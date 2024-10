Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Κλείσιμο

Όμως best of all το «Apprentice» που σημαίνει ο ασκούμενος, ο μαθητευόμενος κάτι τέτοιο. Πρόκειται για τα θεμέλια των αξιών που έβαλε ο δόλιος και μέγας απατεώνας δικηγόρος Χάρι Κον στον «πρωτοεμφανιζόμενο» Ντόναλντ Τραμπ. Κάπως έτσι πορεύτηκε παρέα με εκβιασμούς, απάτες και υπόγειες συναλλαγές. Αυτός ο υποψήφιος που διεκδικεί την προεδρία των ΗΠΑ. Να τον χαίρονται.Η απόλυτη και πιο καθαρή αξονική τομογραφία του βίου και της πολιτείας του Ντόναλντ Τραμπ στο ξεκίνημα της καριέρας του με μέντορα και γκουρού τον Χάρι Κον, πρωταθλητή στη ραδιουργία και υποστηρικτή τριών μεγάλων «αξιών»: επίθεση, επίθεση η πρώτη. Ποτέ μην παραδέχεσαι τίποτα και να αρνείσαι τα πάντα. Και η τρίτη και ανώτερη να διεκδικείς τη νίκη με όλα τα μέσα έτσι ώστε να αποφεύγεις την ήττα. Αυτός είναι ο άνθρωπος που διεκδικεί την προεδρία των ΗΠΑ—οπωσδήποτε!Η Αλμουτ και ο Τομπάιας σε διάφορες φάσεις της ζωής τους. Από την πρώτη επαφή, μέχρι την μεγάλη δοκιμασία. Με άξονα την γυναίκα, δηλαδή την Φλόρενς Πιού. Η αφήγηση, χρονικά, σε μπερδεύει, όμως αν προσηλωθείς θα ανακαλύψεις στιγμές δικές σου--συγκινητική και ρομαντική.Μια γυναίκα και ένας άντρας συναντιούνται το 1910, το 2014 και το 2044, ζώντας έναν διαρκώς ανεκπλήρωτο έρωτα. Και στις τρεις αυτές ενσαρκώσεις, τη γυναίκα βασανίζει μονίμως το προαίσθημα ότι κάτι άσχημο θα συμβεί. Πολύ κακό για το ελάχιστο. Κρίμα η παρουσία της Λεά Σειντού—ανυπόφορα φλύαρο