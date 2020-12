Click away - Κορωνοϊός: Πώς έχει λειτουργήσει η αγορά μέχρι σήμερα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια εβδομάδα μετά την έναρξη της εφαρμογής του click away, έχει προκύψει μια ακριβής εκτίμηση για τις επιπτώσεις του στον τζίρο των καταστημάτων και τις επιλογές των καταναλωτών.

Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, έκανε γνωστό σήμερα, μέσω επίσημης ανακοίνωσης ότι «ο κύκλος εργασιών των επιχειρήσεων που έχουν πλήρως ανεπτυγμένο ηλεκτρονικό κατάστημα προσεγγίζει το 35% των περσινών πωλήσεων, ενώ από το σύνολο των παραγγελιών που δέχονται και εκτελούν οι επιχειρήσεις, η επιλογή των καταναλωτών με την μέθοδο παράδοσης εκτός καταστήματος (click away), αγγίζει το 70%.

Στην επιτυχία αυτή συνέτεινε βέβαια καθοριστικά η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τα ειδικότερα μέτρα που κλήθηκαν να τηρήσουν. Σε δεκάδες ελέγχους που πραγματοποίησαν οι ελεγκτικές υπηρεσίες το αμέσως προηγούμενο διάστημα, η παραβατικότητα δεν ξεπέρασε το 1%. Σήμερα λοιπόν μία εβδομάδα μετά, την εφαρμογή της μεθόδου με την παράδοση εκτός και σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, τόσο από την εμπορική δραστηριότητα των επιχειρήσεων, όσο και από την τήρηση των ειδικών κανόνων λειτουργίας από πλευράς τους, μας επιτρέπουν, αφενός μεν να αισιοδοξούμε για την καταναλωτική δυναμική της αγοράς, αφετέρου δε να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο το τολμηρό και αναγκαίο βήμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να μεταβούν στην νέα εμπορική πραγματικότητα και να «ανοίξουν» τα καταστήματα τους. Αποτελεί εδραία πεποίθηση μας, ότι η κοινωνία και οι επιχειρήσεις θα διαμορφώσουν μια νέα, σύγχρονη, διαφανή και ανταποδοτική εμπορική σχέση, με ορίζοντα τις νέες προκλήσεις».

Στη μέθοδο του click away αναφέρθηκε σήμερα ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, ενώ γνωστοποίησε ότι οι τζίροι των επιχειρήσεων έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, προσθέτοντας ότι «υπάρχουν καταστήματα που έχουν κάνει το 50% του τζίρου τους σε σχέση με πέρυσι».

Ωστόσο, η γενική αίσθηση είναι ότι το click away δεν άλλαξε τη μεγάλη εικόνα της αγοράς.