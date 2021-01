Χειμερινές εκπτώσεις: Ξεκινούν από σήμερα μέσω e-shop

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πρεμιέρα κάνουν σήμερα, Δευτέρα 11 Ιανουαρίου οι χειμερινές εκπτώσεις παρά τα κλειστάλόγωσε χαμηλές τιμές, με τη διαδικασία να γίνεται μέσω ηλεκτρονικών αγορών, καθώς ανοιχτά είναι μόνο ταΠριν από μία εβδομάδα, η κυβέρνηση ανακοίνωνε την αναστολή μέχρι τις 11 Ιανουαρίου, του click away και της λειτουργίας των κομμωτηρίων και βιβλιοπωλείων, με τον εμπορικό κόσμο να αιφνιδιάζεται.Τη δυσφορία του για την παράταση του lockdown στο λιανεμπόριο εξέφρασε με ανακοίνωσή του ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, χαρακτηρίζοντας «άξιο περιέργειας» το γεγονός ότι «προκρίνεται η επαναλειτουργία των σχολείων και όχι των καταστημάτων.Παράλληλα, έκανε λόγο για επιτακτική ανάγκη να δοθεί «προτεραιότητα την άμεση επαναλειτουργία των καταστημάτων, αρχικά έστω και με τη μορφή του «» και σύντομα με τη μορφή του "click in shop"».«Μία ακόμα έκπληξη προέκυψε για τον κλάδο του. Είναι άξιο περιέργειας, γιατί προκρίνεται ησε σχέση με την επαναλειτουργία του λιανικού εμπορίου, το οποίο βρίσκεται για όγδοη εβδομάδα κλειστό και υπό καθεστώς οικονομικής ασφυξίας. Θεωρούμε κρίσιμη προτεραιότητα την άμεση επαναλειτουργία των καταστημάτων, αρχικά έστω και με τη μορφή του "click away" και σύντομα με τη μορφή του "click in shop", προφανώς συνυπολογίζοντας τους υγειονομικούς δείκτες. H λειτουργία των σχολείων θα μπορούσε να ακολουθήσει στη συνέχεια, προβλέποντας ειδική μέριμνα για γονείς με παιδιά στη πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Σε καμία περίπτωση δεν δεχόμαστε για ακόμα μία φορά το λιανικό εμπόριο να είναι ο εύκολος στόχος, πού ανοίγει και να κλείνει κατά βούληση, ερήμην μας. Ας μην ξεχνάμε ότι αποτελεί τον μεγαλύτερο εργοδότη της χώρας που από την αρχή της υγειονομικής κρίσης σηκώνει στην πλάτη του τεράστιο οικονομικό βάρος. Αναμένουμε άμεσα την κρίσιμη τοποθέτηση της κυβέρνησης επί αυτού του θέματος, γιατί έπειτα από την απώλεια του τζίρου των εορτών, θα είναι καταστροφικό να χαθεί και η».δείχνουν ότι το μέτρο κατάφερε να σπάσει τον «ολικό παγετό» που έχει πέσει στην αγορά.Σύμφωνα με τα στοιχεία των ηλεκτρονικών πληρωμών, όπως δημοσιεύει το, που συγκεντρώνει το υπουργείο Οικονομικών, απέδωσε έως και 50% περισσότερες πωλήσεις για πολλά καταστήματα και κλάδους, οι οποίες θα είχαν χαθεί αν δεν λειτουργούσε καθόλου το σύστημα αυτό.Και επειδή η βελτίωση (ως ποσοστό επί των πωλήσεων) έχει ως βάση τον αυξημένο τζίρο που πάντα συγκεντρώνεται τον Δεκέμβριο, αυτό σημαίνει ότι μπήκαν αρκετά περισσότερα χρήματα στα ταμεία των επιχειρήσεων απ’ όσα τον Νοέμβριο. Εν αναμονή και της επαναλειτουργίας του λιανεμπορίου με το σύστημα «παράδοση εκτός» όπως στις γιορτές – τα στοιχεία από πληρωμές με πιστωτικές και χρεωστικές κάρτες δείχνουν ότι οι 20 ημέρες χρήσης του ηλεκτρονικού ραντεβού για αγορές τον Δεκέμβριο (13/12-2/1) κατάφεραν να δώσουν ξανά λίγη ζωή στην αγορά. Ειδικά οι πολύ μικρές επιχειρήσεις σε συνοικίες και στην Περιφέρεια φαίνεται πως απέφυγαν πτώση τζίρου 20%-30% σε σχέση με τις γιορτές πέρυσι, εφόσον μπόρεσαν να αξιοποιήσουν το εργαλείο που τους προσφέρθηκε.