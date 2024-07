Majesty QUEEN «We Will Rock You..»

Κλείσιμο

ΜΟΝΗ ΛΑΖΑΡΙΣΤΩΝΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΙΟΥΛΙΟΥ 2024 στις 21.30Όπως το χαρακτήρισαν κοινό και κριτικοί είναι «Ένα από τα καλύτερα αφιερώματα στον κόσμο για ένα από τα καλύτερα συγκροτήματα στον κόσμο».Κι αυτό γιατί στο Majesty Queen πρωταγωνιστής είναι ο μουσικός και ηθοποιός Seth Daniels, ο οποίος φημίζεται για την μοναδική του ενέργεια πάνω στη σκηνή και τις σπουδαίες φωνητικές του δυνατότητες. Με την σχολαστική του ματιά και την αγάπη του για την λεπτομέρεια, ξαναφέρνει για λίγο τον Φρέντι μπροστά μας, με τρόπο που κανένας άλλος καλλιτέχνης αφιερώματος δεν έχει κάνει πριν.Τοεδώ και μια δεκαετία κάνει τον γύρο του κόσμου και ενθουσιάζει όλους τους θαυμαστές του μοναδικού ροκ συγκροτήματος που μας χάρισε μια από τις σπουδαιότερες φωνές της ροκ μουσικής, τον ανεπανάληπτο Φρέντι Μέρκιουρι που ξεχώριζε όχι μόνο για την φωνή του, αλλά και για την εκρηκτική σκηνική του παρουσία, με την οποία κατάφερε να συνδυάσει θεατρικότητα, ερμηνεία και ταλέντο.To Majesty Queen είναι ένα δίωρο show αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα αλλά και στην ψυχή της μεγάλης αυτής μπάντας, σε έναν από τους πιο ταλαντούχους μουσικούς του πλανήτη, μια εκκεντρική προσωπικότητα του κόσμου της μουσικής με μαγνητική παρουσία επάνω στη σκηνή .Άλλωστε μετά την ίδρυση των Queen, ο Φρέντι Μέρκιουρι συνέθεσε πολλές από τις μεγάλες επιτυχίες του συγκροτήματος, όπως το «Somebody to Love», τον γηπεδικό ύμνο We Are the Champions και το οπερατικό Bohemian Rhapsody, για πολλούς η κορυφαία συνθετική του δημιουργία.