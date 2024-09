Επιστροφή στα κέρδη για το Χρηματιστήριο Αθηνών - Ποιες μετοχές ξεχώρισαν

Οι αγορές «απαντούν» με ράλι στην επιθετική μείωση των επιτοκίων από την Federal Reserve (κατά 50 μονάδες βάσης, αντί για 25 που προβλεπόταν αρχικά), την πρώτη μετά από τέσσερα χρόνια, που αντανακλά την πρόθεση της κεντρικής τράπεζας να κατευθύνει την αμερικανική οικονομία σε ήπια «προσγείωση» (soft landing), όπως αναφέρει η Eurobank Equities. Από την πλευρά του ο επικεφαλής της Fed, Τζερόμ Πάουελ, αφήνει ανοικτά όλα τα ενδεχόμενα για μελλοντικές μειώσεις.Σε εγχώρια επίπεδο, την Παρασκευή (20/9) αναμένουμε την αναδιάρθρωση (rebalancing) των δεικτών του FTSE Global Equity. Υπενθυμίζεται ότι η εξαμηνιαία ανασκόπηση του δείκτη είχε ως αποτέλεσμα την αναβάθμιση της Cenergy στον δείκτη FTSE Emerging Europe Large Cap και τον υποβιβασμό της Viohalco στον δείκτη FTSE Emerging Mid Cap. Η Intralot προστέθηκε επίσης στον Mid Cap και στον δείκτη FTSE All-World. Ως αποτέλεσμα, οι ελληνικές μετοχές που απαρτίζουν τον FTSE All-World Index θα ανέλθουν σε 29. Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ τη Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου.Στο επίκεντρο της προσοχής παραμένει ο ΑΔΜΗΕ. Παρά την πρόοδο που σημειώθηκε στο υπουργικό συμβούλιο της Κύπρου την Τρίτη (17/9), η σημερινή συνάντηση μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Νίκου Χριστοδουλίδη πραγματοποιήθηκε εν μέσω χαμηλών προσδοκιών για εξεύρεση κοινά αποδεκτής λύσης όσον αφορά την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Την πολιτική της δέσμευση για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο του έργου εξέφρασε επίσημα η κυπριακή πλευρά. Στο πεδίο των εταιρικών αποτελεσμάτων, η Viohalco, η Attica Bank και η Lavipharm ανακοινώνουν τις εξαμηνιαίες επιδόσεις τους, μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρίασης.Το Χ.Α. «δεν κατάφερε το τελευταίο διάστημα να εκμεταλλευτεί το υποστηρικτικό διεθνές χρηματιστηριακό περιβάλλον και να καταστεί περισσότερο ενδιαφέρον στα μάτια εγχώριων και ξένων επενδυτών. Η αξία των ημερήσιων συναλλαγών βλέπει στις περισσότερες συνεδριάσεις το ψυχολογικό ορόσημο των 100 εκατ. ευρώ “με τα κυάλια” και ενώ πλησιάζουμε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπερ σημαίνει ότι οι εν δυνάμει επενδυτές είναι… “back to school” και όχι στις παραλίες», αναφέρει ο πιστοποιημένος τεχνικός αναλυτής, κ. Πέτρος Στεριώτης, στο εβδομαδιαίο του σχόλιο για το Χρηματιστήριο και προσθέτει, μεταξύ άλλων:«Το “βάρος” πλέον πέφτει στις επικείμενες ανακοινώσεις για τη δημόσια προσφορά της Εθνικής Τράπεζας, την επιστροφή της Τράπεζας Κύπρου στο ΧΑ και την αύξηση κεφαλαίου της Attica Bank, δηλ. σε κρίσιμα εταιρικά γεγονότα τα οποία θα αποζητήσουν από τα ενεργά χαρτοφυλάκια ρευστότητα, είτε “φρέσκια” είτε με “ανακάτεμα” της παλιάς, και τα οποία επιτείνουν την στάση αναμονής των συμμετεχόντων.Στα θεμελιωδώς “δυνατά χαρτιά” του ΧΑ συνεχίζουν να συγκαταλέγονται η ισχυρή κερδοφορία 1ου εξαμήνου και οι ευοίωνες προοπτικές των εισηγμένων, στοιχεία όμως τα οποία πιθανώς έχουν ήδη προεξοφληθεί σε σημαντικό βαθμό και δεν “εκπλήσσουν” πλέον την Αγορά.Για αύριο Παρασκευή (20/9) είναι προγραμματισμένο το triple witching, δηλ. η λήξη των παραγώγων συμβολαίων στο ΧΠΑ. Σε διεθνές επίπεδο ξεχωρίζουμε τις αυριανές επιτοκιακές ανακοινώσεις της Τράπεζας της Ιαπωνίας, στις οποίες τον Αύγουστο αρκετοί αναλυτές απέδωσαν το αλησμόνητο παγκόσμιο Κραχ της 5/8 λόγω των συνεπειών που η ίσως απροσδόκητη αύξηση του βασικού επιτοκίου της Bank of Japan επέφερε στο carry trade.Διαγραμματικά, το εβδομαδιαίο κλείσιμο του Γενικού Δείκτη θα “κριθεί” αναφορικά με τη σχέση του ως προς τον κινητό μέσο όρο 200 ημερών, ο οποίος βρίσκεται πέριξ των 1.400 μονάδων, ενώ πειστική ανοδική κίνηση “απαιτεί” τιμές υψηλότερα από την αντίσταση των 1.450 μονάδων».Σε έντονα ανοδικό έδαφος ξεκίνησε η συνεδρίαση της Πέμπτης στην Wall Street. Κοντά σε νέα ιστορικά υψηλά ο Dow Jones και ο S&P 500, κερδίζοντας +1% και +1,6%, αντίστοιχα. «Άλμα» +2,4% καταγράφει ο Nasdaq. Με απώλειες πέριξ του -0,25% με -0,3% ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Τετάρτης, αποδεικνύοντας ότι οι επενδυτές είχαν προεξοφλήσει τη μείωση των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ. Σήμερα, ωστόσο, οι αγοραστές κάνουν… all in. Υπενθυμίζεται ότι η Fed έθεσε σε εφαρμογή το σχέδιο της νομισματικής χαλάρωσης, προχωρώντας σε περικοπή των επιτοκίων κατά μισή ποσοστιαία μονάδα (-0,5%).Ισχυρή άνοδο, και μάλιστα κοντά σε επίπεδα ρεκόρ, καταγράφουν τα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, καθώς οι traders καλωσορίζουν την επιθετική μείωση επιτοκίων της Fed. Στο +1,2% διαπραγματεύεται ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600. Ξεχωρίζουν ο CAC 40 στο Παρίσι με κέρδη +1,9% και ο DAX στην Φρανκφούρτη με +1,4%. Πιο ήπια η άνοδος του βρετανικού FTSE 100 (+0,75%), μετά την απόφαση της Τράπεζας της Αγγλίας να κρατήσει αμετάβλητα τα επιτόκια. Θετικά πρόσημα και στα ασιατικά χρηματιστήρια. Ο ιαπωνικός δείκτης Nikkei πρωταγωνίστησε με +2,15%, που μεταφράζεται σε κέρδη 782 μονάδων. «Άλμα» +2% και για τον Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ.