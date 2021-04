Η Avis αναδείχθηκε Leasing Company of the Year στα Mobility Awards 2021

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

H Avis, η μεγαλύτερη εταιρία ενοικίασης αυτοκινήτων στην Ελλάδα, αναδείχθηκε Leasing Company of the Year στα Mobility Awards 2021, που πραγματοποιήθηκαν φέτος για δεύτερη συνεχή χρονιά. Η Εταιρία απέσπασε σημαντικές διακρίσεις για τις καινοτόμες πρακτικές, τις τεχνολογίες και τις εφαρμογές της, ενισχύοντας την ηγετική της θέση στον κλάδο μίσθωσης αυτοκινήτων.Η απρόσκοπτη πορεία, τα εξαιρετικά αποτελέσματα, η στρατηγική επένδυση στην πράσινη κινητικότητα και η υψηλή ικανοποίηση των πελατών της Avis, συνέβαλλαν καθοριστικά στο να αναδειχθεί καλύτερη εταιρία Leasing, κερδίζοντας παράλληλα σημαντικά βραβεία στις παρακάτω κατηγορίες:“Green Initiative”, για την επένδυση σε ηλεκτρικά και Plug In υβριδικά αυτοκίνητα, με στόχο την εξοικονόμηση εξόδων, αλλά και την ουσιαστική συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα του πλανήτη, μειώνοντας τις εκπομπές ρύπων και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα του στόλου της.“Customer Service”, για τα μοναδικά οφέλη, τις σύγχρονες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες της, καθώς και την παροχή υψηλού επιπέδου εξυπηρέτησης στους πελάτες της.“Risk Management / Insurance”, για την υπεύθυνη και ολοκληρωμένη διαχείριση των κινδύνων, καθώς και την άρτια και διαφανή ενημέρωση των πελατών της για τις υπηρεσίες ασφαλιστικής κάλυψης που τους παρέχει.“Remarketing”, για την αποτελεσματική επαναδιάθεση μεταχειρισμένων οχημάτων σε άριστη κατάσταση, με την υπηρεσία Leasing της Avis για μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.Με αφορμή τις διακρίσεις της εταιρίας, ο Ανδρέας Ταπραντζής, Διευθύνων Σύμβουλος της Avis δήλωσε: «Η διάκριση της Avis ως Leasing Company of the Year στα Mobility Awards 2021 επισφραγίζει τη θέση μας στην κορυφή για μια ακόμη χρονιά και μάλιστα σε μια πρωτοφανή συγκυρία για την χώρα μας και τον κόσμο. Ευχαριστώ τους ανθρώπους μας και τους συνεργάτες μας για τη δέσμευσή τους στη στρατηγική και τις προτεραιότητές μας, παρά τις αντιξοότητες, και βεβαίως τους πελάτες μας που μας τιμούν με την εμπιστοσύνη τους. Στην Avis η συνεχής καινοτομία, η αξιοποίηση της τεχνολογίας και η βέλτιστη εξυπηρέτηση και απόλυτη ικανοποίηση των πελατών μας αποτελούν δέσμευση και υπόσχεση.»