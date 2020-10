Οδηγός ταινιών του Δημήτρη Δανίκα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

«Υπόθεση Κολίνι» (Der Fall Collini)--Σκ Μάρκο Κράουζπαινθερ, Cast Ελίας Μ’ Μπάρεκ, Φράνκο Νέρο, Αλεξάντρα Μαρία Λάρα—Καλοφτιαγμένο, πολιτικό και δικαστικό θρίλερ όπου Ιταλός δημοσιογράφος δολοφονεί με λύσσα ευυπόληπτο μέλος της Γερμανικής αφρόκρεμας του 2000—Αποκαλυπτικό!«Ελα να παίξουμε» (Come Play)--Σκ Τζέικομπ Τσέις, Cast Αζι Ρόμπερτσον, Τζίλιαν Τζέικομπς, Τζον Γκαλαχερ τζούνιορ--Τρόμος με τον εθισμό των εφήβων στο κινητό και στο τάμπλετ--Τίποτα«Η ελπίδα του κόσμου» (Gloria Mundi)--Σκ Ρομπέρ Γκετιγκιάν, Cast Αριάν Ασκαρίντ, Ζαν Πιέρ Νταρουσέν, Ζεράρ Μειλάν--Τρυφερές πλην όμως πληθωρικές καταστάσεις με ήρωές που πάσχουν από τα πάντα: πορνεία, απιστία, εγκληματικότητα, φτώχεια—Καλές προθέσεις«Το θαύμα άγνωστου αγίου» (Le Miracle Du Saint)--Σκ Αλαά-Εντίν- Ατζέμ,Cast Γιουνές Μπουάντ, Σαλάχ Μπεν Σαλέχ--Σε ορεινή περιοχή του Μαρόκου, νεαρός κρύβει την λεία του σε χαντάκι, καρφώνει σταυρό και έκτοτε το σημείο θεωρείται ιερό—Ειρωνικό, χαοτικό«Σαν τον σκύλο με την γάτα 3» (Cats and Dogs 3)--Σκ Σον Μακναμάρα, Cast (φωνές) Δημήτρης Μακαλιάς, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Φοίβος Ριμένας, Ελενα Δελακούρα--Το τρίτο επεισόδιο της γνωστής κινηματογραφικής σειράς για παιδιά με σατανικό παπαγάλο να προκαλεί έκρηξη παγκοσμίου πολέμου!—Απογοητευτικό!«Ο κόσμος του Απού» (Apur Samsar )--Σκ Σατιατζίτ Ράι, Cast Σουμίτρα Τσατερτζί, Σαρμίλα Ταγκόρ, Σουαπόν Μουχαρτζί--Από την πολυπληθή «ταινιοθήκη» της Ινδίας, όπου στη δεκαετία του πενήντα, ο θρυλικός Σατιατζίτ Ράι, σκηνοθετεί τα τρία στάδια του Απού, από τα παιδικά του χρόνια, μέχρι την ενηλικίωση και τον γάμο του—All Time Classic«Scooby-Doo»--Σκ Τόνι Σερβόν, Cast (φωνές): Χρήστος Θάνος, Σοφία Καψαμπέλη, Γιάννης Στεφανόπουλος—Μεταγλωττισμένο Animation για μικρά παιδιά με τον Σκούμπι Ντου και την παρέα του--Νηπιαγωγείο«Η φωλιά» (The Nest)--Σκ Τίμοθι Σον Ντάρκιν, Cast Τζουντ Λο, Κάρι Κουν, Ούνα Ροσέ-Αυταπάτες και ψευδαισθήσεις οι αιτίες μιας οικογενειακής αποσύνθεσης—Λιτό, καλό«Μεταφορά» (Transfer)--Σκ Ηλίας Γιαννακάκης, Αφήγηση: Αμαλία Μουτούση—Υποδειγματικό εεληνικό ντοκιμαντέρ με αφορμή την μεταφορά στο Κέντρο Πολιτισμού «Σταύρος Νιάρχος» όλων των βιβλίων και των ντοκουμέντων που είχαν διατηρηθεί στην Εθνική Βιβλιοθήκη--Οπωσδήποτε«Ο βασιλιάς γάιδαρος» (Donkey King)--Σκ Αζίζ Τζιντάνι, Cast (φωνές): Θ. Σμάρος, Ν. Παπαδόπουλος, Β. Μήλιος, Γ. Στερόπουλος--Η Φίτνα, η αλεπού συμβουλεύει τον βασιλιά-λιοντάρι όχι εκείνος αλλά ο λαός του να εκλέξει τον διάδοχό του--Χαριτωμένο«Γιάκαρι» (Yakari, Le Film)--Σκ Χαβιέ Τζιακομπέτι, Cast (φωνές) Χρ. Παπαδόπουλος, Γ. Υφαντής, Ηδύλη Κυριακίδη—Ο μικρός Γιάκαρι των Σιού, ευνοούμενος του μεγάλου Αετού και καβαλάρης του μικρού Κεραυνού—Φιλοζωικό«Τα χελιδόνια της Καμπούλ» (The Swallows of Kabul)--Σκ Ζαμπού Μπρειτμάν- Ελεά Γκομπέ-Μεβελέκ, Cast (φωνές) Σιμόν Αμπκαριάν, Ζιτά Χανρότ, Ζβαν Αρλό--Καλοφτιαγμένο Animation με δύο ερωτευμένους νέους στην Καμπούλ του 1998 κόντρα σε όλα--Αξίζει«Γιοσέπ» (Josep)--Σκ Ορελιέν Φρομάν, Cast (φωνές) Σερζί Λοπέζ, Ζεράρ Χερνάντεζ, Μπρουνό Σολό--Animation Ισπανο-γαλλικής συμπαραγωγής με σκίτσα του Ορέλ της «Monde», και στόρι την φιλία Γάλλου αστυνομικού με Ισπανό μαχητή εναντίον Φράνκο--Καλό«Greenland: το τελευταίο καταφύγιο» (Greenland )--Σκ Ρικ Ρόμαν Βογκ, Cast: Τζέραρντ Μπάτλερ, Μαρένα Μπακαρίν, Σκοτ Γκλεν—Το τέλος του κόσμου. Από θραύσμα 14 χιλιομέτρων που θα ισοπεδώσει το σύμπαν—Καλοφτιαγμένο και επίκαιρο«Μουλάν» (Mulan)--Σκ Νίκι Κάρο, Cast Γίφει Λιού, Τζι Μα, Γκονγκ Λι, Τζετ Λι--Εναέρια δράση, χορογραφημένη σαν Μπαλέτο, με κεντρικό πρόσωπο μικρή χωριατοπούλα, μεταμφιεσμένη σαν αγόρι, ώστε να στρατολογηθεί, να υπηρετήσει τον αυτοκράτορα και να κατατροπώσει τους Βόρειους εισβολείς--Συναρπαστικό«Το μυστικό μας» (The Secret we Keep)--Σκ Γιούβαλ Αντλερ, Cast Νούμι Ράπας, Τζόελ Κίνεμαν, Κρις Μεσίνα—Ρομά από Ρουμανία, αναγνωρίζει στον δρόμο τον Γερμανό Ναζί που είχε βιάσει εκείνη και την αδερφή της—Ετσι κι έτσι«Το γεράκι του φυστικοβούτυρου» (The Peanut Butter Falcon)--Σκ Τάιλερ Νίλσον, Μάικλ Σβαρτς, Cast Ζακ Γκοτσάγκεν, Σία ΛαΜπεφ, Ντακότα Τζόνσον, Μπρους Ντερν--Road Movie με κολλητά φιλαράκια, νεαρό τυχοδιώκτη με καρδιά παιδιού, και ευφυή φυγάδα από γηροκομείο, που πάσχει από σύνδρομο Down-Τρυφερό«Η εποχή της βροχής» (Wet Season)--Σκ Αντονι Τσεν, Cast Γιαν Γιαν Γέο, Τζία Λερ Κοχ—Αργόσυρτη αλλά καλοφτιαγμένη ιστορία στη Σιγκαπούρι με την παράνομη σχέση νεαρής καθηγήτριας με μαθητή της—Ετσι κι έτσι«Η μπαλάντα της τρύπιας καρδιάς»--Σκ Γιάννης Οικονομίδης, Cast Βασίλης Μπισμπίκης, Βίκυ Παπαδοπούλου, Στάθης Σταμουλακάτος, Γιάννης Τσορτέκης, Λένα Κιτσοπούλου—Ταραντίνο αλα Ελληνικά όπου επαρχιακή πόλη μεταβάλλεται σε Πινακοθήκη τεράτων—Βομβαρδισμός υβρεολόγιου!«Θα ρθει η φωτιά» (O Que Arde)--Σκ Ολιβερ Ασε, Cast Αμαντόρ Αρίας, Μπενεντίκτα Σάντσεζ—Πυρομανής μετά την αποφυλάκισή του, αν και προσπαθεί να θεραπεύσει τις πληγές του, η φωτιά επιστρέφει δριμύτερη για να τον «κάψει»--Επίπεδο, μονότονο«Ο μυστικός κήπος» (The Secret Garden)--Σκ Μαρκ Μάντεν, Cast Ντίξι Εγκεριξ, Τζούλι Γουότερς, Κόλιν Φερθ—Ορφανή δεκάχρονη εγκλωβισμένη στον πύργο του θείου της, ανακαλύπτει κρυφό, ανθισμένο, κήπο--Βαρετό«Εκρηξη θυμού» (Unhinged)--Σκ Ντέρικ Μπόρτε, Cast: Ράσελ Κρόου, Κάρεν Πιστόριους, Τζίμι Σίμπσον—Λυσσασμένο, από οργή και εκδίκηση, αρσενικό, ορμάει να συνθλίψει το κρανίο νεαρής μητέρας που εντελώς τυχαία βρέθηκε στον δρόμο του—Πορνογραφία τρόμου«Tenet»--Σκ Κρίστοφερ Νόλαν, Cast Τζον Ντέιβιντ Ουάσινγκτον, Ρόμπερτ Πάτινσον, Ελίζαμπεθ Ντέμπικι, Κένεθ Μπράνα, Μάικλ Κέιν—Δυόμιση ώρες καταιγιστικής δράσης όμως δυστυχώς το περιεχόμενο και το στόρι εντελώς χαοτικό—Κρίμα!«Antebellum, η εκλεκτή» (Antebellum )--Σκ Τζέραρντ Μπους, Κρίστοφερ Ρενζ, Cast Ζανέλ Μονά, Ερικ Λαντζ, Τζένα Μαλόουν, Τζακ Χιούστον--Θρίλερ τρόμου με αφροαμερικανίδα συγγραφέα σε τρομακτικούς εφιάλτες τόσο από το παρελθόν όσο και από το μέλλον—Ασε καλύτερα