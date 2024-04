Inclusive Leadership: Η Humanis και η ACTA συνεργάζονται σε ένα πρωτοποριακό σύστημα πιστοποίησης

, η κορυφαία εταιρεία Ανθρώπινου Δυναμικού που παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανόμενων των Learning and Development προγραμμάτων και των πρωτοβουλιών Diversity and Inclusion και ηένας κορυφαίος οργανισμός πιστοποίησης ανθρωπίνου δυναμικού και μέλος του ομίλου, ανακοίνωσαν τη στρατηγική τους συνεργασία για την εισαγωγή του καινοτόμου σχήματος πιστοποίησης diversity and inclusion.Το καινοτόμο πρόγραμμα πιστοποίησης "῾Inclusive Leadership” απευθύνεται σε όλους τους εργαζόμενους και μάνατζερς, ενδυναμώνοντάς τους με τις απαραίτητες δεξιότητες για να προάγουν τη συμπερίληψη στους οργανισμούς τους. Το σχήμα πιστοποίησης, το οποίο διεξάγεται από την Humanis και την ACTA αντίστοιχα, αποτελείται από τέσσερις ενότητες που δίνουν στους συμμετέχοντες τις γνώσεις και τα εργαλεία για να αναδείξουν τη διαφορετικότητα του ανθρώπινου δυναμικού στην καρδιά της επιχειρηματικής τους στρατηγικής. Μέσω διαδραστικών ασκήσεων, ανταλλαγής εμπειριών, ομαδικών συζητήσεων και ανάπτυξης στρατηγικών πρακτικών, οι συμμετέχοντες γίνονται επιτυχημένοι πρεσβευτές μιας οργανωσιακής κουλτούρας χωρίς αποκλεισμούς και ανισότητες.Οι βασικοί τομείς εστίασης περιλαμβάνουν:• Στρατηγικές για τον εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την πρόληψη των διακρίσεων στο χώρο εργασίας.• Καθημερινές πρακτικές για την προώθηση της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης.• Ηγετικές δεξιότητες για την ανάπτυξη ενός εργασιακού περιβάλλοντος που υποστηρίζει την ισότητα και την συμπερίληψη• Εφαρμόζοντας πρακτικές για την συμπερίληψη των εργαζομένων προωθώντας μια κουλτούρα ισότητας.Οι συμμετέχοντες έχουν την ευελιξία να επιλέξουν συγκεκριμένες ενότητες που ευθυγραμμίζονται με τους οργανωσιακούς τους στόχους, με κάθε επιτυχή ολοκλήρωση να καταλήγει στην πιστοποίηση "Inclusive Leadership".Η συνεργασία μεταξύ της Humanis και της ACTA σηματοδοτεί μια νέα εποχή ηγεσίας χωρίς αποκλεισμούς, προωθώντας θετική οργανωσιακή αλλαγή και καλλιέργεια ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου κάθε άτομο μπορεί να αισθάνεται ψυχολογικά ασφαλής να είναι ο εαυτός του.Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: