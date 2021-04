Financial Times για Ταμείο Ανάκαμψης: Το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» είναι ένα από τα καλύτερα στην ΕΕ

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ως ένα από τα καλύτερα εθνικά προγράμματα στην ΕΕ για το Ταμείο Ανάκαμψης θεωρείται, σύμφωνα με Ευρωπαίο αξιωματούχο που μιλά στους Financial Times, το σχέδιο «Ελλάδα 2.0» το οποίο αναμένεται να κατατεθεί στις Βρυξέλλες την ερχόμενη εβδομάδα.Όπως αναφέρουν οιη Ελλάδα έχει κάνει σημαντική δουλειά στην κατάρτιση ενός σχεδίου απορρόφησης των πόρων από τομε σκοπό την επούλωση των πληγών από την πανδημία αλλά και την αναδιάρθρωση της οικονομίας. Το μείγμα των δράσεων που προβλέπει το σχέδιο που έχει επιβλέψει ο νομπελίστας οικονομολόγος Χριστόφορος Πισσαρίδης αφορούν, μεταξύ άλλων,Η υλοποίηση του σχεδίου ωστόσο δεν είναι μία εύκολη διαδικασία. Όπως λέει η υποδιευθύντρια του think tank «Bruegel» στις Βρυξέλλες, Μαρία Δεμερτζή, μπορεί το «Greece 2.0 να είναι ένα ολοκληρωμένο, φιλόδοξο και μοντέρνο σχέδιο όσον αφορά τις υποσχέσεις», ωστόσο όπως τονίζει«Η απορρόφηση των κονδυλίων της ΕΕ αποτελούσαν ανέκαθεν ζήτημα στη χώρα. Ελπίζω η Ελλάδα να τα καταφέρει καλύτερα αυτή τη φορά» σημειώνει.Η θετική αυτή εξέλιξη πάντως, δεν ήρθε από μόνη της όπως σημειώνουν οι Financial Times. Η αντιδημοφιλής Τρόικα στην Ελλάδα και η εμπειρία των Μνημονίων«Η εμπειρία του προγράμματος βοηθά πολύ», δήλωσε ο αξιωματούχος της ΕΕ στους Financial Times, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η επιτροπή της ΕΕ που εξετάζει τα εθνικά σχέδιο για το Ταμείο Ανάκαμψης συνεργάζεται στενά με τις ελληνικές αρχές εδώ και περισσότερα από δέκα χρόνια.Η εισροή κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση που υπολογίζονται συνολικά στα 57 δισ. ευρώ (32 δισ. ευρώ από τοκαι 25 δισ. ευρώ από τα προγράμματα τύπου) δίνει στην χώρα την ευκαιρία να πραγματοποιήσει μεταρρυθμίσεις που «σκόνταφταν» λόγω του κόστους τους και της κακής δημοσιονομικής κατάστασης.Η εφαρμογή στην πράξη τουθα επιφέρει για παράδειγμα σημαντικά ποσά που θα κατευθυνθούν στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ψηφιοποίηση του δημόσιου τομέα.Μεταξύ των προβλεπόμενων μέτρων είναι η δημιουργία υποδομών 5G, η βελτίωση της σύνδεσης των ελληνικών νησιών με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας, η ψηφιοποίηση των φορολογικών υπηρεσιών και η επανεκπαίδευση ή η «αναβάθμιση» του εργατικού δυναμικού. Το σχέδιο έρχεται επίσης με έναν φιλόδοξο στόχο αύξησης του ελληνικού ΑΕΠ κατά 7% και δημιουργία 180.000 νέων θέσεων εργασίας έως το 2026.