Βίλα Τσακίρη for sale: Πωλείται για €18 εκατ. το «γαλλικό παλάτι» στο Ψυχικό

Το μεγάλο προσόν του ακινήτου μέσα στο οικόπεδο των τριών στρεμμάτων είναι ότι βρίσκεται στο κέντρο του, που ήταν πάντα μια αριστοκρατική περιοχή με μεγάλα οικόπεδα και πολύ πράσινο, μια συνοικία που προσέδιδε status στους ιδιοκτήτες. Γι’ αυτό και κάποιοι προτιμούν να αγοράσουν ή να νοικιάσουν εκεί παρά στην παραλιακή ζώνη και σε περιοχές όπως ηκαι η, που είναι οι αγαπημένες των ξένων και δη των Αράβων.Ενα ακόμη σημαντικό στοιχείο για τη βίλα Τσακίρη είναι ότι έχει υπόλοιπο συντελεστή δόμησης 700 τ.μ., κάτι που σημαίνει ότι μέσα στο οικόπεδο μπορεί να χτιστεί μια καινούρια κατοικία. Η ήδη υπάρχουσα απευθύνεται σε περιορισμένο κοινό λόγω του ύφους της αφού έχει κατασκευαστεί στα πρότυπα γαλλικού αρχοντικού. Εξωτερικά μπορεί να φαίνεται ιδιαίτερα λιτό, η βαριά δρύινη πόρτα της εισόδου όμως οδηγεί σε χώρους με τοιχογραφίες, σπάνια μάρμαρα και σκαλιστούς τοίχους, τους οποίους έχουν επιμεληθεί τεχνίτες από το εξωτερικό.Η κατοικία αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα και ένα δώμα. Ο χώρος του ισογείου περιλαμβάνει επιβλητικούς χώρους υποδοχής, την τραπεζαρία και μαρμάρινα σκαλιστά τζάκια. Οι εσωτερικές πόρτες είναι διπλές ξύλινες και ζωγραφισμένες αριστοτεχνικά. Μεγάλες μπαλκονόπορτες γαλλικού τύπου βγάζουν σε μαρμάρινη βεράντα και στον περιποιημένο κήπο με την πισίνα. Επιπλέον, στο ισόγειο βρίσκεται ένα εντυπωσιακό γραφείο με μπουαζερί floor to ceiling, μία πολύ ευρύχωρη και λειτουργική κουζίνα πλήρως εξοπλισμένη με breakfast area και pantry, βεστιάριο και ένα wc επισκεπτών. Στον 1ο όροφο βρίσκονται τέσσερα υπνοδωμάτια και ένα καθημερινό καθιστικό με πρόσβαση στη βεράντα. Το grand master έχει τζάκι, walk in closet και en suite μπάνιο και πρόσβαση σε μεγάλη βεράντα που βλέπει στον κήπο και στην πισίνα, ένα μικρότερο επίσης με en suite μπάνιο και δύο παιδικά υπνοδωμάτια που μοιράζονται μία walk in closet. Ενα επιπλέον μπάνιο εξυπηρετεί τα δύο παιδικά υπνοδωμάτια.Στο τελευταίο επίπεδο βρίσκεται ένα άνετο δωμάτιο προσωπικού με το μπάνιο του και πρόσβαση στην ταράτσα. Το υπόγειο έχει φυσικό φως από τη μία πλευρά από court anglaise και αποτελείται από το μηχανοστάσιο της πισίνας και του ασανσέρ, ένα WC επισκεπτών και αποθήκες. Περιλαμβάνει ακόμη ένα ανεξάρτητο pool house με κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό και εξυπηρετεί την πισίνα και τον κήπο στον οποίο βρίσκεται και πηγάδι. Η θέρμανση είναι ατομική με fan coils, διαθέτει ηλιακά πάνελ και τα δάπεδα είναι από εξαιρετικής ποιότητας ξύλο και μάρμαρο. Διαθέτει επίσης ασανσέρ προσωπικού, πόρτα ασφαλείας και συναγερμό. Ο χώρος στάθμευσης είναι ανοιχτός για τουλάχιστον τρία μεγάλα αυτοκίνητα, αλλά έχει γίνει μελέτη για την κατασκευή υπόγειου parking.Σύμφωνα με στοιχεία μεσιτικών γραφείων, στην κορυφή της λίστας με τις πιο ακριβές περιοχές είναι το Παλαιό Ψυχικό, με μέση τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο που ξεκινά από τα 4.000 ευρώ (παλιά διαμερίσματα που χρήζουν ανακαίνισης) και μέση επιφάνεια των πωλούμενων ακινήτων τα 180 τ.μ.Σήμερα, στο Παλαιό Ψυχικό, πωλούνται λιγότερες από δέκα μονοκατοικίες κατασκευής από το 1980 έως και το 2010, σε οικόπεδα όχι μεγαλύτερα των 700 τ.μ., σε τιμές από 2,5 εκατ. ευρώ, εάν χρειάζονται ριζική ανακαίνιση, έως 4 εκατ. ευρώ οι πιο σύγχρονες ή καλοσυντηρημένες. Επιπλέον, τα ελάχιστα διαμερίσματα σε νεόδμητα κτίρια κοστίζουν 10.000-12.000 ευρώ το τ.μ., ενώ σήμερα δεν υπάρχει μονοκατοικία ή και σκέτο οικόπεδο σε αυτό το μέγεθος όπως της ιδιοκτησίας Τσακίρη που να προσφέρεται προς πώληση.Μόλις τέσσερα ακίνητα διαθέτουν οικόπεδα μεγαλύτερα των δύο στρεμμάτων στο συγκεκριμένο προάστιο κι αυτά όμως δεν προσφέρονται για πώληση. Σύμφωνα με μεσίτες, στην ίδια περιοχή, πέρα από τη βίλα της οικογένειας Τσακίρη, υπάρχει μία ακόμη μεγάλη ιδιοκτησία που πωλείται αντί 5 εκατ. ευρώ, σε οικόπεδο όμως περίπου 700 τ.μ., όπως και ένα ακόμα οικόπεδο 1.850 τ.μ. στην οδό Κρυστάλλη, με κατοικία κατασκευής Καψαμπέλη του 1960, η οποία πωλείται προς 8 εκατ. ευρώ.Πρόσφατα άλλαξε χέρια ένα ακόμη μεγάλο ακίνητο στην περιοχή, ηπου αγοράστηκε σε πλειστηριασμό από τον κ. Γιάννη Παπαλέκα. Σύμφωνα με παλαιότερη έκθεση εκτίμησης για τον πλειστηριασμό αυτού του προνομιακού ακινήτου επί της Πλατείας 25ης Μαρτίου και της Λεωφόρου Διαμαντίδου στον αριθμό 1, η τιμή εκκίνησης ήταν 2,56 εκατ. ευρώ. Πριν από έναν περίπου χρόνο άλλαξε χέρια ένα ακόμη σημαντικό οικόπεδο 930 μέτρων κοντά στη Σχολή Μωραΐτη, αντί 3 εκατ. ευρώ, το οποίο αγόρασε γνωστός επιχειρηματίας για να φτιάξει μονοκατοικία. Για μία άλλη βίλα, στα ψηλά της Φιλοθέης με πανοραμική θέα, πληροφορίες αναφέρουν ότι πουλήθηκε το 2023 στα 6 εκατομμύρια.Σε ό,τι αφορά τις τιμές των ενοικίων στη συγκεκριμένη περιοχή, αυτές είναι εξωπραγματικές και κυμαίνονται μεταξύ 15 και 25 ευρώ το τ.μ., αναλόγως της κατάστασης του ακινήτου. Για ένα καλά ανακαινισμένο διαμέρισμα σε φροντισμένη πολυκατοικία, πάνω από 200 τ.μ., η τιμή μπορεί να φτάσει ή και να ξεπεράσει τα 25 ευρώ το τ.μ. Ενδεικτικά, το ενοίκιο για μια μονοκατοικία 600 τ.μ. με κήπο και πισίνα μπορεί να φτάσει έως και 20.000 ευρώ.Τα ακίνητα στο Παλαιό Ψυχικό, διαμερίσματα και μονοκατοικίες, αγοράζονται κατά κύριο λόγο από εύπορους Ελληνες, σε αντίθεση με τα ακίνητα στην Αθηναϊκή Ριβιέρα που είναι επιλογή σχεδόν όλων των ξένων επενδυτών. Το συγκριτικό πλεονέκτημα της περιοχής σε σχέση με την όμορη κηπούπολη της Φιλοθέης είναι το κλίμα της. Αν και οι δύο περιοχές μοιάζουν πολύ πολεοδομικά αλλά και από πλευράς πρασίνου, η Φιλοθέη λόγω του ποταμού που τη διασχίζει έχει υψηλά επίπεδα υγρασίας.