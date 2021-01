Ευρωπαϊκά βραβεία που διαφημίζουν την Ελλάδα διεθνώς για τη STIRIXIS Group

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρόκειται για την πάνω από σαράντα φορές διεθνώς βραβευμένη εταιρεία στρατηγικής και σχεδιασμού που εξασφαλίζει τη μακροχρόνια επιτυχία των πελατών της και τη μεγιστοποίηση της απόδοσης της επένδυσής τους. Σε συνεργασία με τους πελάτες της σχεδιάζει, βελτιστοποιεί και διαχειρίζεται επιτυχώς επιχειρηματικές ιδέες παγκοσμίως, στους κλάδους της λιανικής, της εστίασης, της φιλοξενίας, της διασκέδασης και αναψυχής, καθώς και στους εργασιακούς χώρους. STIRIXIS Group διαμορφώνει στρατηγικές ανάπτυξης έχοντας πλήρη επίγνωση των σταδίων της υλοποίησης και σχεδιάζει, βάσει στρατηγικής, όλα τα στοιχεία ενός συνεπούς concept, υπηρετώντας το επιχειρηματικό πλαίσιο.«Είμαστε πραγματικά υπερήφανοι που η STIRIXIS Group συνεχίζει τόσα χρόνια να είναι μπροστά από τις εξελίξεις, να οδηγεί την αγορά προς ένα καλύτερο αύριο και να παρέχει αποδεδειγμένη, πρόσθετη αξία σε όλους τους πελάτες της παγκοσμίως», δηλώνει ο Αλέξανδρος Αθανασούλας, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της STIRIXIS Group.Η πιο πρόσφατη διάκριση ήρθε από τα International Property Awards 2020, από τα πιο έγκυρα και ευρέως αναγνωρισμένα βραβεία Αρχιτεκτονικής και Design στον κόσμο. H STIRIXIS Group απέσπασε τρία βραβεία Πέντε Αστέρων, τη μέγιστη διάκριση για τρία έργα της την περασμένη χρονιά, αλλά και δύο πολύ σημαντικές υποψηφιότητες ως «Best in Europe» για δύο από αυτά. Οι αναγνωρίσεις σφραγίζουν ακόμη μια εξαιρετικά επιτυχημένη χρονιά για την εταιρεία και αφορούν projects της Schneider Electric (βραβείο Πέντε Αστέρων-υποψηφιότητα «Best in Europe»), της Pressious Arvanitidis (βραβείο Πέντε Αστέρων-υποψηφιότητα «Best in Europe») και της Perrigo Pharmaceuticals Romania (βραβείο Πέντε Αστέρων).Αναφορικά με την Schneider Electric , ηγέτη στη διαχείριση ενέργειας και αυτοματισμών, η STIRIXIS Group μελέτησε αρχιτεκτονικά, γραφιστικά, αλλά και υλοποίησε με το τμήμα Διοίκησης Έργων της, τα νέα κεντρικά γραφεία, ενσωματώνοντας υπερσύγχρονους αυτοματισμούς, βιοφιλικό σχεδιασμό και πρωτοποριακές λύσεις φωτισμού. Η μελέτη βασίστηκε σε ένα καινοτόμο μοντέλο «υβριδικής», ευέλικτης εργασίας, open plan και hot-desking, με μεγάλη έμφαση στη δημιουργία σημείων συνεργασίας και συνάντησης.Το νέο κτίριο της Pressious Arvanitidis επί της Λεωφόρου Κηφισίας σχεδιάστηκε εξ ’αρχής και υλοποιήθηκε από τη STIRIXIS Group. Ο «μετασχηματισμός» του κτιρίου περιλαμβάνει ευέλικτο εκθεσιακό χώρο, showroom, παραγωγή, γραφεία και το νέο concept ενός «Print café». Με το μοναδικό branding της STIRIXIS Group, τις εντυπωσιακές όψεις και τις καθαρές, επιβλητικές αρχιτεκτονικές γραμμές, το κτίριο κρύβει επιπλέον πολλές εκπλήξεις και καινοτομίες, όπως την πρώτη εγκατάσταση τεχνολογίας truLiFi της Signify στην Νοτιοανατολική Ευρώπη.Για την Perrigo Pharmaceuticals , παγκόσμιο ηγέτη λύσεων υγείας και ευεξίας ΟΤC, η STIRIXIS Group μετά την Ελλάδα και τη Βουλγαρία, σχεδίασε και διαχειρίστηκε την κατασκευή των νέων κεντρικών γραφείων στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Σχεδιασμένα για να καλλιεργούν τη συνεργασία με έμφαση στην εμπειρία και την ευημερία των χρηστών, τα κεντρικά γραφεία της Perrigo Ρουμανίας, είναι ελκυστικά και ζωηρά, με υπερσύγχρονες λύσεις branding και τεχνολογίας που ενισχύουν την απόδοση και τη δέσμευση για τους ανθρώπους της.