Τράπεζες: Σε επιφυλακή για «πορτοκαλί» δάνεια 5 δισ. ευρώ

Κλείσιμο

Την πορεία των δανείων που βρίσκονται ένα βήμα πριν το… κόκκινο παρακολουθούν οι τράπεζες , αναζητώντας τρόπους έτσι ώστε αυτά, όχι μόνο να μην καταλήξουν στη δεξαμενή των NPLs, αλλά και να επιστρέψουν όσο το δυνατόν πιο άμεσα στην πρότερη – εξυπηρετούμενη – κατάστασή τους.Ειδικότερα, στελέχη της αγοράς που βρέθηκαν σε συνέδριο της DDC Financial Group αναφέρθηκαν στις προκλήσεις, αλλά και τις ευκαιρίες, που ενδεχομένως να προκύψουν από την ανάγκη διαχείρισης των δανείων αβέβαιης είσπραξης (Unlikely To Pay), που στην Ευρώπη βαίνουν αυξανόμενα.Οι ελληνικές τράπεζες, πάντως, σύμφωνα με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδος (ΣΕΣΜΑ),, στα τέλη του περασμένου Δεκεμβρίου διέθεταν δάνεια αβέβαιης είσπραξης (Unlikely To Pay), ύψους 6,5 δισ. ευρώ. Έξι μήνες μετά, ωστόσο, αυτά «άγγιζαν» τα 4,8 δισ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση 26% ή 1,7 δισ. ευρώ. «Η αύξηση των ‘κόκκινων’ δανείων εκείνη την περίοδο ήταν μόλις 500 εκατ. ευρώ. Άρα, δάνεια UTPs, ύψους 1,2 δισ. ευρώ, δεν εμφάνισαν καθυστέρηση, όπως, ίσως, αναμενόταν», ανέφερε χαρακτηριστικά.Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr