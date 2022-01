Οδηγός ταινιών από τον Δημήτρη Δανίκα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

» (Licorice Pizza) - Σκ Πολ Τόμας Αντερσον, Cast Αλάνα Χάιμ, Κούπερ Χόφμαν, Σον Πεν, Τομ Γουέιτς - Love story ιδιαίτερο, ασυνήθιστο, ανάποδο, εξαιρετικό όπου στην Καλιφόρνια του 1971 εκείνος μόλις 15 και το φλερτ δέκα χρόνια μεγαλύτερή του, να μη ξεχάσω ο πρωταγωνιστής, μόλις δεκαοκτώ ετών είναι γιος του μακαρίτη Φίλιπ Σέιμουρ Χόφμαν - Πάει για Οσκαρ!» (The King's man) - Σκ Μάθιου Βον, Cast: Ρέιφ Φάινς, Τζέμα Αρτερτον, Μάθιου Γκούντ, Τομ Χολάντερ - Το τρίτο «επεισόδιο» της γνωστής κινηματογραφικής σειράς με στιλ, δράση και χιούμορ, κάτι σαν ενδιάμεση παραλλαγή μεταξύ Τζέιμς Μποντ και Σέρλοκ Χολμς-διασκεδαστικό!» (Don't Look UP) - Σκ Ανταμ ΜακΚέι, Cast Τζένιφερ Λόρενς, Λεονάρντο Ντι Κάπριο, Μέριλ Στριπ, Κέιτ Μπλάνσετ, Τιμοτέ Σαλαμέ - Η απόλυτη παρωδία για τη σημερινή, παγκόσμια, πανδημία παράνοιας. Οπου κομήτης πρόκειται να αφανίσει το σύμπαν, αλλά κανείς δεν δίνει σημασία - Οπωσδήποτε» (Idi I Smotri) - Σκ Ελεμ Κλίμοφ, Cast Αλεξέι Κρόβετσνκο, Ολγκα Μιρόνοβα - Μέσα στις δέκα καλύτερες πολεμικές ιστορίες όλων των εποχών όπου κανίβαλοι Χιτλερικοί, εγκλωβίζουν εντός εκκλησίας γέρους και παιδιά και μετά τους καίνε - Ατελείωτη ανατριχίλα!» (The French Dispatch) - Σκ Ουές Αντερσον, Cast Μπενίτσιο Ντελ Τόρο, Οουεν Ουίλσον, Μπιλ Μάρει, Φράνσις ΜακΝτόρμαντ, Τίλντα Σουίντον, Τιμοτέ Σαλαμέ, Τζέφρι Ράιτ, Λιβ Σράιμπερ, Λεά Σειντού - Τρεις ιστορίες εξωφρενικά ανάποδα σκηνοθετημένες με ιδιαίτερη αισθητική πρωτοτυπία και με καταιγισμό ευρηματικών σχολίων - Θρίαμβος κομψότητας» - Σκ. Ντενί Βιλνέβ, Cast: Τιμοτέ Σαλαμέ, Ρεμπέκα Φέργκισον, Οσκαρ Αιζακ, Χαβιέ Μπαρδέμ, Σάρλοτ Ράμπλινγκ. Στέλαν ΣκάρσγκαρντΛιντς, Ρέιφ Φάινς- Εικαστικό επίτευγμα και εξαιρετική χημική ένωση Ατρειδών, Σαίξπηρ, Λόρενς της Αραβίας και Star Wars - Καθηλώθηκα!» (Where is Anne Frank) - Σκ Αρι Φόλμαν, Cast (φωνές): Ρούμπι Στόουκς, Εμιλι Κάρει, Σεμπάστια Κροφτ - Είναι Animation του Ισραηλινού αρχιμάστορα Αρι Φόλμαν. Η περιπέτεια της θρυλικής μικρής Εβραίας Αννα Φρανκ τόσο στο παρελθόν με τους κανίβαλους Ναζί, όσο και σαν σημερινή ανάμνηση…τουριστική - Θα το ξαναδώ» (Petite Maman) - Σκ Σελίν Σιαμά, Cast Ζοζεφίν Σανζ, Γκαμπριέλ Σανζ, Νινά Μερίς - Η μικρή Νελύ, σχεδόν ορφανή, επινοεί τόσο την απούσα μητέρα της όσο και μία φανταστική φίλη της με το όνομα της μητέρας της - Τρυφερό» - Σκ Γρηγόρης Καραντινάκης, Cast Μιμή Ντενίση, Λευτέρης Κακούρης, Ταμίλλα Κουλίεβα, Αναστασία Παντούση, Κατερίνα Γερονικολού, Γιώργος Βογιατζής -Χορταστικό αλλά φλύαρο, μερικές φορές «πνιγμένο» στις κοσμικότητες και στα σαλόνια - Ετσι κι έτσι» - Σκ Βίκτορ Κοσακόφσκι, Cast γουρουνάκια, αγελάδες, κοκοράκια - Απρόμαυρο ντοκιμαντέρ, όπου μία θηριώδης γουρούνα φροντίζει πλήθος μικρών, αχόρταγων και νεογέννητων γουρουνιών - Υπομονή να έχετε» (Moonbound) - Σκ Αλί Σαμαντί Αχαντί, Cast (φωνές) Πάνος Αποστολόπουλος, Γιάννης Στεφόπουλος, Πέτρος Δαμουλής, Ζωή Κατσάτου - Παιδικό Animation με δύο μικρά αδέρφια που ονειρεύονται παρέα με ένα ζουζούνι που έχει χάσει το έκτο παιδάκι του - Καλό Νηπιαγωγείο» - Σκ Γκαρθ Τζένινγκς, Cast (φωνές) Μάθιου Μακόναχι, Ρις Γουίδερσπουν, Σκάρλετ Γιόχανσον, Μπόνο - Φυσικά πρόκειται για Animation και φυσικά για μιούζικαλ, να το δείτε με την αυθεντική «μορφή» δηλαδή στην αγγλική, ώστε να απολαύστε τους χαρακτήρες όπως έχουν επινοηθεί -Διασκεδαστικό» (Bad Luck Banging or Loony Porn) - Σκ Ράντου Ζούντε, Cast Κάτια Πασκάριου, Κλαούντια Ιρεμία, Ολύμπια Μάλαι - Είναι σουρεαλιστικό, είναι παλαβό, χιουμοριστικό είναι Βαλκανικό, όπου καθηγήτρια της Ιστορίας κυκλοφορεί σε βίντεο θεόγυμνη ως πρωταγωνίστρια πορνό! - Ιδιαίτερο» - Σκ Τζον Γουάτς, Cast Τομ Χόλαντ, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, Μαρίζα Τομέι - Πάλι super ήρωας, πάλι Spider-Μan, πάλι μία από τα ίδια. Ποια η διαφορά; Μα φυσικά το γεγονός της αποκάλυψης της αληθινής ταυτότητας του 17χρονου Πίτερ Πάρκερ - Αχου, δεν με νοιάζει!» - Σκ Στίβεν Σπίλμπεργκ, Cast Ανσελ Ελγκορτ, Ρέιτσελ Ζέγκλερ, Αριάνα Ντε Μπόσε, Ντέιβιντ Αλβάρεζ, Ρίτα Μορένο - Ολα είναι τέλεια. Χορογραφίες, χορευτές, ντεκόρ, ρουχισμός, φωτογραφία. Ε και; Μπροστά στο αυθεντικό και θρυλικό μιούζικαλ του Ρόμπερτ Γουάιζ με Νάταλι Γουντ, Τζορτζ Τσακίρη και Ρίτα Μορένο δεν πιάνει μία! - Βαρέθηκα» (Clifford the Big Red Dog)- Σκ Ουόλτ Μπέκερ, Cast Ντάρμπι Γκαμπ, Αιζακ Γουάνγκ, Τζακ Γουάιχολ, Τζον Γκλιζ - Η μικρή Εμιλι υπό την επιμέλεια ενός κακότροπου θείου που ούτε φωτογραφία σκύλου δεν αντέχει. Έλα, όμως, που η πιτσιρίκα μπάζεικρυφά ένα μαλλιαρό, θεόρατο κουτάβι - Only for Kids» (Boss Baby 2) - Σκ Τομ Μακ Γκραθ, Cast (φωνή) Πάνος Μουζουράκης- Μωρά της πιπίλας εντοπίζουν τα ίχνη, αλλά και εξουδετερώνουν τους κακούς αυτού του κόσμου - Χα χα χα» -Σκ Ζουλιά Ντικουρνό, Cast Αγκάτ Ρουσέλ, Βενσάν Λιντόν-Όλα μέσα από λεσβιακά μέχρι μαχαιρώματα, φόνους και άλλα τέτοια…πικάντικα - Ολα για πούλημα!» (Druk) - Σκ Τόμας Βίντερμπεργκ, Cast Μαντς Μίκελσεν, Τόμας Μπο Λάρσεν, Μάγκνους Μίλανγκ, Λας Ράντε - Απογοητευτικό, αντί ταινίας, μπαρ και κάβα και όλοι στην ντίρλα - Μόνο για αλκοολικούς!» (House of Gucci) -Σκ Ρίντλει Σκοτ, Cast Ανταμ Ντράιβερ, Lady Gaga, Τζέρεμι Αιρονς, Αλ Πατσίνο, Τζέραρντ Λίτο - Κάτι σαν παραλλαγή «Δυναστείας» με οικογενειακές ίντριγκες και προδοσίες - Σαπουνόπερα