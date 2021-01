Ολοκληρώθηκε η συμμετοχή της BULGARTRANSGAZ στον Σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ολοκληρώθηκε σήμερα η συμμετοχή της BULGARTRANSGAZ, διαχειριστή του εθνικού δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου της Βουλγαρίας, με ποσοστό 20% στο μετοχικό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρείας GASTRADE, της εταιρείας που αναπτύσσει τον Τερματικό Σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) Αλεξανδρούπολης, ύστερα από το πράσινο φως που έδωσε η Επιτροπή για την Προστασία του Ανταγωνισμού (Commission for Protection of Competition) της Βουλγαρίας.Τη συμμετοχή της Bulgartransgaz στο έργο είχαν χαιρετίσει από τον περασμένο Αύγουστο οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, κ. Κυριάκος Μητσοτάκης και της Βουλγαρίας, κ. Boyko Borisov στη τελετή υπογραφής των σχετικών συμφωνιών στην Αθήνα.Ο Σταθμός LNG Αλεξανδρούπολης είναι ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά έργα που υλοποιούνται τα τελευταία χρόνια, με μεγάλη σημασία για την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και την ευρύτερη περιοχή, καθώς συμβάλλει καταλυτικά στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης της ΝΑ Ευρώπης, ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τον ανταγωνισμό στη περιοχή και υποστηρίζει τη δημιουργία περιφερειακού κόμβου συναλλαγών φυσικού αερίου (Gas Hub).Το έργο είναι στρατηγικά τοποθετημένο στο σταυροδρόμι του Νότιου και του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου και προσφέρει πρόσβαση σε Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο στις αγορές της Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας, Ρουμανίας, Βόρειας Μακεδονίας και βορειότερα, μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία.Επιπλέον, ο Σταθμός λειτουργεί απόλυτα συμπληρωματικά με τον διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), υποστηρίζοντας τη βιωσιμότητά του κι ταυτόχρονα βρίσκεται σε πλήρη συνέργεια με τις υπόλοιπες υφιστάμενες και νέες στρατηγικές ενεργειακές υποδομές της περιοχής, όπως ο ΤΑΡ, ο διασυνδετήριος αγωγός Βουλγαρίας - Σερβίας καθώς και οι επεκτάσεις της υπόγειας αποθηκευτικής ικανότητας φυσικού αερίου στην ΝΑ Ευρώπη.Tο έργο απολαμβάνει τη διαχρονική στήριξη των Κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Βουλγαρίας αλλά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού είναι ενταγμένο από το 2013 στα Ευρωπαϊκά Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI – Projects of Common Interest).Η συμμετοχή της Bulgartransgaz, δηλαδή του Βουλγαρικού Δημοσίου, στη Gastrade αποδεικνύει το περιφερειακό χαρακτήρα του έργου και αποτελεί καταλυτικό παράγοντα στην ενοποίηση της αγοράς φυσικού αερίου της ΝΑ Ευρώπης και εξασφαλίζει την ενεργειακή ρευστότητα και πλουραλισμό σε όλη τη περιοχή.Ο Σταθμός αποτελείται από την πλωτή μονάδα αποθήκευσης και επαναεριοποίησης LNG (FSRU) με αποθηκευτική ικανότητα 170.000 κυβικών μέτρων LNG και δυναμικότητα αεριοποίησης τουλάχιστον 5,5 δισ. κ.μ. φυσικού αερίου ετησίως, η οποία θα αγκυροβοληθεί στον θαλάσσιο χώρο 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης. Η πλωτή μονάδα θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου μέσω ενός συστήματος αγωγών συνολικού μήκους 28 χλμ.Το έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2023.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Τερματικό Σταθμό LNG Αλεξανδρούπολης μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: http://www.gastrade.gr/en