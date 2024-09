Ο οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Επαναφορά της θρυλικής ταινίας του 1994 σε φρέσκια κόπια. Στο IMBD έχει ψηφιστεί the best film ever ανάμεσα σε 250 τίτλους. Οπου νεαρός τραπεζίτης καταδικασμένος για τη δολοφονία της γυναίκας του και του εραστή της, ένα έγκλημα που αρνείται ότι διέπραξε, καταφέρνει λόγω εξυπνάδας και λογιστικών γνώσεων να διεισδύσει στον κύκλο του διευθυντή ενώ ταυτοχρόνως σχεδιάζει την απόδρασή του--Το μυαλό κερδίζει και ταπεινώνει τον αυταρχισμό!

Ο κόσμος των σεξουαλικών ανησυχιών και των διαφορετικών ταυτοτήτων. Μια ανύπαντρη μητέρα στη Μαδρίτη βλέπει τον μοναχογιό της να πεθαίνει στα 17α γενέθλιά του. Πηγαίνει στη Βαρκελώνη για να βρει τον πατέρα του, μια τρανσέξουαλ ονόματι Λόλα, που δεν γνωρίζει καν, ότι έχει παιδί. Πρώτα βρίσκει τον φίλο της, Αγράδο, επίσης τρανσέξουαλ. Μέσω αυτού γνωρίζει τη Ρόζα, μια νεαρή καλόγρια με προορισμό το Ελ Σαλβαδόρ, και τυχαία, γίνεται η προσωπική βοηθός μιας ηθοποιού--Τρέλα!

Το απόλυτο αριστούργημα του Αλφρεντ Χίτσκοκ, του 1958, μέσα στις πρώτες θέσεις του top 10. Μείγμα απόλυτου μελοδράματος και ανατρεπτικού θρίλερ. Οπου πρώην αστυνομικός που πάσχει από υψοφοβία, όταν η γυναίκα που παρακολουθεί αυτοκτονεί από το καμπαναριό εκκλησίας, πέφτει σε βαθιά μελαγχολία. Υστερα από μερικούς μήνες, έτσι τυχαία στο δρόμο την βλέπει μπροστά του. Είναι εκείνη το πλάσμα που κατοικεί στην καρδιά του η μπας και είναι κάποια άλλη που της μοιάζει; Και χωρίς να το σκεφτεί την πλησιάζει, την φροντίζει και την μεταμορφώνει ολόιδια η νεκρή!—μη το χάσετε!

Από τις καλύτερες περιπτώσεις ατόφιου νεορεαλισμού του 1948 και ίσως η καλύτερη ταινία του Βιτόριο Ντε Σίκα. Τα γυρίσματα στο δρόμο. Το στόρι απλό και οι ηθοποιοί εντελώς ερασιτέχνες. Μετά τον πόλεμο, μέσα στην κρίση, πλήθος φτωχών σε αναζήτηση κάποιας εργασίας. Η τύχη χαμογελά σε κάποιον άνδρα που ονομάζεται Αντόνιο Ρίτσι, ο οποίος επιλέχθηκε από το δήμο της Ρώμης να εργαστεί ως αφισοκολλητής. Η δουλειά όμως απαιτεί ποδήλατο και ο Ρίτσι δεν έχει πια, το έχει δώσει ενέχυρο. Από εκεί αρχίζει η κόλαση--Μη το χάσετε! Διαμάντι!

Φαντασία με πραγματικότητα ένα γοητευτικό και σπαρακτικό μείγμα. Οπου μια νύχτα σε ένα σχεδόν άδειο ουρανοξύστη στο σύγχρονο Λονδίνο, ο Ανταμ συναντά τυχαία έναν μυστηριώδη γείτονα. Και καθώς η σχέση τους εξελίσσεται, ο Ανταμ κατακλύζεται από μνήμες του παρελθόντος και βρίσκεται να επιστρέφει στην επαρχιακή πόλη όπου μεγάλωσε και στο σπίτι της παιδικής του ηλικίας, όπου μοιάζει να ζουν ακόμα οι γονείς του όπως ακριβώς τη μέρα που σκοτώθηκαν, πριν από 30 χρόνια--top

Γυναικάρα και καθηγήτρια φιλοσοφίας στο Μοντρεάλ, παντρεμένη με τον Ξαβιέ, βλέπει τη σχέση τους να απομακρύνεται από το κρεβάτι. Ωσπου μια ημέρα, με προορισμό την αναπαλαιώση του εξοχικού τους πέφτει πάνω σ έναν ορμητικό και άκρως γοητευτικό εργολάβο με το όνομα Σιλβέν. Αυτό ήταν. Ασυγκράτητο το πάθος. Ασυγκράτητοι οι χυμοί. Αδιευκρίνιστες οι ουσίες αυτής της ερωτικής χημείας-ό, τι πρέπει για εσάς κυρίες μου!

Σε μικρή παραθαλάσσια πόλη της Αγγλίας τη δεκαετία του 1920, αρκετές γυναίκες της περιοχής λαμβάνουν επιστολές με άφθονα «γαλλικά» που για να τα συλλάβει κανείς πρέπει να είναι και ταλαντούχος και καταπιεσμένος. Ποιος ο συγγραφέας; Μα φυσικά εκείνη η χειραφετημένη Ρόουζ, ανύπαντρη μητέρα και Ιρλανδέζα. Ελα όμως που μια επίσης καταπιεσμένη αρχιφύλακας, Ινδικής καταγωγής, έχει βάλει σκοπό να αποκαλύψει την αληθινή ταυτότητα του νοσηρού συγγραφέα!-- άκρως διασκεδαστικό για να περνάει η ώρα.

Νυχτερινός ραδιοφωνικός εκφωνητής την βραδιά που γίνεται 50 ξετυλίγει στον αέρα τη ζωή του. Η αναζήτηση ενός παλιού έρωτα από την εποχή που υπηρετούσε ως εύζωνας, μέσα από τα ερωτικά μηνύματα που διέσωσε ένας παλιός τηλεφωνητής. Ετσι θα προσπαθήσει να την εντοπίσει και να την πείσει από το μικρόφωνο να του τηλεφωνήσει—νάρκισσος ο Ρένος αλλά και τρυφερός

Ιστορίες ασυναρτησίας, χάους, φρίκης με τρία περιστατικά όπου το καθένα αναφέρεται και αποτυπώνει την εποχή μας—το πιο ολοκληρωμένο σύμπαν του Λάνθιμου

Φυσικά της Marvel. Φυσικά μία από τα ίδια. Και φυσικά…έχει πλακίτσα. Ό πλανήτης κινδυνεύει και τότε ο Deadpool παρέα με Wolverine ενώνουν τίς δυνάμεις τους και τα κάνουν όλα λίμπα! Ετσι για να περνάει η ώρα. Τουτέστιν ο Wolverine δηλαδή τα νύχια και οι εναέριες πτήσεις του Χιού Τζάκμαν--Η «πρωτείνη» της πιτσιρικαρίας!

Μετριασήμαντο Animation για νήπια. Ο Πανγκ, ένα αστείο και περιπετειώδες νεαρό αρκουδάκι κατηγορίας πάντα, θα ταξιδέψει από την Κίνα στην Αφρική για να σώσει τη δράκαινα φίλη του που έχει πέσει θύμα απαγωγής από έναν τρελό μπαμπουίνο και τον κροκόδειλο συνεργό του--Να πω την αμαρτία μου; Βαρέθηκα!

Μια ακόμα παραλλαγή του «θεέ μου τι σου κάναμε». Δηλαδή για να παντρευτούν, η Άλις και ο Φρανσουά οργανώνουν συνάντηση των οικογενειών τους που προέρχονται από πολύ διαφορετικό υπόβαθρο. Για την περίσταση, η Άλις αποφασίζει να προσφέρει στους γονείς της εξετάσεις DNA. Τα αποτελέσματα θα ανατινάξουν τις βεβαιότητες όλων-μη το κάνεις!

Τυπικό δείγμα επαναλαμβανόμενης συνταγής με το μείγμα από τη μια δράση αστυνομική και από την άλλη κωμωδία αμερικανική. Όταν ο αρχηγός αστυνομίας κατηγορείται για συνεργασία με καρτέλ ναρκωτικών για πολλά χρόνια, τα «Κακά Παιδιά» ορκίζονται να αποκαταστήσουν την αδικία σε βάρος του—τους βαρέθηκα

Επαναφορά του αξέχαστου και διαχρονικού διαμαντιού της Πολωνικής τηλεόρασης. Εδώ λοιπόν ένας παρθένος δεκαεννιάχρονος ορφανός παρακολουθεί εμμονικά μέσα από ένα τηλεσκόπιο μια μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα που ζει στο απέναντι διαμέρισμα. Όταν εξομολογείται την αγάπη του, εκείνη αντιμετωπίζει κυνικά τον έρωτά του, οδηγώντας τον στα άκρα. Ο Κισλόφσκι λέει πλαγίως ότι οι ακρότητες είναι απαραίτητο μέρος του ερωτικού παιχνιδιού--αριστούργημαΥποδειγματική διαδικασία μιας μεγάλης δικαστικής υπόθεσης που τάραξε την Γαλλία στη δεκαετία του εβδομήντα. Το 1976 η δεύτερη δίκη του Πολωνοεβραίου Πιέρ Γκολντμάν, ακροαριστερού ακτιβιστή που είχε καταδικαστεί σε ισόβια κάθειρξη για τέσσερις ένοπλες ληστείες, μία από τις οποίες είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο δύο φαρμακοποιών. Στην τελευταία δίκη υποστηρίζει την αθωότητά του για τους φόνους. Το σύμπαν της ταινίας στο δικαστήριο. Απίστευτο. Να το βλέπουν οι δικές μας δικαστικές αρχές μπας και αντιληφθούν το χάσμα ανάμεσα στη Σωρρακώσταινα και στη Γαλλία!—Πολύ καλόΤο 1954 δηλαδή πριν εβδομήντα χρόνια, σε στυλ Ιταλικού νεορεαλισμού του δρόμου και με πρωταγωνιστές πλήθος ονομάτων. Το στόρι λαικό και αρκετά απλιοκό. Οπου φτωχός φορτηγατζής μπλέκει στα δίχτυα μικρομαφίας, αλλά στο τέλος και με τη βοήθεια των γειτόνων, καταφέρνει να αποδράσει και στο τέλος να νυμφευθεί το κορίτσι των ονείρων του. Το σενάριο είναι της Μαργαρίτας Λυμπεράκη και η μουσική του Μάνου Χατζιδάκι—κειμήλιοΤο σχέδιο δαιμόνιας θηλυκής ύπαρξης είναι απλό και θανατερό. Παριστάνει πως υποκύπτει στο φλερτ ενός ασφαλιστή και αφού τον τυλίγει για τα καλά στη συνέχεια τον πείθει να συνεργαστούν για το τέλειο φόνο από τον οποίο θα αποκομίσουν κέρδη εις διπλούν. Από τη μια θα ξεμπερδέψουν με το «εμπόδιο» του συζύγου και από την άλλη με μια ιδιαίτερη ρύθμιση στο ασφαλιστικό συμβόλαιο θα λάβουν διπλή αποζημίωση. Τέλεια--αριστούργημαΕπανακυκλοφορία του ομότιτλου «επεισοδίου» από τον «Δεκάλογο» που το 1988 σκηνοθέτησε ο Κριστόφ Κισλόφσκι για λογαριασμό της Πολωνικής τηλεόρασης. Το στόρι θυμίζει Ντοστογιέφσκι όπου νεαρός, ο Γιάτσεκ, διαπράττει τη βίαιη και παράλογη δολοφονία οδηγού ταξί χωρίς κανένα προφανές κίνητρο. Με φόντο το ζοφερό σκηνικό της Βαρσοβίας, η αφήγηση παρακολουθεί την πτώση του Γιάτσεκ καθώς αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή, το ίδιο αδυσώπητη με το έγκλημά του--Ανατριχιαστικό!Nέα μητέρα με τρία παιδιά, αποφασίζει να εγκαταλείψει προσωρινά τον σύζυγό της με προορισμό την πατρική γη kάπου εκεί στα σύνορα Βάσκων Ισπανίας και Γαλλίας. O Αιτόρ μόλις οκτώ ετών με χαρακτηριστική «λεπτομέρεια» τα μακριά μαλλιά του. Μια «λεπτομέρεια» που θολώνει τη διάκριση των δύο φύλων, ανάμεσα στο αγόρι και το κορίτσι—Πολύ καλόΧαριτωμένη γαλλική κομεντί με μικρά διαλείμματα μιούζικαλ. Τα πάντα γύρω από τη Γυναίκα. Εχει γίνει επιδημία. Σαραντάρα οδοντίατρος σε «αδελφική» σχέση με τον σύζυγο, χωρίς σεξ εδώ και τέσσερα χρόνια αποφασίζει μέσω διαδικτύου να γνωριστεί, να «κοιμηθεί» μόνο μία φορά, με διάφορους άγνωστους τύπους. Καλά κορίτσι μου δεν έχεις ακούσει τη λέξη «δονητές»;--χα χα χαΕχει πλάκα και δίνει ιδέες. Ο Ρεμί και η Σαντρά προσπαθούν μάταια να κάνουν παιδί. Δυστυχώς πάσχουν από το «Σύνδρομο των πρώην». Για να θεραπευτούν, έχουν μόνο μία λύση: πρέπει να κοιμηθούν ξανά με κάθε έναν από τους προηγούμενους εραστές τους—καλό;Φυσικά το πρώτο «Alien» του 1979 με σκηνοθέτη τον Ρίντλει Σκοτ είναι πεντάστερο και αξεπέραστο. Οι συνέχειές του κατώτερες έως εμετικές. Επειδή λοιπόν οι άνθρωποι του Χόλιγουντ έχουν στερέψει από φαντασία και ιδέες αποφάσισαν να γυρίσουν το remake με νεαρό σκηνοθέτη από Ουρουγουάη και με την υποστήριξη στην παραγωγή του Ρίντλει Σκοτ και του Τζέιμς Κάμερον. Κάπως έτσι η επαναφορά απέφυγε τον γκρεμό και κάπως έτσι μερικές σκηνές προκαλούν μεγάλη ανατριχίλα--χμΠοταμιαίο, περίπου δυόμιση ώρες, γυρισμένο πριν δύο χρόνια. Ταϊτή της Γαλλικής Πολυνησίας με τον Ύπατο Αρμοστή και στέλεχος της γαλλικής κυβέρνησης Ντε Ρολέ, ο οποίος κινείται στα υψηλότερα κλιμάκια της πολιτικής. Ιντριγκες, έρωτες, παράνοια, διαφθορά και ένας ήρωας που προσπαθεί να κρατηθεί από ένα παρελθοντικό αποικιοκρατικό μεγαλείο--Χαοτικό, φλύαρο, κουραστικόΕδώ να δεις το μεγαλείο μιας βαρετής μπαρούφας. Οπου όλα λαμβάνουν χώρα σε ταβερνείο ειδυλλιακού ελληνικού νησιού. Οπου μια νεαρά και ολίγον ασχημούλα καταφθάνει και πιάνει δουλειά σερβιτόρας. Οπου ο ιδιοκτήτης είναι κάποιος πενηντάρης, ξεπεσμένος Αμερικανός. Οπου η ασχημούλα πέφτει στο κρεβάτι του αφεντικού. Και όπου η ίδια ασχημούλα φλερτάρει με κάποιον νεότερο κοντά στην ηλικία της--Ε και; Μακριά!