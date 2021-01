6ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σουηδίας: Η μετάβαση της Ελλάδας προς ένα βιώσιμο μέλλον

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τιςκαθώς και τις επαναστατικές αλλαγές που αναμένεται να φέρει η τεχνολογία των δικτύων 5G, βασικός πυλώνας του ψηφιακού μετασχηματισμού που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας, παρουσίασαν οι συμμετέχοντες στη δεύτερη ενότητα του 6ου Επιχειρηματικού , «Η Μετάβαση της Ελλάδας προς ένα Βιώσιμο Μέλλον». To Φόρουμ το οποίο διοργάνωσε το Ελληνο-Σουηδικό Εμπορικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με την, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά την Τρίτη 26 Ιανουαρίου 2021.Κατά την έναρξη του Φόρουμ χαιρετισμό απηύθυνε η πρόεδρος του Ελληνο-Σουηδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κα.η οποία κατέστησε σαφή την ανάγκη μετάβασης τηςμετασχηματισμό που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.Στην σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού για την δημιουργία μιας βιώσιμης κοινωνίας στο μέλλον επικεντρώθηκε, η Πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα κα. Charlotte Sammelin κατά την εναρκτήρια τοποθέτησή της, τονίζοντας ότι ο μετασχηματισμός αυτός μπορεί να ενεργοποιήσει πολλαπλές συνέργειες μεταξύ των δύο χωρών. Με το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού σήμερα να συνδέεται στο internet και το 55% να διαμένει σε πόλεις,, να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που γεννά η υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και να διασφαλίσουν, με την βοήθεια της ψηφιοποίησης, την μετάβαση σε μια βιώσιμη και διασυνδεδεμένη κοινωνία, εξήγησε.Στην θεματική ενότητα «Phaistos Fund – The Ecosystem for the 5th Generation of Networks» ο κ, CEO της 5G Ventures υπογράμμισε πως «η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να χάσει την ευκαιρία που της δίνεται με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση και τα δίκτυα 5G, προκειμένου από τη θέση του ουραγού να βρεθεί στην πρωτοπορία στον χώρο της τεχνολογίας». «Η Ελλάδα μπήκε στα περιοριστικά μέτρα με 4G και προχωρά στην έξοδο με 5G, δεδομένου ότι τα πρώτα εμπορικά δίκτυα είναι ήδη σε λειτουργία», τόνισε.Σε αυτό το πλαίσιο, επισήμανε πως σύμφωνα με σχετική μελέτη επενδύσεις 1,2-1,5 δισ. ευρώ στις υποδομές των δικτύων 5G μπορούν να ενεργοποιήσουν επενδύσεις ως και 5 δισ. σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και να οδηγήσουν στην δημιουργία 50.000-60.000 νέων θέσεων εργασίας.κατά σειρά αποτελέσματος, είναι ο Δημόσιος τομέας & η Υγεία, η μεταποίηση, η ενέργεια & οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και οι μεταφορές & η εφοδιαστική αλυσίδα.Αναφερθείς στην πανευρωπαϊκά πρωτοποριακή επενδυτική πλατφόρμα 5G του Phaistos Fund, εξήγησε ότι το επενδυτικό ταμείο «εξειδικεύεται στη στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον τομέα του 5G οι οποίες φιλοδοξούν να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες που απορρέουν από τις νέες τεχνολογικές υποδομές γιαΚι αυτό γιατί, όπως εξήγησε, η δυναμική των 5G υποδομών αξιοποιείται μόνο εφόσον υπάρχουν καινοτόμες επιχειρηματικές και τεχνολογικές προτάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό κλάδων της οικονομίας και, κατ’ επέκταση, της χώρας.»«Το “Φαιστός”, ξεκινά με αρχικό κεφάλαιο 93 εκατ. ευρώ που προέκυψαν από τη δημοπρασία των αδειών 5G τον περασμένο Δεκέμβριο, όμως η οικονομική δύναμη πυρός του,Η συγκέντρωση κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα μάλιστα, εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί εντός του επόμενου εξαμήνου, οπότε και θα ξεκινήσει η επενδυτική δραστηριότητα του ταμείου», όπως εκτίμησε ο κ. Τζωρτζακάκης.Στη συνέχεια η καVisit and Program Manager της Smart City Sweden, IVL Swedish Environmental Research Institute, παρουσίασε τις έξυπνες και βιώσιμες λύσεις που εφαρμόζει η εταιρεία για την δημιουργία έξυπνων πόλεων, λύσεις που όπως σημείωσε εδράζονται στη στενή συνεργασία της κυβέρνησης με τον ιδιωτικό καιπρακτικές να επιδείξουν σε όσους ενδιαφέρονται να κάνουν την μετάβαση.Tους τρόπους με τους οποίους θα διασφαλίσουμε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα οδηγήσει σε βιώσιμες κοινωνίες απαρίθμησε από πλευράς της η κα. Eva Sattin, Senior Expert and Project Manager – Sustainable Digitalization and Innovation, IVL Swedish Environmental Research Institute. «Η, την βελτιστοποίηση, την καινοτομία και τις κυκλικές ροές υλικών. Ωστόσο η μεγαλύτερη πρόκληση δεν είναι οι δυνατότητες της τεχνολογίας αλλά η ικανότητά μας να την αξιοποιήσουμε σωστά» επεσήμανε προσθέτοντας ότι θα πρέπει να εισάγουμε στην εξίσωση τον αντίκτυπο που μπορεί να έχει η τεχνολογία και οι εφαρμογές της τόσο στο περιβάλλον όσο και στην κοινωνία.Επιπλέον, παρουσιάστηκε και το έξυπνο εργοστάσιο της Calpak, το πρώτο στην Ελλάδα που βασίζεται σε ιδιωτικό δίκτυο κινητής, το οποίομε την Ericsson, την Gizelis Robotics και τον ΟΤΕ, από τους συμμετέχοντες του πάνελ «Smart Factory Greece – Digital Synergy» με συντονίστρια τη δημοσιογράφου του Alpha, κα Μαρία Νικόλτσιου.Αναφερθείσα στην διαδικασία υλοποίησης του συγκεκριμένου πρότζεκτ , η ιδέα για το οποίο γεννήθηκε το 2018, η κα Μαρία Μπούρα, Director, Government & Industry Relations & Innovation της Ericsson Ελλάδος εξήγησε ότι το απαραίτητο συστατικό για την υλοποίηση τέτοιων έργων είναι η καινοτόμα νοοτροπία, κάτι πουΕξίσου απαραίτητο βέβαια, σύμφωνα με την ίδια, είναι και το πνεύμα συνεργασίας που διαπνέει όλους όσους συμμετείχαν στην υλοποίηση του έργου. Η εκπρόσωπος της Ericsson αναφέρθηκε και στις πολλαπλές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η βιομηχανική παραγωγή, σημειώνοντας ότι εξαιτίας αυτών, τα εργοστάσια καλούνται να επενδύσουν σε υψηλής αξιοπιστίας, ευέλικτη και ασφαλή αυτοματοποίηση της παραγωγής, ώστε να αυξήσουν περαιτέρω την εισφορά τους στο παγκόσμιο ΑΕΠ, η οποία σήμερα ανέρχεται στο 16% (μόλις 9,5% στην Ελλάδα). Τέτοιας υψηλής ποιότητας συνδεσιμότητα, μόνον με τη χρήση ιδιωτικών δικτύων κινητής 4G/5G μπορεί να επιτευχθεί. Κλείνοντας την παρέμβασή της η κ. Μπούρα ανέφερε πως «το 5G δεν αποτελεί έναν προορισμό, αλλά μια διαδρομή».Εξηγώντας το τι σημαίνει έξυπνο εργοστάσιο ο κ.αι συνιδρυτής της Caplak ανέφερε ότι πρόκειται για ένα ευέλικτο αυτοματοποιημένο σύστημα παραγωγής που μπορεί να βελτιστοποιήσει το ίδιο την απόδοσή του επανεκτιμώντας τα δεδομένα της παραγωγής και προβλέποντας ακόμα και προβλήματα που μπορούν να προκύψουν στην πορεία. Παράλληλα επεσήμανε ότι ακόμα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα πρέπει να προωθήσουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό για να μπορέσουν να εξελιχθούν στο νέο επιχειρηματικό γίγνεσθαι που γεννά η 4η βιομηχανική επανάσταση και το παράδειγμα της CalpaK θα μπορούσε να εμπνεύσει προς αυτή την κατεύθυνση.Ως την επιτομή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης χαρακτήρισε τα έξυπνα εργοστάσια ο κ. Ευάγγελος Γκιζελής, CEO της Gizelis Robotics αφού μέσα από καινοτόμες πρακτικές επιτυγχάνουν να διασφαλίσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Επισημαίνοντας τον κρίσιμο ρόλο του 5G στον κλάδο των ρομποτικών αυτοματισμών ο κ. Γκιζελής σημείωσε ότι ανοίγει τον δρόμο για ευρύτερη συνεργασία μηχανής κι ανθρώπου, κάτι που θα αυξήσει εντέλει την παραγωγικότητα των επιχειρήσεων αλλά και θα επιταχύνει την παράδοση των αγαθών στους πολίτες-καταναλωτές.Σταστάθηκε από πλευράς του ο κ. Δημήτρης Σαλπέας, Senior Manager, B2B Fixed Core & Connectivity Services του OTE Group, συγκαταλέγοντας σε αυτά την «ευελιξία, την κινητικότητα, την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την επεκτασιμότητα. Τονίζοντας ότι ο Όμιλος ΟΤΕ κατανοεί τον καθοριστικό ρόλο των δικτύων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας αλλά και της οικονομίας, ο κ. Σαλπέας σημείωσε ότι ο οργανισμός έχει επενδύσει τα τελευταία 10 χρόνια σχεδόν 5 δισ. ευρώ για την ανάπτυξη σταθερών και κινητών δικτύων, δρομολογεί επενδύσεις ύψους 2 δισ. ευρώ μέσα στην επόμενη τετραετία και στοχεύει η πληθυσμιακή κάλυψη του 5G να φτάσει στο 50% μέχρι το τέλος του έτους.έχει διεκπεραιώσει ήδη πολλά ICT projects σε Ελλάδα και εξωτερικό και φιλοδοξεί να είναι συνεργάτης επιλογής των επιχειρήσεωνμετασχηματισμό.