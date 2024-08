Έρευνα για την ηλεκτροκίνηση: Γιατί «φρενάρουν» τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Κλείσιμο

Επειτα από μια μακρόχρονη επιταχυνόμενη ανοδική πορεία, η αγορά των ηλεκτρικών αυτοκινήτων δείχνει να φρενάρει. Οι ρυθμοί αύξησης των πωλήσεών τους μειώνονται, όπως δείχνουν τα στατιστικά στοιχεία σε πλειάδα χωρών στον πλανήτη, πλην βεβαίως της Κίνας, η οποία από μόνη της... είναι άλλος πλανήτης.Το γεγονός έχει ήδη επιβεβαιωθεί από έρευνες κορυφαίων εταιρειών, όπως η. και άλλες, με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας ωστόσο να επιμένει ότι οι στόχοι της απανθρακοποίησης μέχρι το 2035 και το 2050, που συνδέονται ευθέως με την προοπτική της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων, δεν πρόκειται να αποκλίνουν και θα επιτευχθούν.Ωστόσο, η κάμψη του ρυθμού αύξησης στις πωλήσεις επιβαρύνει ήδη τα αποτελέσματα των μεγάλων αυτοκινητοβιομηχανιών, που έχουν επενδύσει στην ηλεκτροκίνηση και τις υποχρεώνει να αναπροσαρμόσουν τα πλάνα τους για να διατηρήσουν την κερδοφορία τους. Βέβαια η συνολική παραγωγή αυτοκινήτων ούτε καν μειώνεται, αλλάζει μόνο η κατανομή τους ανάλογα με τον κινητήρα. Ενώ και οι πιο ψύχραιμες αποτιμήσεις των παραγόντων της αγοράς αναφέρουν ότι το φρένο στην άνοιξη της ηλεκτροκίνησης δεν πρόκειται να είναι διαρκείας, αλλά προσωρινό. Η εξέλιξη είναι νομοτελειακή και το ποτάμι δεν γυρίζει πίσω.Επίσης, το «once you go electric, you never go back» εξακολουθεί να ισχύει, με τη συντριπτική πλειονότητα των οδηγών που επέλεξαν ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα να μην απαρνούνται την επιλογή τους. Η Ελλάδα, π.χ., όπως και άλλες χώρες, είναι ένα παράδειγμα αγοράς όπου η ηλεκτροκίνηση συνεχίζει να ανεβάζει ταχύτητες και δεν κάμπτεται.Υπάρχουν, όμως, σημαντικά ζητήματα που πρέπει να λυθούν για να ξεκαθαρίσει το τοπίο και ο ανοδικός δείκτης των πωλήσεων να επιστρέψει δριμύτερος. Με πρώτα αυτά που η καθημερινότητα αναδεικνύει δεν χρειάζονται καν οι έρευνες, αυτά του υψηλού κόστους αγοράς, καθώς και της απρόσκοπτης«Houston, we have a problem». Είναι το δανεισμένο από τους διαλόγους των αστροναυτών των διαστημικών αποστολών με το κέντρο της NASA πρώτο σχόλιο, σε μια σειρά εκατοντάδων που ακολούθησαν στον αμερικανικό δημοφιλή ιστότοπο Ridgewood, αναφορικά με τη δημοσίευση των συμπερασμάτων έρευνας της McKinsey & Co. για την προοπτική της ηλεκτροκίνησης των οχημάτων.Eρευνα που δόθηκε μόλις πρόσφατα στη δημοσιότητα, προκαλώντας αίσθηση στη διεθνή αγορά, βιομηχανίες και καταναλωτές, καθώς και στις κυβερνήσεις. Αντανακλώντας όμως μια πραγματικότητα που πολλοί έβλεπαν να διαμορφώνεται, αλλά δίσταζαν να παραδεχτούν.Από το Mobility Consumer Pulse της McKinsey για το 2024, που κυκλοφόρησε στα τέλη Ιουλίου, προκύπτει πως το 46% των ιδιοκτητών ηλεκτρικών οχημάτων (EV) στις ΗΠΑ θεωρούν «πολύ πιθανό» να επιστρέψουν στην κατοχή ενός οχήματος με κινητήρα εσωτερικής καύσης (ICE) στην επόμενη αγορά τους.