπεζα Κύπρου. Κι επίσημα από 23 Σεπτεμβρίου στο ταμπλό οι μετοχές.Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, σήμερα είναι η σειρά της Noval Property να ανακοινώσει τις εξαμηνιαίες επιδόσεις της. Ακολουθούν την Τετάρτη (18/9) η Πλαστικά Θράκης, την Πέμπτη (19/9) η Viohalco, η Attica Bank και η Lavipharm και την Παρασκευή (20/9) η Premia Properties, μεταξύ άλλων.Σε ανοδικό έδαφος ξεκίνησε η συνεδρίαση της Τρίτης στην Wall Street, με τον Dow Jones και τον S&P 500 να οδεύουν προς νέες κορυφές. Καλοδεχούμενα τα στοιχεία για τις λιανικές πωλήσεις στις ΗΠΑ, οι οποίες αυξήθηκαν απροσδόκητα τον Αύγουστο χάρη κυρίως στις αγορές μέσω του διαδικτύου. Όσο για την Federal Reserve, παίζεται το εάν η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα μειώσει τα επιτόκια κατά 25 ή 50 μονάδες βάσης.Με κέρδη συνεχίζουν οι ευρωαγορές, κάνοντας focus στις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τη νομισματική τους πολιτική. Υπενθυμίζεται ότι εκτός της Fed, συνεδριάζουν μέσα στην τρέχουσα εβδομάδα η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) και η αντίστοιχη της Ιαπωνίας (BoJ). Στο +0,5% διαπραγματεύεται ο Stoxx 600. Μεταξύ +0,5% και +1,2% η κίνηση των υπόλοιπων μεγάλων ευρωπαϊκών δεικτών.Μεικτά πρόσημα και σήμερα στα ασιατικά χρηματιστήρια. Με ισχυρές απώλειες (-1%) η επιστροφή στις συναλλαγές για τον ιαπωνικό Nikkei. «Άλμα» +1,4% κατέγραψε ο Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ. Κλειστές παρέμειναν οι αγορές σε Κίνα και Νότια Κορέα.