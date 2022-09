NOVA: «Τώρα ξεκινά ο ανταγωνισμός στα telecoms» -Τι σηματοδοτούν οι επενδύσεις για ανάπτυξη δικτύου 10 Gigabit

Κλείσιμο

Τους βασικούς άξονες του επενδυτικού πλάνου της Nova , μέλος του τηλεπικοινωνιακού ομίλου, το οποίο θα ξεπεράσει τακαι την στρατηγική για την ανάπτυξη υποδομών εθνικής σημασίας, δημιουργώντας το δικό της, παρουσίασαν σε ειδική εκδήλωση στο Μουσείο Μπενάκη η CEO του Ομίλου United Group,, o πρόεδρος του ΔΣ της Nova και πρόεδρος της BC Partners στην Ευρώπη,, και ο CEO της Nova,Η United Group (UG) μετά την εξαγορά της Nova αρχικά και στη συνέχεια της WIND Ελλάς έχει δημιουργήσει έναν νέο ισχυρό πόλο στην ελληνική τηλεπικοινωνιακή αγορά, με περίπου 5 εκατομμύρια συνδρομητές και πανελλαδικό δίκτυο που υπερβαίνει τα 200 καταστήματα. Η Nova στο πλαίσιο του πενταετούς στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης ανακοίνωσε πως θα δημιουργήσει το δικό της ιδιόκτητο δίκτυο οπτικών ινών (Fiber to the home), και θα συνεχίσει να επενδύει σε δίκτυα νέας γενιάς (5G). Στο πλαίσιο αυτό, η Νοva θα αναπτύξει υπερσύγχρονο δίκτυο οπτικών ινών 10 Gigabit, παρέχοντας κάλυψη με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home) στο 40% του ελληνικού πληθυσμού, καθώς και σε επιχειρήσεις, καλύπτονταςτης χώρας.Με την επένδυση αυτή οι επικεφαλής του Ομίλου ανέφεραν πως η Nova θα εγκαταστήσει υποδομές για το μέλλον, με την ανάπτυξη 22.000 χιλιομέτρων οπτικών ινών νέας γενιάς, που θα ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες για υπερυψηλές ταχύτητες. Μέχρι τον προσεχή Νοέμβριο οι συνδρομητές της Nova θα έχουν ταχύτητες 1 Gigabit, μέσα από το λανσάρισμα νέων εμπορικών πακέτων οπτικής ίνας για το σπίτι (FTTH), οι τιμές των οποίων θα ανακοινωθούν τότε .Διαβάστε αναλυτικά στο newmoney.gr