Αγορά ακινήτων: e-συμβόλαια με ένα κλικ στα Κτηματολόγια

Με την κυβέρνηση να έχει ως βασική αποστολή της στη δεύτερη τετραετία τις μάχες της καθημερινότητας, ένα από τα υπουργεία που θα κληθούν να σηκώσουν μεγάλο φόρτο θα είναι και πάλι το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Και μία από τις μεγαλύτερες καυτές πατάτες για τον νέο υπουργό Δημήτρη Παπαστεργίου και τον υφυπουργό Κωνσταντίνο Κυρανάκη είναι αυτή τουτου οποίου τα γραφεία, ειδικά στην Αττική, φαίνεται να έχουν φρακάρει. Υπό αυτό το πρίσμα, οι άμεσες πρωτοβουλίες του υπουργείου αναλαμβάνονται στην κατεύθυνση της διευκόλυνσης των πολιτών για τις συναλλαγές τους με το Κτηματολόγιο, κάτι που επηρεάζει όχι μόνο τους ιδιώτες, αλλά και τους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους που εμπλέκονται σε πράξεις αγοραπωλησίας ακινήτων. Οπως πληροφορείται το «ΘΕΜΑ», στις αρχές της εβδομάδας (Δευτέρα ή Τρίτη) ο κ. Κυρανάκης, που έχει το Κτηματολόγιο στην αρμοδιότητά του, αναμένεται να παρουσιάσει μια νέα πλατφόρμα η οποία θα απευθύνεται σε ιδιώτες και συμβολαιογράφους, ώστε να μπορούν να αναρτούν online τις πράξεις που έπονται της υπογραφής των συμβολαίων. Με δεδομένο ότι περίπου το 75% των πράξεων καταχώρησης στα γραφεία του Κτηματολογίου ανά τη χώρα αφορά τέτοια συμβόλαια, η διευκόλυνση θα είναι εξαιρετικά σημαντική για τους πολίτες που δεν θα χρειάζονται να περιμένουν στην ουρά, ειδικά στα κτηματογραφικά γραφεία της Αττικής, όπου και εντοπίζεται κατά βάση το πρόβλημα έως τώρα.Η εισαγωγή στην εφαρμογή πραγματοποιείται απλώς με τη χρήση των κωδικών Taxisnet του συμβαλλόμενου, ενώ σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο η είσοδος θα γίνεται με τους κωδικούς Taxisnet του νομικού προσώπου και θα πρέπει να αναρτηθούν τα νομιμοποιητικά έγγραφα εκπροσώπησης με τα οποία έχει οριστεί ο νόμιμος εκπρόσωπος στα συνυποβαλλόμενα της πράξης. Από την ανάρτηση και μετά, το κτηματογραφικό γραφείο αναλαμβάνει την αξιολόγηση της νομιμότητας της συναλλαγής και στη συνέχεια προβαίνει στην τιμολόγηση, η οποία κοινοποιείται με email.Σύμφωνα με πληροφορίες, ήδη σε γραφεία του Κτηματολογίου έχουν αναρτηθεί επιγραφές με τις οποίες καλούνται οι πολίτες να αναρτήσουν τις εν λόγω πράξεις με ένα απλό pdf μέσω του ktimatologio.gov.gr. Εφόσον η πλατφόρμα αποδειχθεί εύχρηστη και οι συμβολαιογράφοι με τους οποίους το υπουργείο είναι σε ανοιχτή γραμμή κατευθύνουν τους πολίτες προς την ηλεκτρονική ανάρτηση των εγγράφων, τότε η εκτίμηση είναι ότι τα κτηματογραφικά γραφεία θα πάρουν σημαντική ανάσα.Η εν λόγω πλατφόρμα, όμως, θα είναι μόνο η αρχή των κυβερνητικών παρεμβάσεων προκειμένου το Κτηματολόγιο να αλλάξει πρόσωπο. Ο βασικός στόχος που έχει τεθεί και περιλαμβάνεται στον μπλε φάκελο που παρέλαβαν οι κύριοι Παπαστεργίου και Κυρανάκης είναι η πλήρης κτηματογράφηση της χώρας έως το 2025.Με άλλα λόγια, να μην υπάρχουν εκκρεμότητες εντός της επόμενης διετίας. Για να συμβεί αυτό, βεβαίως, θα πρέπει να κλείσει και μια σειρά εκκρεμοτήτων που υπάρχουν και σωρεύονται στα κτηματογραφικά γραφεία, κυρίως της Αττικής, αλλά και της Θεσσαλονίκης. «Ο βασικός μας στόχος είναι να σταματήσει να ταλαιπωρείται ο κόσμος στα κτηματογραφικά γραφεία της χώρας», αναφέρει στο «ΘΕΜΑ» ανώτατη πηγή του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης περιγράφοντας την κεντρική στόχευση.Σύμφωνα με την εκτίμηση του υπουργείου, έως το τέλος του έτους οι εκκρεμότητες που θα υπάρχουν για ελέγχους νομιμότητας θα ανέρχονται σε περίπου 100.000. Με αυτό το δεδομένο θα μπουν στο παιχνίδι το επόμενο διάστημα και δικηγόροι-μέλη του ΔΣΑ, με τον οποίο έχει ήδη υπάρξει σχετική συνεννόηση προκειμένου να αναλάβουν και ορισμένοι εξ αυτών ελέγχους νομιμότητας, με σκοπό να αποφορτιστούν τα κτηματογραφικά γραφεία.Ενα ακόμα μέτρο που είναι προς συζήτηση αφορά την επαναφορά των ψηφιακών ραντεβού που ίσχυσαν το προηγούμενο διάστημα. Και αυτό το θέμα έχει πέσει στο τραπέζι του υπουργείου και των ενώσεων των συμβολαιογράφων και των δικηγόρων, με τους συμβολαιογράφους να αναλαμβάνουν δέσμευση ότι, εφόσον το μέτρο επαναδρομολογηθεί, θα το στηρίξουν εν τοις πράγμασι.Η επόμενη μέρα για το Κτηματολόγιο, όμως, μπορεί να περιλαμβάνει και παρεμβάσεις... out of the box. Μπορεί η σημερινή κατάσταση της υπηρεσίας να μην επιτρέπει εύκολα τον μακρόπνοο οραματισμό, όμως στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκτιμούν ότι, εφόσον τα πράγματα μπουν σε μια σειρά με τις άμεσες παρεμβάσεις και η κατάσταση ρολάρει, τότε το επόμενο βήμα θα πρέπει να συνιστά και τομή στον τρόπο λειτουργίας του Κτηματολογίου.Υπό αυτό το πρίσμα, μία από τις προτεραιότητες είναι και η προοδευτική εφαρμογή της Τεχνητής Νοημοσύνης προκειμένου να επιταχυνθεί η συνολική διαδικασία κτηματογράφησης, αλλά και αυτή του ελέγχου νομιμότητας των εγγράφων. Το εν λόγω σχέδιο δεν είναι ακόμα ώριμο, πλην όμως είναι ένα δείγμα των προθέσεων της νέας πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου.