Ολοκληρώθηκε το διεθνές διαδικτυακό συνέδριο του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διαδικτυακό διεθνές συνέδριο του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού με τίτλο Financial literacy enhancement in Greece την Παρασκευή 23 Απριλίου .Η δράση αυτή ήταν στα πλαίσια της προώθηση της ατζέντας για την ενίσχυση του χρηματοοικονομικές παιδείας στην Ελλάδα, μιας και ο Απρίλιος θεωρείται παγκοσμίως ως μήνας Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού και ταυτόχρονα της δράσης του ΟΟΣΑ Global Money Week στις οποίες το Ινστιτούτο συμμετέχει ενεργά.Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε από την διαδικτυακή πλατφόρμα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και ήταν υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου του Πειραιά ,της Τράπεζας της Ελλάδας και του Χρηματιστηρίου των Αθηνών .Στο συνέδριο γράφτηκαν γύρω στα 200 άτομα και οι τελικές συμμετοχές ξεπέρασαν τις 100 .Στην εκδήλωση απηύθυναν χαιρετισμό ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Καθηγητήςκαι ο Διευθύνων Σύμβουλος του Χρηματιστηρίου των Αθηνών ΚοςΣημαντική και ιδιαίτερα επίκαιρη παρέμβαση έκανε ο ειδικός γραμματέας Ιδιωτικού Χρέους Κοςμε θέμα «Υπερχρέωση και Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός ».Ακολούθησαν οι βασικές τοποθετήσεις των Καθηγητών κκκαιΟ Καθηγητής Μακροοικονομικής και Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Γκαίτε και Διευθυντής του Κέντρου Χρηματοοικονομικών Μελετών (Center for Financial Studies - CFS) κος Χαλιάσος παρουσίασε εξαιρετικά ενδιαφέροντα επιστημονικά ευρήματα για τις επιπτώσεις της πανδημίας σε διάφορες ομάδες του πληθυσμού ,αλλά και την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων προστασίας των πολιτών από ανάλογα χρηματοοικονομικά shocks ,δίνοντας έμφαση στις αξίες και την χρησιμότητα της χρηματοοικονομικής παιδείας .Ο τίτλος της ομιλίας του ήταν : Η ενίσχυση των χρηματοοικονομικών επιλογών ως μοχλός αποφυγής της κοινωνικής πόλωσης.Στην συνέχεια ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο της Γκλασκώβης στην Σχολή Διοίκησης Adam Smith και κορυφαίο μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ινστιτούτου παρουσίασε τις τελευταίες τάσεις στην προσωπική Χρηματοοικονομική και συνέδεσε τις εξελίξεις στην ευρωζώνη και τις επιπτώσεις των αποφάσεων για την πράσινη οικονομία με την ευημερία των πολιτών .Επίσης ανέδειξε την χρησιμότητα του μαθήματος της οικιακής οικονομίας και την αναγκαιότητα προσαρμογής της ύλης στην σύγχρονη πραγματικότητα.Ο τίτλος της ομιλίας του ήταν : Στρατηγικές για μια βιώσιμη προσωπική χρηματοοικονομική και το Ελληνικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα.Τέλος ο Καθηγητής Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και Πρόεδρος του Ινστιτούτου Νικόλαος Φίλιππας αφού ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για την πολύτιμη συμμετοχή τους στο συνέδριο , παρουσίασε το έργο του Ινστιτούτου στα 5 χρόνια λειτουργίας του .Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην έκδοση των τριών βιβλίων του Ινστιτούτου για την χρηματοοικονομική εκπαίδευση και ενδυνάμωση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και τόνισε ότι το Ινστιτούτο είναι σε θέση να παρουσιάσει και να ολοκληρώσει ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πρόγραμμα εκπαιδευτικής πολιτικής για όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.Επεσήμανε ότι το Ινστιτούτο έχει την σχετική εμπειρία, αφού το 2018 είχε αναλάβει και παραδώσει μια ολοκληρωμένη μελέτη στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΙΒ) που αφορούσε την αναλυτική καταγραφή των χρηματοοικονομικών μαθημάτων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης στην χώρα μας .Ο τίτλος της ομιλίας του ήταν :Μία Εθνική στρατηγική χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού για την Ελλάδα.Να σημειωθεί ότι και οι τρείς ομιλητές τόνισαν την αναγκαιότητα υλοποίησης μιας Εθνικής Στρατηγικής για τον Χρηματοοικονομικό Αλφαβητισμό που θα οδηγήσει σε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, περισσότερη συνοχή και ευημερία .