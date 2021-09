Οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα - «Ο άνθρωπος του θεού» σαρώνει στα ταμεία

Back to school: Ετοιμάσου κατάλληλα με τα laptop της MSI. Το laptop που θα κάνει μαθητές και φοιτητές να ξεχωρίσουν, χάρη στην αυξημένη απόδοση αλλά και με την εντυπωσιακή του εμφάνιση





Έξι φρέσκιες παραγωγές και δύο επαναλήψεις η μία με την «Επαφή» του Μπέργκμαν και η άλλη με την Ισπανική «οι εραστές του αρκτικού κύκλου». Όσο για τις φρέσκιες προτείνω τον σκοτεινό «πράσινο ιππότη», το γαλλικό «αυτά που λέμε κι αυτά που κάνουμε», το «Best Sellers» με Μάικλ Κέιν και το ρωσικό «Ταξίδι στην Κριμαία». Α και κάτι άλλο «Ο άνθρωπος του θεού» σκίζει στα ταμεία!Γαλλική κομεντί ηθών, όπου πότε με τη μία, άλλοτε με την άλλη, το ίδιο και τα κορίτσια, δηλαδή άλλα λέω, άλλα σκέπτομαι, άλλα κάνω-Φλύαρο αλλά «διδακτικό»Ο, τι καλύτερο σχετικά με βασιλιά Αρθούρο, ιππότες της στρογγυλής τραπέζης και Μεσαιωνικούς μύθους--ΟπωσδήποτεΘυμίζει την Ρωσική και αριστουργηματική «Επιστροφή» του Αντρέι Ζβιαγκίντσεφ και του 2004, δηλαδή η σχέση πατέρα-γιου και δηλαδή Road Movie—Υπόδειγμα σκηνοθεσίας«Και ο Χριστός είχε πολλούς ακόλουθους αλλά είδες που κατέληξε»! Ο Μάικλ Κέιν στον πιο αιρετικό, «βλάσθημο», εξωφρενικό ρόλο της καριέρας του, βρίζει ασταμάτητα, καπνίζει ασταμάτητα, πίνει ασταμάτητα και στην κορύφωση της τρέλας του ουρεί τα βιβλία του—Ρεσιτάλ Μάικλ ΚέινΕπειδή επαγγελματίες εγκλήματος και τρομοκρατίας ευθύνονται για τον θάνατο της γυναίκας του, εκείνος αρπάζει όπλα και καθαρίζει το σύμπαν!—Τσαρλς Μπρόνσον από Δανία!Ρεσιτάλ ιπτάμενων Κινέζων των πολεμικών τεχνών—Καλοτηγανισμένο ποπ κορν!Κλασικό Μπεργκμανικό τρίγωνο του 1971 όπου εκείνη παρά την αγάπη της για τον σύζυγό της, πέφτει στην αγκαλιά Αμερικανού αρχαιολόγου—Μπέργκμαν!Η αγάπη ποτέ δεν πεθαίνει, αν και χαοτικό το κοινό του 1999 λάτρεψε τους «εραστές» για το αίσθημα το καυτό—Ετσι κι έτσιΣύζυγος και μητέρα αρχίζει την καθοδική πορεία προς τον Αδη, σε κατάσταση αδιεξόδου και ολοκληρωτικής απελπισίας. Η Τζίνα Ρόουλαντς σε ανεπανάληπτο ρεσιτάλ ερμηνείας!—mustΤο πρώτο και το καλύτερο «χρώμα» αυτής της μνημειώδους τριλογίας, το κύκνειο άσμα του Πολώνου Κριστόφ Κισλόφσκι, παραγωγής 1993—Σε μαγεύει!Αληθινό περιστατικό όπου πατέρας από τις ΗΠΑ καταφθάνει στη Μασσαλία για να αποδείξει την αθωότητα της κόρης του—Ρεσιτάλ Ματ Ντέιμον!Πολωνός κομμωτής στο Παρίσι, περιφρονημένος από την γυναίκα του, αδέκαρος και ταλαιπωρημένος αποφασίζει να επιστρέψει παρανόμως στα πάτρια εδάφη ως …βαλίτσα—Χιούμορ και ευαισθησίαΑπό τα εμβληματικά αριστουργήματα του Κριστόφ Κισλόφσκι, ο θρίαμβος ποίησης και μαγείας—ΟπωσδήποτεΟ Κριστόφ Κισλόφσκι, ο μάγος που υπνωτίζει με το φως και τις σκιές για την σχέση ενός αθώου θηλυκού με κάποιον πικρόχολο και αγοραφοβικό συνταξιούχο δικαστικό—Σχεδόν αριστούργημαΗ πιο ψυχεδελική ιστορία που επινόησε (το 2001) ο Ντέιβιντ Λιντς, όλα θολά, σουρεαλιστικά ανεξήγητα--Μερικές φορές η αυθαιρεσία κάνει καλό!Δύο Οσκαρ; Μόνο! Μία από τις κορυφαίες στιγμές του 2021, όλα και όλοι on the Top—Μη το χάσετε!11χρονος κινδυνεύει, οι γιατροί συνιστούν μεταμόσχευση ήπατος και τότε η μητέρα αποκαλύπτει στον άντρα της ότι το παιδί δεν είναι δικό του, αλλά κάποιου άλλου από γνωριμία της μιας νύχτας--ΑξίζειΑλλιώτικο μιούζικαλ όπου η Ανέτ, καρπός του έρωτα ενός stand up κωμικού με σοπράνο, μοιάζει με κέρινη κούκλα--ΔήθενΚάτι μεταξύ θρίλερ, φαντασμάτων, εφηβικών φλερτ και άγονου, αφιλόξενου τοπίου όπου αστυνομικός από Μελβούρνη επιστρέφει στα πάτρια εδάφη για την κηδεία ενός φίλου που κατηγορείται ότι έσφαξε την οικογένειά του και στη συνέχεια αυτοκτόνησε--ΕνδιαφέρονΣε χωριό της Βραζιλίας χάος και τρόμος εξ αιτίας της παρουσίας ενός τσούρμου Αμερικανών που πυροβολούν χωρικούς αδιακρίτως—Μόνο για απαιτητικούςΗ συντέλεια του κόσμου και η σωτηρία της ανθρωπότητας με την Μάργκοτ Ρόμπι σε ρόλο αθεράπευτης ψυχοπαθούς—Καλοτηγανισμένο ποπ κορν!Ζευγάρι Αμερικανών σουλατσάρει και φλερτάρει στο Σαν Σεμπαστιάν με μπόλικη αμπελοφιλοσοφία—ΒαρετόΑπογοητευτικό, αντί ταινίας μπαρ και κάβα και όλοι στην ντίρλα—Μόνο για αλκοολικούς!Την εποχή του δικτάτορα Πινοσέτ ηλικιωμένος τύπος σε στυλ τρανς, παρέα με ορκισμένο αντιστασιακό αντάρτη—κάτι λέειΜεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά—Συμπαθές!Συνηθισμένη ιστορία τρόμου όπου μια γυναίκα που στον ύπνο της βλέπει φρικτά εγκλήματα στη συνέχεια ανακαλύπτει ότι όλα αυτά συμβαίνουν δίπλα της—Ούτε από μακριάΡιμέικ της ομότιτλης ιστορίας τρόμου και αποκρουστικής βίας—Ευχαριστώ δεν θα πάρω!Επίπεδη και απρόσωπη εικονογράφηση με στιγμές από τον βίο του Αγίου Νεκταρίου—Ούτε σαν τηλεταινία!