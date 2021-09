Ισχυρή πνοή στην τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας με το νέο ξενοδοχείο Athens Capital

Πρόσοψη του ξενοδοχείου Athens Capital Hotel-MGallery Collection, του πρώτου MGallery στην Ελλάδα.

Η κυρία Χλόη Α. Λασκαρίδη, Εκτελεστική Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε., κατά την ομιλία της στην τελετή των εγκαινίων.

Οι κ.κ. Χλόη Α. Λασκαρίδη, Θανάσης Λασκαρίδης, Sébastien Bazin,Maud Bailly

Η κυρία Maud Bailly, CEO Accor Southern Europe κατά την ομιλία της στην τελετή των εγκαινίων.

Ο κ. Sébastien Bazin, Chairman & CEO Accor κατά την ομιλία του στην τελετή των εγκαινίων.

Από αριστερά προς τα δεξιά: Οι κ.κ. Ευριπίδης Τζήκας, Γενικός Διευθυντής Athens Capital Hotel-MGallery Collection, Patrick MaisonnaveΓάλλος Πρέσβης, Sébastien Bazin, Chairman & CEO Accor, Χλόη Α. Λασκαρίδη, Εκτελεστική Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε., Maud Bailly, CEO Accor Southern Europe, Βασίλης Κικίλιας, Υπουργός Τουρισμού στην τελετή των εγκαινίων του Athens Capital Hotel-MGallery Collection





Επίσημα, λαμπερά εγκαίνια χθες για το νέο ξενοδοχείο του ομίλουστο Σύνταγμα, το, το τρίτο ξενοδοχείο με την υπογραφή της οικογένειας Λασκαρίδη στην «καρδιά» της Αθήνας, αποτελώντας μάλιστα και τη μεγαλύτερη ξενοδοχειακή επένδυση που ολοκληρώθηκε εν μέσω πανδημίας στην πρωτεύουσα.«Πιστεύουμε στην Αθήνα σαν προορισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά η, Εκτελεστική Πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε., προσθέτοντας ότι «το νέο ξενοδοχείο έχει ήδη γίνει τοπόσημο για την πόλη και είμαστε πολύ χαρούμενοι για τα πρώτα σχόλια των επισκεπτών του».Το νέο, στη γωνία της οδού Πανεπιστημίου με την οδό Κριεζώτου, φέρει την υπογραφή της αλυσίδας ΜGallery του ξενοδοχειακού κολοσσού της Accor, με πάνω από 5.000 ξενοδοχεία. Ο μεγαλύτερος ευρωπαϊκός ξενοδοχειακός όμιλος, μέσα από τη συνεργασία του με τον όμιλο ΛΑΜΨΑ ενισχύει, με αυτό τον τρόπο τη θέση του στην ξενοδοχειακή αγορά της Αθήνας και δη στον τουρισμό πολυτελείας μέσα από ένα brand που κάνει τώρα πρεμιέρα στην Ελλάδα. «Η συγκεκριμένη συνεργασία συνέπεσε με μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας, γεγονός που την καθιστά ακόμη πιο σημαντική, με το Athens Capital Hotel - MGallery Collection να δίνει νέα πνοή στην τουριστική ανάπτυξη της Αθήνας. Η έναρξη της λειτουργίας του ξενοδοχείου ήρθε σε μια πολύ ξεχωριστή στιγμή για εμάς, στον εορτασμό των 100 χρόνων της ΛΑΜΨΑ στον κλάδο της φιλοξενίας. Είναι μεγάλη μας χαρά να γιορτάζουμε αυτή τη στιγμή-ορόσημο για τον Όμιλο με την αρχή της νέας δυναμική σύμπραξης με την Accor», ανέφερε η κ. Λασκαρίδη.«Ως όμιλος ανοίγουμε σχεδόν ένα ξενοδοχείο την ημέρα, αλλά δεν είναι σαν αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Accor o οποίος ήρθε στη χώρα μας με αφορμή ακριβώς τα εγκαίνια της νέας μονάδας. «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος για αυτή τη συνεργασία, καθώς η Ελλάδα αποτελεί σημαντικό και στρατηγικό προορισμό για την Accor. Η γνήσια φυσική ομορφιά, ο αρχαίος και σύγχρονος πολιτισμός και το απαράμιλλο πάθος για τη φιλοξενία που διακρίνουν τη χώρα ταιριάζουν μοναδικά με όλα όσα πρεσβεύει ο Όμιλος. Ανυπομονούμε για τη συνέχεια της συνεργασίας μας με τη ΛΑΜΨΑ δουλεύοντας μαζί πάνω σε δυναμικό project όπως το Athens Capital Hotel - MGallery Collection».Παρούσα ήταν και η διευθύνουσα σύμβουλος για τη Νότια Ευρώπη κ., δηλώνοντας μάλιστα λάτρης της χώρας μας, η οποία κατάφερε να ξεπεράσει την δεκαετή οικονομική κρίση, με τον κλάδο του τουρισμού ειδικά να αποδεικνύεται ιδιαίτερα ανθεκτικός. «Όταν ξεκινήσαμε να σχεδιάζουμε τη φιλοσοφία πίσω από το brand της MGallery Hotel Collection, ο μοναδικός χαρακτήρας, η δημιουργικότητα και η αυθεντικότητα ήταν οι βασικοί άξονες. Η Αθήνα, λοιπόν, δεν θα μπορούσε παρά να είναι η προφανής επιλογή για να φιλοξενήσει ένα ξενοδοχείο της MGallery. Η έντονη ζωή της πόλης, η ενέργειά της, η τέχνη - παλιά και νέα - που πρωταγωνιστεί ταιριάζουν απόλυτα με το brand και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που πλέον είμαστε και εμείς μέρος όλων αυτών. Είναι πραγματική τιμή να ενώνουμε ξανά τις δυνάμεις μας με τόσο αξιόλογους συνεργάτες - ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο στην Ελλάδα και δουλεύοντας μαζί για να γράψουμε περισσότερες πραγματικές ιστορίες φιλοξενίας (Stories That Stay)».Στα λαμπερά εγκαίνια χθες, με οικοδεσπότες την οικογένεια Λασκαρίδη, παρευρέθηκαν ηχηρά ονόματα από τον πολιτικό στίβο και το εγχώριο επιχειρείν και φυσικά η ηγετική ομάδα της Accor. Το παρών έδωσε ο υπουργός Ανάπτυξης κι Επενδύσεων κ. Αδωνις Γεωργιάδης, ο νέος υπουργός Τουρισμού κ.μαζί με τη σύζυγό του Τζένη Μπαλατσινού, ο πρώην υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης, η υφυπουργός Τουρισμού κ. Σοφία Ζαχαράκη, o δήμαρχος της Αθήνας κ. Κώστας Μπακογιάννης, ο Γάλλος πρέσβης κ. Πατρίκ Μεζονάβ, οι θεσμικοί φορείς του τουρισμού όπως ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων κ. Γιάννης Ρέτσος, ο πρόεδρος του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Αλέξανδρος Βασιλικός, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων κ. Γρηγόρης Τάσιος, η διευθύνουσα σύμβουλος της Marketing Greece κ. Ιωάννα Δρέττα, ο διευθύνων σύμβουλος της ΛΑΜΨΑ κ. Τάσος Χωμενίδης, ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank κ. Φωκίων Καραβίας, ο Σπύρος Διβάνης του ομίλου Διβάνη, Αντρέας Μάνεσης του τουριστικού οργανισμού Manessis Travel, η κ. Τζένη Μήτση των Mitsis Hotels, o κ. Καλλίνικος Καλλίνικος του ομίλου Goldair, ο κ. Γιώργος Βερνίκος πρόεδρος της Vernicos Yacths κ.ά.Όλοι οι παρευρισκόμενοι εντυπωσιάστηκαν από το ξενοδοχείο, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για τον νέο φάρο φιλοξενίας και πολιτισμού της Αθήνας. Το Athens Capital Hotel είναι το πρώτο ξενοδοχείο της MGallery Hotel Collection στη χώρα συστήνοντας τη φιλοσοφία της στο ελληνικό κοινό και αποτελώντας παράλληλα μια πολύ σημαντική κίνηση για την Accor, καθώς η Ελλάδα έχει αναδειχθεί σε στρατηγικό προορισμό επενδύσεων διεθνώς. Έχοντας συμπληρώσει έναν αιώνα στον κλάδο της φιλοξενίας, ο ιστορικός ξενοδοχειακός Όμιλος ΛΑΜΨΑ, που προσφέρει εμπειρίες υψηλών προδιαγραφών διεθνούς επιπέδου, συνεργάζεται για δεύτερη φορά με την Accor, έπειτα από το Mercure Excelsior στο Βελιγράδι.Στεγασμένο σε ένα εντυπωσιακό κτίριο που χρονολογείται από το 1959, στην πιο ιστορική πλατεία της Αθήνας, το Athens Capital Hotel-MGallery Collection αποτέλεσε επένδυση της τάξεως των 25 εκατ. ευρώ.Το ξενοδοχείο αποτελεί μέλος της οικογένειας των ΜGallery του ομίλου Accor και όπως επισημαίνεται χαρακτηριστικά «ακολουθώντας ακριβώς τη φιλοσοφία των MGallery, το ξενοδοχείο εξασφαλίζει μια μοναδική εμπειρία high end φιλοξενίας, συνδυάζοντας τα καλύτερα στοιχεία από τους τομείς της αρχιτεκτονικής και της διακόσμησης, της γαστρονομίας και της τέχνης».Το Athens Capital-MGallery διαθέτει 177 δωμάτια και σουίτες, με διαχρονική αισθητική, εκλεπτυσμένη διακόσμηση και υψηλού επιπέδου προσωποποιημένες υπηρεσίες, ειδικά σχεδιασμένες για τις ανάγκες και την άνεση κάθε επισκέπτη, είτε αυτός ταξιδεύει για επαγγελματικούς λόγους, είτε για αναψυχή. Ανάμεσα στις σουίτες, ξεχωρίζει η Προεδρική Σουίτα με την εντυπωσιακά μεγάλη βεράντα της και την πανοραμική θέα στην Αθήνα και στον Λόφο του Λυκαβηττού.Ιδιαίτερη φροντίδα έχει δοθεί στον κοσμικό χαρακτήρα του ξενοδοχείου, στη γαστρονομία και στην αναψυχή, για όλες τις ώρες της μέρας. Το Galerie Café, στο ισόγειο, αφουγκράζεται την καθημερινότητα της πόλης. Στο εστιατόριο MFlavours, ο καταξιωμένος chef Δημήτρης Μπούτσαλης, δημιουργεί εξαιρετικές γεύσεις ελληνικής και μεσογειακής κουζίνας.Στο Mappemonde Bar & Lounge, στον δέκατο όροφο, όπου βρίσκεται και η infinity pool, όλη η Αθήνα απλώνεται στα μάτια του επισκέπτη, από τον Υμηττό μέχρι την Πάρνηθα και από τον Λυκαβηττό και την Ακρόπολη, μέχρι την Αίγινα!Το νέο ξενοδοχείο φέρνει και μία εικαστική «πνοή» στο Σύνταγμα φιλοξενώντας έργα Ελλήνων δημιουργών που έχουν αγοραστεί ειδικά για το ξενοδοχείο ή ακόμη έχουν παραχωρηθεί από την προσωπική συλλογή της οικογένειας Λασκαρίδη.Η Τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι όλων των ξενοδοχείων της οικογένειας Λασκαρίδη αλλά και της MGallery Hotel Collection – εξού και το «Gallery» - και το Athens Capital Hotel-MGallery πρωτοστατεί σε αυτό το πεδίο. Στην κεντρική «σκηνή», στο Αίθριο του ξενοδοχείου, δεσπόζει το Mappemonde, ένα εμβληματικό έργο ζωής του μεγάλου Ελληνα γλύπτη Γεώργιου Λάππα. Το κεντρικό κομμάτι της σύνθεσης βρίσκεται στον δέκατο όροφο και τα 3.000 κομμάτια που το αποτελούν, διατρέχουν όλους τους ορόφους μέχρι το ισόγειο, δημιουργώντας ένα μοναδικό θέαμα που συναρπάζει.Άλλα σημαντικά έργα αναγνωρισμένων και ανερχόμενων Ελλήνων καλλιτεχνών, όπως οι Γιάννης Μόραλης, Γιάννης Αδαμάκος, Δημοσθένης Κοκκινίδης, Παναγιώτης Τέτσης, Ιωάννης Σταύρου, Ιωάννης Παπανελόπουλος, Σπύρος Βασιλείου, Ευάγγελος Νανόπουλος, Τάσος Χώνιας, Χρήστος Μπαλούκος και Χριστόφορος Μπαλαμπανίδης, κοσμούν όλους τους κοινόχρηστους χώρους.H Αccor, ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της φιλοξενίας παγκοσμίως αποτελείται από περισσότερες από 5.100 ξενοδοχειακές μονάδες και 10.000 εγκαταστάσεις F&B σε 110 χώρες. Ο όμιλος διαθέτει ένα από τα πιο ποικίλα και πλήρως ολοκληρωμένα οικοσυστήματα φιλοξενίας το οποίο περιλαμβάνει πολυτελή και premium brands, μεσαίας κλίμακας και οικονομικές προτάσεις, μοναδικά lifestyle concepts, venues ψυχαγωγίας και διασκέδασης, εστιατόρια και bars, branded ιδιωτικές κατοικίες, και άλλα. Περισσότερα από 68 εκατ. μέλη επωφελούνται από το ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανταμοιβής ALL - Accor Live Limitless - το οποίο παρέχει ένα εύρος ανταμοιβών, υπηρεσιών και εμπειριών. Μέσω του προγράμματος Planet 21 – Acting Here καθώς και των πρωτοβουλιών Accor Solidarity, RiiSE και ALL Heartist Fund ο όμιλος είναι επικεντρωμένος στην ενίσχυση του θετικού αντίκτυπού του στην κοινωνία μέσω της επιχειρηματικής ηθικής, του υπεύθυνου τουρισμού, της βιωσιμότητας του περιβάλλοντος, της διάδρασης με την τοπική κοινότητα, της ποικιλομορφίας και της συμμετοχής. Η Accor, η οποία ιδρύθηκε το 1967, εδρεύει στη Γαλλία και είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο Euronext Paris και στην αγορά OTC στις Ηνωμένες Πολιτείες.Οσον αφορά τα ξενοδοχεία ΜGallery με περισσότερες από 100 εντυπωσιακές boutique μονάδες σε όλο τον κόσμο, κάθε MGallery «έχει μια μοναδική ιστορία να αφηγηθεί, εμπνευσμένη από τον προορισμό που το φιλοξενεί», όπως επισημαίνεται σχετικά. Μερικές από τις πιο γνωστές μονάδες MGallery είναι τα Hotel Molitor Paris, INK Hotel Amsterdam, Queens Hotel Cheltenham στην Αγγλία, Santa Teresa Hotel Rio de Janeiro, Hotel Lindrum Melbourne στην Αυστραλία, Muse Bangkok Langsuan στην Ταϊλάνδη, και Hotel des Arts Saigon στο Βιετνάμ. Η MGallery είναι μέλος της Accor, ηγέτιδας δύναμης στην ολιστική φιλοξενία (augmented hospitality) παγκοσμίως, η οποία προσφέρει μοναδικές εμπειρίες σε περισσότερες από 5.100 ξενοδοχειακές μονάδες και 10.000 F&B venues σε 110 προορισμούς.Η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε», η πλέον ιστορική και εμβληματική εταιρεία ξενοδοχείων στην Ελλάδα, συμφερόντων της οικογένειας Αθανασίου Λασκαρίδη, είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο από το 1947 και δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα του τουρισμού, έχοντας στην ιδιοκτησία της το Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρεταννία και το Ξενοδοχείο King George στην Αθήνα, το Ξενοδοχείο Sheraton στη Ρόδο, το Hyatt Regency Belgrade και το Mercure Excelsior στο Βελιγράδι.